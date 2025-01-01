- SocketCreate
A função envia uma solicitação HTTP para um servidor especificado. A função possui duas versões:
1. Enviando solicitações simples do tipo "key = value" usando o cabeçalho Content-Type: application/x-www-form-urlencoded.
|
int WebRequest(
2. Enviando uma solicitação de qualquer tipo especificando o conjunto personalizado de cabeçalhos para uma interação mais flexível com vários serviços da Web.
|
int WebRequest(
Parâmetros
método
[in] método HTTP.
url
[in] URL.
cabeçalho
[in] Cabeçalhos de solicitação do tipo "key: valor", separados por uma quebra de linha "\r\n".
cookie
[in] Valor do cookie.
referer
[in] Valor do cabeçalho Referer do pedido HTTP.
timeout
[in] Tempo limite em milissegundos.
data[]
[in] Matriz de dados do corpo da mensagem HTTP.
data_size
[in] Tamanho do array data[].
result[]
[out] Um array contendo dados de resposta do servidor.
result_headers
[out] Cabeçalhos de resposta do servidor.
Valor retornado
Código de resposta do servidor HTTP ou -1 para um erro.
Nota
Para usar a função WebRequest(), adicione os endereços dos servidores necessários na lista de URLs permitidos na guia "Expert Advisors" da janela "Options". A porta do servidor é automaticamente selecionada com base no protocolo especificado - 80 para "http://" e 443 para "https://".
A função WebRequest() é síncrona, o que significa que interrompe a execução do programa e aguarda a resposta do servidor solicitado. Uma vez que os atrasos na recepção de uma resposta podem ser grandes, a função não está disponível para chamadas a partir dos indicadores, porque os indicadores são executados em uma linha comum compartilhada por todos os indicadores e gráficos em um símbolo. O atraso de desempenho do indicador em um dos gráficos de um símbolo pode interromper a atualização de todos os gráficos do mesmo símbolo.
A função pode ser chamada somente de Expert Advisors e scripts, como eles executam em seus próprios tópicos de execução. Se você tentar chamar a função de um indicador, GetLastError() retornará o erro 4014 — "Função não é permitida".
O WebRequest() não pode ser executada no Testador de Estratégia.
Um exemplo de usar a primeira versão da função WebRequest():
|
void OnStart()