EURUSD
1.16227 0.13%
GBPUSD
1.33514 0.25%
USDJPY
151.630 0.11%
USDCHF
0.80076 0.00%
GOLD
4196.34 1.31%
SILVER
52.523 2.31%
BITCOIN
111481.00 1.29%
ETHEREUM
4105.56 0.09%
S&P 500
6692.90 0.75%
NIKKEI
48123 2.53%
DAX
24253.3 0.18%
BRENT
62.58 1.07%

Todos os dias dezenas de novos aplicativos para automação de trading são publicados no mostruário do Mercado MQL5. Escolha o adequado entre 10.000 produtos e livre-se das operações rotineiras desnecessárias.

Venda seus aplicativos para negociação algorítmica em nosso mercado — na maior loja de aplicativos para traders!

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (313)
Experts
Olá, traders! Eu sou a Quantum Queen, a mais nova e poderosa adição à família Quantum de Expert Advisors. Minha especialidade? OURO. Sim, eu negocio o par XAUUSD com precisão e confiança, trazendo a vocês oportunidades de negociação incomparáveis no brilhante mercado do ouro. Estou aqui para provar que sou a Expert Advisor em negociação de ouro mais avançada já criada. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Experts
Símbolo XAUUSD Período de tempo H1-M15 (qualquer) Tipo Inteligência Artificial Suporte a operações de ordem única SIM Depósito mínimo 500  USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com QUALQUER corretora SIM (suporta corretoras de 2 ou 3 dígitos. Qualquer moeda de conta. Qualquer nome de símbolo. Qualquer horário GMT.) Executar sem configuração prévia SIM Se você tem interesse em inteligência artificial no trading, inscreva-se no meu canal. Eu pesquiso os avanços mais recentes em aprendiz
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Quantum King EA   reúne a for
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   e Quantum King  de graça!*** Peça mais detalhes
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Remstone
Remstone
5 (4)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets 24H discount at $1,500 instead of $2,000 ! The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.93 (30)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (193)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canal de Negociação de EA Forex em MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as minhas últimas notícias. A minha Comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5. . RESTANCIAM APENAS 3 CÓPIAS DE 10 POR 399$! Após isto, o preço será aumentado para 499 dólares. - SINAL REAL Baixo Risco: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Mercados - Alto Risco: https://www.mql5.com/en/signals/2310008 As instruções completas de instalação para que o EA AI Gold Sniper funcione correctamente estão actua
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Contas recomendadas: Padrão com alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo com a qualidade de seus outros robôs. Com o Volume Hedger EA  Graças à função de definir a estratégia de entrada com um Indicador Personalizado, você não precisará comprar mais EAs! Este EA é um algoritmo avançado de negociação que combina a estratégia Martingale com hedge
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (2)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Apresentando Syna Versão 3+ - O Revolucionário Sistema de Trading com IA de Dupla Função Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 3+, um avanço revolucionário na tecnologia de trading alimentada por IA. Esta versão apresenta acesso direto sem precedentes às APIs dos principais fornecedores de IA, incluindo OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e o extenso ecossistema de modelos do OpenRouter. Agora com capacidades de entrada de visão, gerenciamento automático de chaves API e
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Experts
EA New Player — Consultor de Negociação de Nova Geração Uma oferta especial está em vigor no início das vendas: primeiras 10 cópias — $390, próximas 20 cópias — $550. O EA New Player é um consultor de negociação exclusivo para MT5, desenvolvido com base em 7 estratégias de negociação clássicas diferentes. O consultor foi criado sem o uso de inteligência artificial, utilizando apenas ferramentas de análise técnica comprovadas. Sua principal característica é a transparência da lógica, configuraçõ

Escolha a estratégia de negociação adequada e assine-a em apenas alguns cliques. Todos os Sinais são acompanhados por estatísticas detalhadas e gráficos.

Torne-se um provedor de sinais de negociação e venda assinaturas para milhares de traders ao redor do mundo. Nosso serviço permitirá que você ganhe bem com uma estratégia lucrativa, mesmo com um pequeno capital inicial!

