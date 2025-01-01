DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Trabalho com DirectXDXShaderSet 

DXShaderSet

Define o sombreador para renderização.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // identifica o contexto gráfico
   int  shader        // identificador do sombreador
   );

Parâmetros

context

[in]  Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

shader

[in]  Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

Para renderização, podem ser simultaneamente usados vários sombreadores (de vértice, geométricos, de pixel).