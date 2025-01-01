OrderGetDouble

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem, previamente selecionada usando OrderGetTicket ou OrderSelect. A propriedade da ordem deve ser do tipo double. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

double OrderGetDouble(

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property_id

);

2. A função retorna true ou false, dependendo se a execução foi bem-sucedida. Se for bem-sucedida, o valor da propriedade é armazenado em uma variável passada por referência como o último parâmetro.

Parâmetros

property_id

[in] Identificador da propriedade da ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.

double_var

[out] Variável de tipo double, que aceita o valor da propriedade requerida.

Valor retornado

Valor do tipo double. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confunda ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Para garantir que os dados da posição estejam atualizados, é recomendável chamar OrderSelect() logo antes de acessá-los.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- no loop pela lista de todas as ordens na conta

int total=OrdersTotal();

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- obtemos a ordem dos tickets na lista por índice de loop

ulong ticket=OrderGetTicket(i);

if(ticket==0)

continue;



//--- obtemos o tipo de ordem e gerar o cabeçalho da lista de propriedades reais da ordem selecionada

string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));

PrintFormat("Double properties of an active pending order %s #%I64u:", type, ticket);



//--- imprimimoa todas as propriedades reais da ordem selecionada sob o cabeçalho

OrderPropertiesDoublePrint(16);

}

/*

Resultado:

Double properties of an active pending order Sell Limit #2812000714:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 145.282

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.044

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Limit #2812001112:

Volume initial: 1.00

Volume current: 1.00

Price open: 144.836

StopLoss: 0.000

TakeProfit: 0.000

Price current: 145.051

StopLimit: 0.000

Double properties of an active pending order Buy Stop #2812001488:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10642

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10530

StopLimit: 0.00000

Double properties of an active pending order Sell Stop #2812001712:

Volume initial: 0.50

Volume current: 0.50

Price open: 1.10374

StopLoss: 0.00000

TakeProfit: 0.00000

Price current: 1.10525

StopLimit: 0.00000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna a descrição do tipo de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)

{

switch(type)

{

case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");

case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");

case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");

case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");

case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");

default : return("Unknown order type");

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime no log as propriedades reais da ordem selecionada |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertiesDoublePrint(const uint header_width=0)

{

//--- obtemos o símbolo de ordem e o número de casas decimais do símbolo

string symbol = OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- imprimimos no log o volume inicial ao configurar a ordem com um cabeçalho de largura definida

OrderPropertyPrint("Volume initial:",header_width,2,ORDER_VOLUME_INITIAL);



//--- imprimimos no log o valor do volume de pedidos não atendidos

OrderPropertyPrint("Volume current:",header_width,2,ORDER_VOLUME_CURRENT);



//--- imprimimos no log o valor do preço especificado na ordem

OrderPropertyPrint("Price open:",header_width,digits,ORDER_PRICE_OPEN);



//--- imprimimos no log o valor do nível StopLoss

OrderPropertyPrint("StopLoss:",header_width,digits,ORDER_SL);



//--- imprimimos no log o valor do nível TakeProfit

OrderPropertyPrint("TakeProfit:",header_width,digits,ORDER_TP);



//--- imprimimos no log o valor do preço atual por símbolo da ordem

OrderPropertyPrint("Price current:",header_width,digits,ORDER_PRICE_CURRENT);



//--- imprimimos no log o valor do preço de definição da ordem Limit quando a ordem StopLimit é acionada

OrderPropertyPrint("StopLimit:",header_width,digits,ORDER_PRICE_STOPLIMIT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Imprime no log o valor da propriedade real da ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderPropertyPrint(const string header, uint header_width, int digits, ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property)

{

double value=0;

if(!OrderGetDouble(property, value))

PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d", EnumToString(property), GetLastError());

else

{

//--- se a largura do cabeçalho passada para a função for zero, a largura será o tamanho da string do cabeçalho + 1

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);

}

}

Também Veja

OrdersTotal(), OrderGetTicket(), Propriedades de uma Ordem