Biblioteca Padrão

Este grupo de capítulos contém os detalhes técnicos da Biblioteca Padrão MQL5 e as descrições de todos os seus componentes fundamentais.

A Biblioteca Padrão MQL5 é escrita em linguagem MQL5 e projetada para facilitar a escrita de programas (indicadores, scripts, experts) para os usuários finais. A biblioteca oferece acesso prático para a maioria das funções internas MQL5.

A Biblioteca Padrão MQL5 é alocado no diretório de trabalho do terminal e na pasta "Include".