Jan Stancel Jan Stancel
5 (5)
JS SmartGrid Signal MG01 1 675% crescimento desde 2024 Confiabilidade  96% Algotrading 139 Copiar por 30 USD por mês
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 564% crescimento desde 2021 Confiabilidade  8% Algotrading 67 Copiar por 30 USD por mês
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.81 (12)
MSC Gold Invest Pro 404% crescimento desde 2023 Confiabilidade  64% Algotrading 23 Copiar por 39 USD por mês
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 3 779% crescimento desde 2025 Confiabilidade  0% Algotrading 6 Copiar por 30 USD por mês
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 365% crescimento desde 2025 Confiabilidade  95% Algotrading 9 Copiar por 30 USD por mês
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 13 819% crescimento desde 2022 Confiabilidade  99% Algotrading 24 Copiar por 40 USD por mês
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 111% crescimento desde 2023 Confiabilidade  100% Algotrading 36 Copiar por 30 USD por mês
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 871% crescimento desde 2024 Confiabilidade  100% Algotrading 14 Copiar por 60 USD por mês
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 121% crescimento desde 2025 Confiabilidade  89% Algotrading 23 Copiar por 30 USD por mês
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 732% crescimento desde 2024 Confiabilidade  100% Algotrading 10 Copiar por 50 USD por mês

Vamos selecionar um serviço VPS com o mínimo de ping e a melhor execução
Equinix LD4
London, UK
51.5235, -0.636
Equinix NY4
New York, US
40.7765, -74.072
Equinix SP3
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Equinix HK1
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Servers.com AMS1
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Servers.com MOW1
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein FSN1
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Interxion FRA3/FRA8
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Aurora 1
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
Singapore
1.3226704, 103.9186452

Encomende um indicador técnico, robô ou qualquer outro programa para a plataforma MetaTrader junto a desenvolvedores confiáveis para sua estratégia de negociação.

Para os profissionais do algotrading, o Freelance oferece centenas de encomendas, garantia de pagamento pelo projeto concluído e retirada instantânea do dinheiro ganho por meio de sistemas de pagamento convenientes.

MODIFICAR/IMPLEMENTAR EM 1 EA FLAT FILTERING
30 - 50 USD
MODIFICAR/IMPLEMENTAR EM 1 EA FLAT FILTERING 1. Incluir: Sistema de Gerenciamento de Risco por Pontos (PTS) · Replicar o Gerenciador de lucro (Renomear este para: Gerenciador de lucro em dinheiro), atualmente está em dinheiro, fazer um igual, mas em pontos, contendo todas as funcionalidades, igual, mudando apenas que é para pontos, coloque o nome de: Gerenciador de lucro em pontos). · Colocar
4 Solicitações
(9) MQL5 Indicadores Experts
Modificar um EA. Criar uma função de Martingale:
50 - 55 USD
Modificar um EA. Criar uma função de Martingale: Financeiro Ativar Gale? Sim\Não Multiplicador Gale 2.0 Quantidade Gale 5 Resetar Gale Final do dia? Sim\Não Interessados enviar proposta. Envio o arquivo do código assim que fecharmos
19 Solicitações
(10) MQL5 Experts
Script/EA (YuCluster) — Exportador R30: POC intra-candle, delta por price-level, TrendVolume e totais → CSV
60 - 200 USD
Olá — preciso de um script/EA que rode usando os dados do YuCluster (ou um adaptador que leia o feed do YuCluster) e que exporte CSVs com informações por candle do meu R30 (note: R30 é o label que uso — não assumir 30 minutos). O foco é obter dados intra-candle por price-level (ask/bid por nível), POC, imbalances e indicadores (TrendVolume, totals) para backtest. O que o script deve gerar (entregáveis): Summary CSV
3 Solicitações
MQL5 Scripts
Procuro programador para sociedade em EA do indicador LUXALGO.
30+ USD
Ola. Tenho uma solução para mercado financeiro no qual opera multiativos, principalmente o queridinho dos trades XAUUSD. Procuro programador para sociedade para manutenções no Expert MT5 e que tenha interesse em comercializar. Desde já agradeço o contato e por ter lido a mensagem. O Expert Possui sinal de Orderblock Bullish, Orderblock Bearish, CHOCH, BOSS, FVG, STRONG HIGH E STRONG LOW
5 Solicitações
MQL5 Indicadores Experts
Preciso de um EA que opere só Price Action
30 - 80 USD
Olá, preciso de um programador para fazer um EA para operar na B3 em MT5, utilizando somente o Price Action, sem nenhum indicador. Fechou acima da primeira vela entra comprado, fechou abaixo da primeira vela entra vendido, com gain e loss programados. Caso dê loss na primeira operação entra na posição contrária da primeira operação com gain e loss pré-definidos
17 Solicitações
MQL5 Experts
Converter código pine script para MQL5 + EA
30+ USD
Preciso de um desenvolvedor que consiga converter um código pine script (trading view) para mql5. Depois quero criar um robo baseado nesse indicador, mas as funcções do robo podemos falar depois. Preferencia por desenvolvedores brasileiros
9 Solicitações
MQL5 Indicadores Experts

