Retorna o valor da propriedade do tipo integer para o sinal selecionado

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // identificador da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade do sinal. Pode ser um dos valores da enumeração ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

valor de retorno

O valor do tipo integer da propriedade indicada do sinal.