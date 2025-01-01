FileReadString

A função lê uma string a partir da posição atual do ponteiro de arquivo dentro de um arquivo.

string FileReadString(

int file_handle,

int length=-1

);

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

length=-1

[in] Número de caracteres para ler.

Valor do Retorno

Ler linha (string).

Observação

Quando ler a partir de um arquivo bin, o tamanho de uma string para ler deve ser especificada. Quando ler a partir de um arquivo txt, o tamanho da string não é necessária, e a string será lida a partir da posição atual para a alimentação da linha caractere "\r

". Quando ler a partir de um arquivo CSV,o tamanho da string não é necessária também, a string será lida a partir da posição atual até o mais próximo delimitador ou até string de texto caractere final.

Se o arquivo é aberto com a bandeira FILE_ANSI, então a linha lida é convertida para um Unicode.

Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteInteger é usado aqui)

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script

#property script_show_inputs

//--- paramêtros para leitura de dados

input string InpFileName="Trend.bin"; // file name

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está disponível para leitura",InpFileName);

PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- variáveis ​​adicionais

int str_size;

string str;

//--- ler dados de um arquivo

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- descobrir quantos símbolos são usados ​​para escrever o tempo

str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- ler a string

str=FileReadString(file_handle,str_size);

//--- imprimir a string

PrintFormat(str);

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Dados são lidos, %s arquivo está fechado",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

}

Também Veja

Tipo string, Conversão de Dados, FileWriteInteger