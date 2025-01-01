- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetDouble
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem, previamente selecionada usando OrderGetTicket ou OrderSelect. A propriedade da ordem deve ser do tipo double. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
double OrderGetDouble(
2. A função retorna true ou false, dependendo se a execução foi bem-sucedida. Se for bem-sucedida, o valor da propriedade é armazenado em uma variável passada por referência como o último parâmetro.
|
bool OrderGetDouble(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador da propriedade da ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.
double_var
[out] Variável de tipo double, que aceita o valor da propriedade requerida.
Valor retornado
Valor do tipo double. Se a função falhar, será retornado 0.
Observação
Não confunda ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.
Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".
Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.
Para garantir que os dados da posição estejam atualizados, é recomendável chamar OrderSelect() logo antes de acessá-los.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja