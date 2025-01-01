TextOut

A função exibe um texto num array personalizado (buffer) e retorna o resultado dessa operação. O array é projetado para criar o recurso gráfico.

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Parâmetros

text

[in] Texto exibido que será escrito para o buffer. Somente o texto de uma linha é exibido.

x

[in] Coordenada X do ponto de ancoragem do texto exibido.

y

[in] Coordenada Y do ponto de ancoragem do texto exibido.

anchor

[in] O valor de saída dos 9 métodos pré-definidos de localização do ponto de ancoragem do texto exibido. O valor é definido por uma combinação de dois sinalizadores - sinalizadores de alinhamento de texto horizontal e vertical. Nomes dos sinalizadores estão listados na Nota abaixo.

data[]

[in] Buffer, na qual o texto é exibido. O buffer é usado para criar o recurso gráfico.

width

[in] Largura do buffer em pixels.

height

[in] Altura do buffer em pixels.

color

[in] Cor do texto.

color_format

[in] Formato de cor é definida pelo valor do enumerador ENUM_COLOR_FORMAT.

Valor de retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false.

Observação

Ponto de ancoragem determinado por anchor é uma combinação de dois sinalizadores de alinhamento de texto horizontal e vertical. Sinalizador de alinhamento de texto horizontal:

TA_LEFT — ponto de ancoragem no lado esquerdo da caixa delimitada

TA_CENTER — ponto de ancoragem horizontal localiza-se no centro da caixa delimitada

TA_RIGHT — ponto de ancoragem no lado direito da caixa delimitada

Sinalizador de alinhamento de texto vertical:

TA_TOP — ponto de ancoragem no lado superior da caixa delimitada

TA_VCENTER — ponto de ancoragem verticais está localizado no centro da caixa delimitada

TA_BOTTOM — ponto de ancoragem no lado inferior da caixa delimitada

Combinações possíveis de sinalizadores e pontos de ancoragem determinados são mostrados na imagem.



Exemplo:

//--- largura e altura do canvas (tela onde ocorre a renderização)

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- antes de iniciar o script, mostraremos a janela com parâmetros

#property script_show_inputs

//--- daremos a possibilidade de definir o formato de cor

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- array (buffer) para a renderização

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criaremos o objeto OBJ_BITMAP_LABEL para desenhar

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- indicaremos o nome do recurso gráfico para renderização no objeto CLOCK

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- variáveis auxiliares

double a; // ângulo do ponteiro

uint nm=2700; // contador de minutos

uint nh=2700*12; // contador de horas

uint w,h; // variáveis para obter os tamanhos das linhas de texto

int x,y; // variáveis para o cálculo das coordenadas atuais do ponto de ancoragem das linhas de texto



//--- giramos os ponteiros do relógio em laço infinito, enquanto o script não for parado

while(!IsStopped())

{

//--- limpeza do array do buffer de desenho do relógio

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- configuração da fonte para desenhar os dígitos no mostrador

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- desenhamos o mostrador

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- obtemos os tamanhos da hora atual no mostrador

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- calculamos as coordenadas da hora atual no mostrador

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- saída dessa hora no mostrador para o buffer ExtImg[]

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- agora configuramos a fonte para desenhar o ponteiro dos minutos

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- obtemos os tamanhos do ponteiro dos minutos

TextGetSize("----->",w,h);

//--- calculamos as coordenadas do ponteiro dos minutos no mostrador

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- saída do ponteiro dos minutos no mostrador para o buffer ExtImg[]

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- agora configuramos a fonte para desenhar o ponteiro das horas

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- calculamos as coordenadas do ponteiro das horas no mostrador

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- saída do ponteiro das horas no mostrador para o buffer ExtImg[]

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- atualização do recurso gráfico

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- atualização forçada do gráfico

ChartRedraw();



//--- incrementamos os contadores de hora e minutos

nm+=60;

nh+=60;

//--- fazemos uma pequena pausa entre quadros

Sleep(10);

}

//--- removemos o objeto CLOCK ao finalizar o trabalho do script

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

Também Veja

Recursos, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()