- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringReplace
Substitui todas as substrings encontradas de uma string por uma seqüência de símbolos.
|
int StringReplace(
Parâmetros
str
[in][out] A string na qual você irá substituir substrings.
find
[in] A substring que deseja substituir.
replacement
[in] A string que será inserida na lugar da encontrada.
Valor do Retorno
A função retorna o número de substituições no caso de sucesso, caso contrário -1. Para obter o código do erro chame a função GetLastError().
Observação
Se a função rodou com sucesso, mas nenhuma substituição foi feita (a substring a ser substituída não foi encontrada), ela retorna 0.
O erro pode resultar de parâmetros str ou find incorretos (vazio ou string não inicializada, veja StringInit() ). Além disso, o erro ocorre se não houver memória suficiente para concluir a substituição.
Exemplo:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
Também Veja