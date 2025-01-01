- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
Retorna o número de símbolos em uma string.
|
int StringLen(
Parâmetros
string_value
[in] String para calcular o comprimento.
Valor do Retorno
O número de símbolos em uma string sem o zero final.
Exemplo:
|
void OnStart()
Também Veja
StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray