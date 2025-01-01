Referência MQL5Trabalhar com bancos de dadosDatabaseFinalize
DatabaseFinalize
Exclui uma consulta criada em DatabasePrepare().
void DatabaseFinalize(
Parâmetros
request
[in] Identificador de consulta recebido em DatabasePrepare().
Valor retornado
Não.
Observação
No caso de um identificador válido, a função mostrará o erro ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. O erro pode ser verificado usando GetLastError().
