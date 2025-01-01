FileGetInteger

Obtém uma propriedade inteira de um arquivo. Existem duas variantes da função.

1. Obtém a propriedade pelo manipulador de um arquivo.

long FileGetInteger(

int file_handle,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Obtém a propriedade pelo nome do arquivo.

long FileGetInteger(

const string file_name,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id,

bool common_folder=false

);

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

file_name

[in] Nome do arquivo.

property_id

[in] Propriedade ID do arquivo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Se a segunda variante da função é usada, você pode receber apenas os valores das seguintes propriedades: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE e FILE_SIZE.

common_folder=false

[in] Pontos para localização de arquivo. Se o parâmetro é false, pasta de dados do terminal é visualizada. Caso contrário, presume-se que o arquivo está na pasta compartilhada por todos os terminais \Terminal\Common\Files(FILE_COMMON).

Valor do Retorno

O valor da propriedade. Em caso de erro, -1 é retornado. Para obter um código de erro usar a função GetLastError().

Se uma pasta está especificada quando obtida a propriedade pelo nome, a função terá erro 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) em qualquer caso, embora o valor de retorno será correto.

Observação

A função sempre altera o código de erro. Em caso de conclusão bem sucedida, o código de erro é redefinido para NULL.

Exemplo:

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input string InpFileName="data.csv";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

long l=0;

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_CSV);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- imprimir todas as informações sobre o arquivo

Print(InpFileName," informação de arquivo:");

FileInfo(handle,FILE_EXISTS,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_CREATE_DATE,l,"data");

FileInfo(handle,FILE_MODIFY_DATE,l,"data");

FileInfo(handle,FILE_ACCESS_DATE,l,"data");

FileInfo(handle,FILE_SIZE,l,"outros");

FileInfo(handle,FILE_POSITION,l,"outros");

FileInfo(handle,FILE_END,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_COMMON,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_TEXT,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_BINARY,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_CSV,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_ANSI,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_READABLE,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_WRITABLE,l,"bool");

//--- fechar o arquivo

FileClose(handle);

}

else

PrintFormat("%s arquivo não está aberto, ErrorCode = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Mostrar o valor da propriedade de arquivo |

//+------------------------------------------------------------------+

void FileInfo(const int handle,const ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER id,

long l,const string type)

{

//--- receber o valor da propriedade

ResetLastError();

if((l=FileGetInteger(handle,id))!=-1)

{

//--- o valor recebido, exibi-lo no formato correto

if(!StringCompare(type,"bool"))

Print(EnumToString(id)," = ",l ? "true" : "false");

if(!StringCompare(type,"date"))

Print(EnumToString(id)," = ",(datetime)l);

if(!StringCompare(type,"other"))

Print(EnumToString(id)," = ",l);

}

else

Print("Error, Code = ",GetLastError());

}

Também Veja

Operações de Arquivos, Propriedades de Arquivos