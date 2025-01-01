- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileGetInteger
Obtém uma propriedade inteira de um arquivo. Existem duas variantes da função.
1. Obtém a propriedade pelo manipulador de um arquivo.
long FileGetInteger(
2. Obtém a propriedade pelo nome do arquivo.
long FileGetInteger(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
file_name
[in] Nome do arquivo.
property_id
[in] Propriedade ID do arquivo. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Se a segunda variante da função é usada, você pode receber apenas os valores das seguintes propriedades: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE e FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Pontos para localização de arquivo. Se o parâmetro é false, pasta de dados do terminal é visualizada. Caso contrário, presume-se que o arquivo está na pasta compartilhada por todos os terminais \Terminal\Common\Files(FILE_COMMON).
Valor do Retorno
O valor da propriedade. Em caso de erro, -1 é retornado. Para obter um código de erro usar a função GetLastError().
Se uma pasta está especificada quando obtida a propriedade pelo nome, a função terá erro 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) em qualquer caso, embora o valor de retorno será correto.
Observação
A função sempre altera o código de erro. Em caso de conclusão bem sucedida, o código de erro é redefinido para NULL.
Exemplo:
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
