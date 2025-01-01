DXContextClearDepth

Limpa o buffer de profundidade.

bool DXContextClearDepth(

int context

);

Parâmetros

context

[in] Identificador para o contexto gráfico criado em DXContextCreate().

Valor retornado

Se for bem-sucedido, retorna true, caso contrário, false. Para obter o código do erro é preciso chamar a função GetLastError().

Observação

A função DXContextClearDepth() pode ser usada para limpar o buffer de profundidade antes de renderizar o próximo quadro.