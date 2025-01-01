- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
TextOut
A função exibe um texto num array personalizado (buffer) e retorna o resultado dessa operação. O array é projetado para criar o recurso gráfico.
|
bool TextOut(
Parâmetros
text
[in] Texto exibido que será escrito para o buffer. Somente o texto de uma linha é exibido.
x
[in] Coordenada X do ponto de ancoragem do texto exibido.
y
[in] Coordenada Y do ponto de ancoragem do texto exibido.
anchor
[in] O valor de saída dos 9 métodos pré-definidos de localização do ponto de ancoragem do texto exibido. O valor é definido por uma combinação de dois sinalizadores - sinalizadores de alinhamento de texto horizontal e vertical. Nomes dos sinalizadores estão listados na Nota abaixo.
data[]
[in] Buffer, na qual o texto é exibido. O buffer é usado para criar o recurso gráfico.
width
[in] Largura do buffer em pixels.
height
[in] Altura do buffer em pixels.
color
[in] Cor do texto.
color_format
[in] Formato de cor é definida pelo valor do enumerador ENUM_COLOR_FORMAT.
Valor de retorno
Retorna true se bem sucedido, caso contrário false.
Observação
Ponto de ancoragem determinado por anchor é uma combinação de dois sinalizadores de alinhamento de texto horizontal e vertical. Sinalizador de alinhamento de texto horizontal:
- TA_LEFT — ponto de ancoragem no lado esquerdo da caixa delimitada
- TA_CENTER — ponto de ancoragem horizontal localiza-se no centro da caixa delimitada
- TA_RIGHT — ponto de ancoragem no lado direito da caixa delimitada
Sinalizador de alinhamento de texto vertical:
- TA_TOP — ponto de ancoragem no lado superior da caixa delimitada
- TA_VCENTER — ponto de ancoragem verticais está localizado no centro da caixa delimitada
- TA_BOTTOM — ponto de ancoragem no lado inferior da caixa delimitada
Combinações possíveis de sinalizadores e pontos de ancoragem determinados são mostrados na imagem.
Exemplo:
|
//--- largura e altura do canvas (tela onde ocorre a renderização)
Também Veja
Recursos, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()