ChartSetString

Define um valor para a propriedade de correspondência de um gráfico especificado. Propriedade de Gráfico deve ser do tipo string (seqüência). O comando é adicionado para plotar uma fila de mensagens de gráfico e será executado após o processamento de todos os comandos anteriores.

bool ChartSetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string str_value

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. Significa o gráfico atual.

prop_id

[in] ID Propriedade do gráfico. Pode ser um valores de ENUM_CHART_PROPERTY_STRING (exceto apenas a leitura das propriedades).

str_value

[in] Valor de propriedade string. Comprimento da seqüência não pode exceder 2045 caracteres (caracteres extras serão truncados).

Valor do Retorno

Retorna verdadeiro se o comando foi adicionado à fila do gráfico, caso contrário será falso. Para obter uma informação sobre o erro, chamar a função GetLastError().

Observação

ChartSetString pode ser usado para um comentário de saída no gráfico ao invés da função Comment.

A função é assíncrona, isto é, ela não espera a execução do comando que foi colocado com sucesso na fila do gráfico especificado, em vez disso, ela retorna o controle imediatamente. A propriedade será alterada somente após o processamento do comando na fila do gráfico. Para executar imediatamente comandos na fila de agendamento, você precisa chamar a função ChartRedraw.

Se quiser alterar várias propriedades gráficas de uma só vez, você deverá executar as funções correspondentes (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) num bloco de código e, em seguida, chamar uma vez ChartRedraw.

Para verificar o resultado da execução, você pode usar a função que solicita a propriedade especificada do gráfico (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Ao fazer isto, deve-se ter em mente que essas funções são síncronas e esperam o resultado da execução.

Exemplo:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

string comment=StringFormat("Выводим цены:

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",

Ask,Bid,Spread);

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comment);

}

Também Veja

Comment, ChartGetString