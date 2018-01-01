SocketTlsCertificate

Obtém informações sobre o certificado usado para proteger uma conexão de rede.

bool SocketTlsCertificate(

int socket,

string& subject,

string& issuer,

string& serial,

string& thumbprint,

datetime& expiration

);

Parâmetros

socket

[in] Identificador do soquete retornado pela função SocketCreate. Ao passar um identificador inválido para _LastError é registrado o erro 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

subject

[in] Nome do proprietário do certificado. Corresponde ao campo Subject.

issuer

[in] Nome do emissor do certificado. Corresponde ao campo Issuer.

serial

[in] Número de série do certificado. Corresponde ao campo SerialNumber.

thumbprint

[in] Impressão digital do certificado. Corresponde ao hash SHA-1 do arquivo de certificado inteiro (todos os campos, incluindo a assinatura do editor).

expiration

[in] Data de expiração do certificado no formato datetime.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Observação

A solicitação de dados do certificado só é possível após estabelecer uma conexão segura usando SocketTlsHandshake.

Ao falhar a obtenção do certificado, em _LastError é registrado o erro 5275 (ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE).

A função só pode ser chamada por EAs e scripts, pois eles trabalham em seu próprio fluxo de execução. Quando chamado do indicador GetLastError() retorna o erro 4014 — "Função do sistema não permitida para chamada".

Exemplo: