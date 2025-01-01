DocumentaçãoSeções
OrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem, previamente selecionada usando OrderGetTicket ou OrderSelect. A propriedade da ordem deve ser do tipo datetime, int. Existem 2 variantes da função.

1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.

long  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id        // Identificador de propriedade
   );

2. A função vai retornar "true" ou "false", dependendo se deu certo ou não. Se der certo, o valor da propriedade será passado por referência para uma variável de destino, que você define no último parâmetro.

bool  OrderGetInteger(
   ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER  property_id,       // Identificador de propriedade
   long&                        long_var           // Aqui nós aceitamos o valor da propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in]  Identificador da propriedade da ordem. O valor pode ser um dos valores da enumeração ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.

long_var

[out]  Variável do tipo long que aceita o valor da propriedade requerida.

Valor retornado

Valor do tipo long. Se a função falhar, será retornado 0.

Observação

Não confunda ordens pendentes com posições, que também são exibidos na aba "negócios" da "caixa de ferramentas" do terminal do cliente.

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Para garantir que os dados da posição estejam atualizados, é recomendável chamar OrderSelect() logo antes de acessá-los.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- no loop pela lista de todas as ordens na conta
   int total=OrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- obtemos a ordem dos tickets na lista por índice de loop
      ulong ticket=OrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- obtemos o tipo de ordem e gerar o cabeçalho da lista de propriedades reais da ordem selecionada
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE));
      PrintFormat("Integer properties of an active pending order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- imprimimos sob o cabeçalho todas as propriedades inteiras da ordem selecionada
      OrderPropertiesIntegerPrint(17);
     }
   /*
   Resultado:
   Integer properties of an active pending order Buy Limit #2812945317:
   Ticket:          2812945317
   Time setup:      2024.09.04 19:17:16
   Type:            Buy Limit
   State:           Placed
   Time expiration0
   Time done:       0
   Time setup msc:  2024.09.04 19:17:16.686
   Time done msc:   0
   Type filling:    Return
   Type time:       Time GTC
   Magic:           0
   Reason:          Client
   Position ID:     0
   Position By ID:  0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Imprime no log as propriedades inteiras da ordem selecionada     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertiesIntegerPrint(const uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   long   value=0;
   
//--- imprimimos no log o ticket da ordem
   OrderPropertyPrint("Ticket:"header_widthORDER_TICKET);
   
//--- imprimimos no log o valor do tempo de colocação da ordem
   OrderPropertyPrint("Time setup:"header_widthORDER_TIME_SETUP);
   
//--- imprimimos no log o tipo de ordem
   OrderPropertyPrint("Type:"header_widthORDER_TYPE);
   
//--- imprimimos no log o status da ordem
   OrderPropertyPrint("State:"header_widthORDER_STATE);
   
//--- imprimimos no log o tempo de expiração da ordem
   OrderPropertyPrint("Time expiration:"header_widthORDER_TIME_EXPIRATION);
   
//--- imprimimos no log o tempo de execução ou remoção da ordem
   OrderPropertyPrint("Time done:"header_widthORDER_TIME_DONE);
   
//--- imprimimos no log o tempo de colocação da ordem para execução em milissegundos desde 01.01.1970
   OrderPropertyPrint("Time setup msc:"header_widthORDER_TIME_SETUP_MSC);
   
//--- imprimimos no log o tempo de execução ou remoção da ordem em milissegundos desde 01.01.1970
   OrderPropertyPrint("Time done msc:"header_widthORDER_TIME_DONE_MSC);
   
//--- imprimimos no log o tipo de execução pelo saldo
   OrderPropertyPrint("Type filling:"header_widthORDER_TYPE_FILLING);
   
//--- imprimimos no log o tempo de vida da ordem
   OrderPropertyPrint("Type time:"header_widthORDER_TYPE_TIME);
   
//--- imprimimos no log o identificador do expert que colocou a ordem
   OrderPropertyPrint("Magic:"header_widthORDER_MAGIC);
   
//--- imprimimos no log o motivo ou fonte da colocação da ordem
   OrderPropertyPrint("Reason:"header_widthORDER_REASON);
   
//--- imprimimos no log o identificador da posição atribuído à ordem na sua execução
   OrderPropertyPrint("Position ID:"header_widthORDER_POSITION_ID);
   
