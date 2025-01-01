DXShaderSet

Define o sombreador para renderização.

bool DXShaderSet(

int context,

int shader

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

shader

[in] Identificador do sombreador criado em DXShaderCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

Para renderização, podem ser simultaneamente usados vários sombreadores (de vértice, geométricos, de pixel).