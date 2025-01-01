DocumentaçãoSeções
Este grupo de capítulos contém os detalhes técnicos da Biblioteca Padrão MQL5 e as descrições de todos os seus componentes fundamentais.

A Biblioteca Padrão MQL5 é escrita em linguagem MQL5 e projetada para facilitar a escrita de programas (indicadores, scripts, experts) para os usuários finais. A biblioteca oferece acesso prático para a maioria das funções internas MQL5.

A Biblioteca Padrão MQL5 é alocado no diretório de trabalho do terminal e na pasta "Include".

Seção

Localização

Matemática

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Classe base CObject

Include\

Coleções de dados

Include\Arrays\

Coleções de dados genéricas

Include\Generic\

Arquivos

Include\Files\

Linhas

Include\Strings\

Objetos gráficos

Include\Objects\

Gráficos personalizados

Include\Canvas\

Gráfico 3D

Include\Canvas\

Gráficos de preços

Include\Charts\

Gráficos científicos

Include\Graphics\

Indicadores

Include\Indicators\

Classes de negociação

Include\Trade\

Módulos de estratégias

Include\Expert\

Painéis e caixas de diálogo

Include\Controls\