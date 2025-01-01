DocumentaçãoSeções
StringLen

Retorna o número de símbolos em uma string.

int  StringLen(
   string  string_value      // string
   );

Parâmetros

string_value

[in]  String para calcular o comprimento.

Valor do Retorno

O número de símbolos em uma string sem o zero final.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//--- definimos a string de teste
   string text="123456789012345";
//--- obtemos o número de símbolos na string
   int str_len=StringLen(text);
//--- imprimimos no log a string e o número de símbolos nela contidos
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Resultado
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

