EventSetTimer

A função indica ao terminal do cliente que para este indicador ou Expert Advisor, eventos do timer devem ser gerados com a periodicidade especificada.

bool EventSetTimer(

int seconds

);

Parâmetros

seconds

[in] Número de segundos que determinam a freqüência de ocorrência do evento timer.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna verdadeiro, caso contrário falso. A fim de obter o código de erro, a função GetLastError() deve ser chamada.

Observação

Normalmente, esta função deve ser chamada a partir da função OnInit() ou de uma classe construtor. A fim de manipular eventos provenientes do timer, o Expert Advisor deve ter a função OnTimer().

Todo Expert Advisor, assim como todo indicador funciona com seu próprio timer e recebe eventos apenas a partir dele. Assim quando um programa MQL5 deixa de funcionar, o timer é destruído forçadamente se ele foi criado, mas ainda não foi desativado pela função EventKillTimer().

Para cada programa não mais de que um timer pode ser executado. Cada programa MQL5 e cada gráfico tem a sua própria fila de eventos em que todos os eventos recentemente recebidos são colocados. Se o evento Timer está presente ou está a ser processado, o novo evento de timer não será colocado na fila do programa MQL5.