Converse com colegas nos Bate-papos, discuta novas ideias em grupos, subscreva canais interessantes e crie seus próprios canais para compartilhar experiências

Negociação algorítmica
Negociação algorítmica
A transição para uma nova estratégia de negociação em MetaTrader 5 combinou modularização e flexibilidade. O código foi dividido entre biblioteca e projeto, tornando necessária uma reestruturação das classes de estratégia e ajustes na base de dados. Destac
Sinais Forex Brasil
Sinais Forex Brasil
Transparência e Resultado Andando Juntos Parcial do mês com +8.73% de Crescimento. Nos últimos meses, mantivemos consistência e segurança, sempre com todas as operações auditadas e verificadas via MQL5. Nosso compromisso é simples: performance real, se
Commodity trading
Commodity trading
Why wasn’t the US CPI number released today? Because the U.S. government is in a shutdown, many parts of its agencies are shut down or operating minimally. This has delayed the release of key reports — including CPI.
Apollo Forex Systems
Apollo Forex Systems
M1 SNIPER system. XAUUSD M1. Another live update on recent signals (put in circles) towards the Dynamic SR line.
Beast Super Signal
Beast Super Signal
Hello everyone! Did you guys know that I have my own website? Yes I do! If you would like to get more information on my products, I have an FAQ page as well as other information you can get. If you would like to purchase outside of MQL5 you can by purch
Algo Trading
Algo Trading
In the latest installment of our MQL5 series, we delve into automating the Opening Range Breakout (ORB) technique, using MetaTrader 5's programming capabilities. The ORB strategy involves identifying high and low price levels immediately after market openi
Doctor pips
Doctor pips
Current situation on USDJPY 15M chart. Buy signal ANY QUESTIONS https://www.mql5.com/en/users/mulindwa23
Modern profitable indicators and EA
Modern profitable indicators and EA
Dear friends! If you want to really make money on the financial and stock markets, use the following indicator. Scientific trade https://www.mql5.com/en/market/product/98467 An extremely convenient indicator that truly makes the proces
Zyra & Beyond
Zyra & Beyond
Get 1 Month Free – Share Your Best Zyra Sets! Found a solid configuration with Zyra Guardian Pro? Share it with the community and earn 1 month of free access! Only reliable, consistent, and well-tested setups will be rewarded. ⚠ Note: only serious contri
ATy Gold and BTC
ATy Gold and BTC
Gold SELL ENTRY 4198.3-4203.5 ⚠ SL 4205.5 TP 4196.5 TP 4194 TP 4191.3 ‍ Telegram : ATsignalfx www . atyfx . com
DOLLAR MAN TRADING
DOLLAR MAN TRADING
US30 Dow Jones is recovering after a robust correction and faces the crucial 46500 resistance zone. The Alligator’s lips cross the jaw, while the MACD breaks above the 0-line. Buy US30 only after a breakout above 46500; TP: 47000; SL: 46250.
Xauusd Signal
Xauusd Signal
XRP is showing a bright outlook, with analysts saying a strong rebound could happen if the coin snaps back through key support levels. Trading near $2.50, the price has hit a psychological floor that could trigger a 57 % rally. While the market remains cau

Tire dúvidas sobre análise técnica, fale com outros traders sobre sistemas de negociação e melhore suas habilidades de programação de estratégias em linguagem MQL5.

Participe do fórum, compartilhe ideias com traders de todo o mundo e ajude com feedback os novatos — nossa MQL5 Algotrading comunidade está crescendo junto com você.

Aprenda a criar seus próprios indicadores técnicos e robôs de negociação com ajuda de artigos que outros traders escrevem para você.

