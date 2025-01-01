DocumentaçãoSeções
StringReplace

Substitui todas as substrings encontradas de uma string por uma seqüência de símbolos.

int  StringReplace(
   string&         str,              // a string na qual substrings serão substituídas
   const string    find,             // a substring procurada
   const string    replacement       // a substring que será inserida nas posições encontradas
   );

Parâmetros

str

[in][out]  A string na qual você irá substituir substrings.

find

[in]  A substring que deseja substituir.

replacement

[in]  A string que será inserida na lugar da encontrada.

Valor do Retorno

A função retorna o número de substituições no caso de sucesso, caso contrário -1. Para obter o código do erro chame a função GetLastError().

Observação

Se a função rodou com sucesso, mas nenhuma substituição foi feita (a substring a ser substituída não foi encontrada), ela retorna 0.

O erro pode resultar de parâmetros str ou find incorretos (vazio ou string não inicializada, veja StringInit() ). Além disso, o erro ocorre se não houver memória suficiente para concluir a substituição.

Exemplo:

  string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
  int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");
  replaced+=StringReplace(text,"brown","black");
  replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");
  Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);
  
//  Resultado
//  Substituído: 3. Resultado=The slow black bear jumped over the lazy dog.
//