//--- imprimimos no log o identificador da posição contrária para ordens do tipo ORDER_TYPE_CLOSE_BY
   OrderPropertyPrint("Position By ID:"header_widthORDER_POSITION_BY_ID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Imprime no log o valor da propriedade inteira da ordem           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderPropertyPrint(const string headeruint header_widthENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property)
  {
   string svalue="";
   long   lvalue=0;
   if(!OrderGetInteger(propertylvalue))
      PrintFormat("Cannot get property %s, error=%d"EnumToString(property), GetLastError());
   else
     {
      switch(property)
        {
         case ORDER_TICKET          :
         case ORDER_MAGIC           :
         case ORDER_POSITION_ID     :
         case ORDER_POSITION_BY_ID  :
           svalue=(string)lvalue;
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP      :
         case ORDER_TIME_EXPIRATION :
         case ORDER_TIME_DONE       :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeToString((datetime)lvalueTIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TIME_SETUP_MSC  :
         case ORDER_TIME_DONE_MSC   :
           svalue=(lvalue!=0 ? TimeMscToString(lvalue) : "0");
           break;
           
         case ORDER_TYPE            :
           svalue=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)lvalue);
           break;
         case ORDER_STATE           :
           svalue=OrderStateDescription((ENUM_ORDER_STATE)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_FILLING    :
           svalue=OrderTypeFillingDescription((ENUM_ORDER_TYPE_FILLING)lvalue);
           break;
         case ORDER_TYPE_TIME       :
           svalue=OrderTypeTimeDescription((ENUM_ORDER_TYPE_TIME)lvalue);
           break;
         case ORDER_REASON          :
           svalue=OrderReasonDescription((ENUM_ORDER_REASON)lvalue);
           break;
         
         default                    :
           svalue="Unknown property";
           break;
        }
      
      //--- se a largura do cabeçalho passada para a função for zero, a largura será o tamanho da string do cabeçalho + 1
      uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
      PrintFormat("%-*s%-s"wheadersvalue);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição do tipo de ordem                             |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna uma descrição do status da ordem                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderStateDescription(ENUM_ORDER_STATE state)
  {
   switch(state)
     {
      case ORDER_STATE_STARTED         :  return("Started");
      case ORDER_STATE_PLACED          :  return("Placed");
      case ORDER_STATE_CANCELED        :  return("Canceled");
      case ORDER_STATE_PARTIAL         :  return("Partial");
      case ORDER_STATE_FILLED          :  return("Filled");
      case ORDER_STATE_REJECTED        :  return("Rejected");
      case ORDER_STATE_EXPIRED         :  return("Expired");
      case ORDER_STATE_REQUEST_ADD     :  return("Request Add");
      case ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY  :  return("Request Modify");
      case ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL  :  return("Request Cancel");
      default                          :  return("Unknown state: "+(string)state);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição da política de preenchimento do vol da ordem |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeFillingDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_FILLING_FOK     :  return("Fill or Kill");
      case ORDER_FILLING_IOC     :  return("Immediate or Cancel");
      case ORDER_FILLING_BOC     :  return("Book or Cancel");
      case ORDER_FILLING_RETURN  :  return("Return");
      default                    :  return("Unknown type filling: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna a descrição do prazo de validade da ordem                |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeTimeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TIME_GTC           :   return("Time GTC");
      case ORDER_TIME_DAY           :   return("Time Day");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED     :   return("Time Specified");
      case ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY :   return("Time Specified Day");
      default                       :  return("Unknown type time: "+(string)type);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna uma descrição do motivo pelo qual a ordem foi feita      |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderReasonDescription(const ENUM_ORDER_REASON reason)
  {
   switch(reason)
     {
      case ORDER_REASON_CLIENT   :  return("Client");
      case ORDER_REASON_MOBILE   :  return("Mobile");
      case ORDER_REASON_WEB      :  return("Web");
      case ORDER_REASON_EXPERT   :  return("Expert");
      case ORDER_REASON_SL       :  return("Stop Loss");
      case ORDER_REASON_TP       :  return("Take Profit");
      case ORDER_REASON_SO       :  return("Stop Out");
      default                    :  return("Unknown reason: "+(string)reason);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retorna o tempo em milissegundos                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_mscint flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
  {
   return(TimeToString(time_msc/1000flags) + "." + IntegerToString(time_msc %10003, '0'));
  }

Também Veja