Compartilhe sua experiência em negociação e em programação com algotraders iniciantes — escreva artigos, nós, além de traduzi-los para 10 idiomas, pagaremos a você US$ 200!

preview
Desenvolvimento do Conjunto de Ferramentas de Análise de Price Action – Parte (4): Analytics Forecaster EA

Desenvolvimento do Conjunto de Ferramentas de Análise de Price Action – Parte (4): Analytics Forecaster EA

Estamos indo além de simplesmente visualizar métricas analisadas nos gráficos, ampliando a perspectiva para incluir a integração com o Telegram. Essa melhoria permite que resultados importantes sejam entregues diretamente ao seu dispositivo móvel por meio do aplicativo Telegram. Junte-se a nós enquanto exploramos essa jornada neste artigo.
preview
Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 25): Conectando uma nova estratégia (II)

Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 25): Conectando uma nova estratégia (II)

Neste artigo, continuaremos a conectar uma nova estratégia ao sistema de otimização automática já criado. Vamos ver quais mudanças devem ser feitas no EA responsável pela criação do projeto de otimização e nos EAs das segunda e terceira etapas.
preview
Simulação de mercado: Position View (XIV)

Simulação de mercado: Position View (XIV)

O que vamos fazer agora, só é possível por que o MQL5, utiliza o mesmo princípio de funcionamento de uma programação baseada em eventos. Tal modelo de programação, é bastante usada na criação de DLL. Sei que no primeiro momento a coisa toda parecerá extremamente confusa e sem nenhuma lógica. Mas neste artigo, irei introduzir de maneira um pouco mais sólida tais conceitos, para que você iniciante consiga compreender adequadamente o que está acontecendo. Entender o que irei começar a explicar neste artigo é algo que poderá lhe ajudar muito na vida, como programador.
preview
Do básico ao intermediário: Classes (I)

Do básico ao intermediário: Classes (I)

Neste artigo, começaremos a ver o que seria de fato uma classe, e por que elas foram criadas. Apesar deste ser um assunto bastante interessante, aqui iremos focar, nas questões relacionadas ao que rege e tange a programação em MQL5. Sendo este artigo, apenas uma introdução ao assunto.
preview
Migrando para o MQL5 Algo Forge (Parte 4): Trabalhando com versões e lançamentos

Migrando para o MQL5 Algo Forge (Parte 4): Trabalhando com versões e lançamentos

Vamos continuar o desenvolvimento dos projetos Simple Candles e Adwizard, detalhando os aspectos do uso do sistema de controle de versão e do repositório MQL5 Algo Forge.
preview
Redes neurais em trading: Detecção Adaptativa de Anomalias de Mercado (DADA)

Redes neurais em trading: Detecção Adaptativa de Anomalias de Mercado (DADA)

Apresentamos o DADA, um framework inovador para identificação de anomalias em séries temporais. Ele ajuda a distinguir oscilações aleatórias de desvios suspeitos. Ao contrário dos métodos tradicionais, o DADA se ajusta de maneira flexível a diferentes conjuntos de dados. Em vez de usar um nível fixo de compressão, ele testa vários níveis e escolhe o mais adequado para cada situação.
preview
Aplicação da teoria dos jogos em algoritmos de trading

Aplicação da teoria dos jogos em algoritmos de trading

Criamos um Expert Advisor adaptativo e autodidata, baseado em aprendizado de máquina DQN com inferência causal multidimensional. Ele negociará com sucesso simultaneamente em sete pares de moedas, enquanto os agentes de diferentes pares trocarão informações entre si.
preview
Percepções de Negociação por Meio do Volume: Confirmação de Tendência

Percepções de Negociação por Meio do Volume: Confirmação de Tendência

A Técnica Aprimorada de Confirmação de Tendência combina ação de preço, análise de volume e aprendizado de máquina para identificar movimentos genuínos do mercado. Ela requer tanto rompimentos de preço quanto aumentos de volume (50% acima da média) para validação da negociação, enquanto utiliza uma rede neural LSTM para confirmação adicional. O sistema emprega dimensionamento de posição baseado em ATR e gerenciamento dinâmico de risco, tornando-o adaptável a várias condições de mercado, ao mesmo tempo em que filtra sinais falsos.
preview
Arbitragem de swap no Forex: Montando uma carteira sintética e criando um fluxo estável de swaps

Arbitragem de swap no Forex: Montando uma carteira sintética e criando um fluxo estável de swaps

Quer saber como lucrar com a diferença entre taxas de juros? Neste artigo, veremos como usar a arbitragem de swap no Forex para obter uma renda estável todas as noites, criando uma carteira resistente às oscilações do mercado.