- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadString
A função lê uma string a partir da posição atual do ponteiro de arquivo dentro de um arquivo.
string FileReadString(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
length=-1
[in] Número de caracteres para ler.
Valor do Retorno
Ler linha (string).
Observação
Quando ler a partir de um arquivo bin, o tamanho de uma string para ler deve ser especificada. Quando ler a partir de um arquivo txt, o tamanho da string não é necessária, e a string será lida a partir da posição atual para a alimentação da linha caractere "\r\n". Quando ler a partir de um arquivo CSV,o tamanho da string não é necessária também, a string será lida a partir da posição atual até o mais próximo delimitador ou até string de texto caractere final.
Se o arquivo é aberto com a bandeira FILE_ANSI, então a linha lida é convertida para um Unicode.
Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteInteger é usado aqui)
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
Também Veja