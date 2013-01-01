DocumentaçãoSeções
FileWriteLong

A função escreve o valor do parâmetro de tipo long para um arquivo bin, a partir da posição atual do ponteiro de arquivo.

uint  FileWriteLong(
   int   file_handle,     // Manipular arquivo
   long  value            // Valor para ser escrito
   );

Parâmetros

file_handle

[in]  Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

value

[in] Valor do tipo long.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número de bytes escritos (neste caso sizeof(long)=8). O ponteiro do arquivo é deslocado pelo mesmo número de bytes.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Demo_FileWriteLong.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script
#property script_show_inputs
//--- parâmetros para a recepção de dados a partir do terminal
input string          InpSymbolName="EURUSD";           // par de moedas
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;        // time frame
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // data de início da cópia dos dados
//--- parâmetros para escrever dados no arquivo
input string          InpFileName="Volume.bin"// nome do arquivo
input string          InpDirectoryName="Data";  // nome do diretório
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   long     volume_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- redefine o valor de erro
   ResetLastError();
//--- copiar volumes de tick para cada bar
   if(CopyTickVolume(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,volume_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha ao copiar valores do volume de tick. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- copiar o tempo para cada barra
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Falha para copiar valores de tempo. Código de erro = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- receber o tamanho do buffer
   size=ArraySize(volume_buff);
//--- abrir o arquivo para escrever os valores do indicador (se o arquivo estiver ausente, ele será criado automaticamente)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s arquivo está disponível para ser escrito",InpFileName);
      PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- primeiro, escreva o tamanho da amostra de dados
      FileWriteLong(file_handle,(long)size);
      //--- escrever valores de tempo e de volume para o arquivo
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteLong(file_handle,(long)time_buff[i]);
         FileWriteLong(file_handle,volume_buff[i]);
        }
      //--- fechar o arquivo
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Os dados são escritos, %s arquivo esta fechado",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

Também Veja

