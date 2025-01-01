DocumentaçãoSeções
Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare().

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // identificador de consulta recebido em DatabasePrepare
   );

Parâmetros

request

[in]  Identificador de consulta recebido em DatabasePrepare().

Valor retornado

Não.

Observação

No caso de um identificador válido, a função mostrará o erro ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. O erro pode ser verificado usando GetLastError().

Veja também

DatabasePrepare, DatabaseExecute