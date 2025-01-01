Referência MQL5Trabalho com DirectXDXShaderSet
DXShaderSet
Define o sombreador para renderização.
bool DXShaderSet(
Parâmetros
context
[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().
shader
[in] Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().
Valor retornado
Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().
Observação
Para renderização, podem ser simultaneamente usados vários sombreadores (de vértice, geométricos, de pixel).