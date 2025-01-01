Referência MQL5Biblioteca Padrão
Biblioteca Padrão
Este grupo de capítulos contém os detalhes técnicos da Biblioteca Padrão MQL5 e as descrições de todos os seus componentes fundamentais.
A Biblioteca Padrão MQL5 é escrita em linguagem MQL5 e projetada para facilitar a escrita de programas (indicadores, scripts, experts) para os usuários finais. A biblioteca oferece acesso prático para a maioria das funções internas MQL5.
A Biblioteca Padrão MQL5 é alocado no diretório de trabalho do terminal e na pasta "Include".
|
Seção
|
Localização
|
Include\Math\
|
Include\OpenCL\
|
Include\
|
Include\Arrays\
|
Include\Generic\
|
Include\Files\
|
Include\Strings\
|
Include\Objects\
|
Include\Canvas\
|
Include\Canvas\
|
Include\Charts\
|
Include\Graphics\
|
Include\Indicators\
|
Include\Trade\
|
Include\Expert\
|
Include\Controls\