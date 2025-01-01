- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathSrand
Define o ponto inicial para geração de uma série de inteiros pseudo-aleatórios.
|
void MathSrand(
Parâmetros
seed
[in] Número inicial para a seqüência de números aleatórios.
Valor do Retorno
Sem valor de retorno.
Observação
A função MathRand() é usada para gerar uma seqüência de números pseudo-aleatórios. Chamar MathSrand() com um certo número de inicialização permite produzir sempre a mesma seqüência de números pseudo-aleatórios.
Para garantir o recebimento de uma seqüência não recorrente, use a chamada de MathSrand(GetTickCount()), uma vez que o valor de GetTickCount() aumenta a partir do momento do início do sistema operativo e não se repete dentro de 49 dias, quando o contador built-in de milissegundos transborda. O uso do MathSrand(TimeCurrent()) não é adequado, porque a função TimeCurrent() retorna a hora do último tick, que pode não se alterar por um longo tempo, por exemplo, nos finais de semana.
A inicialização do gerador de números aleatórios usando MathSrand() para indicadores e Expert Advisors é melhor realizada no handler OnInit(); isso evita os seguidos reinícios múltiplos caso a inicialização do gerador fosse colocada em OnTick() ou OnCalculate().
Ao invés da função MathSrand(), você pode usar a função srand().
Exemplo:
|
#property description "O indicador mostra o teorema do limite central, que:"