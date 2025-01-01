- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayPrint
No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples.
|
void ArrayPrint(
Parâmetros
array[]
[in] Matriz de tipo ou estrutura simples..
digits=_Digits
[in] Número de casas decimais para tipos reais. Por padrão igual a _Digits.
separator=NULL
[in] Separador entre os valores dos campos do elemento de estrutura. O valor padrão NULL indica que existe uma cadeia de caracteres vazia, neste caso, o separador é um espaço.
start=0
[in] Índice da primeira saída do elemento da matriz. Por padrão, exibe-se a partir do índice zero.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Número de elementos de matriz que você deseja exibir. Por padrão, ele exibe toda a matriz (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] A combinação de sinalizadores especificada pelo modo de saída. Por padrão, todas os sinalizadores:
- ARRAYPRINT_HEADER — exibição dos cabeçalhos para a matriz das estruturas
- ARRAYPRINT_INDEX — exibição à esquerda do número de índice
- ARRAYPRINT_LIMIT — exibição somente dos 100 primeiros e os últimos 100 elementos da matriz. É usado quando você deseja exibir apenas parte de uma matriz maior.
- ARRAYPRINT_ALIGN — permitir o alinhamento dos valores de saída, quer dizer, os números serão alinhados à direita, enquanto as cadeias de caracteres à esquerda.
- ARRAYPRINT_DATE — ao exibir datetime, mostra a data no formato dd.mm.yyyy
- ARRAYPRINT_MINUTES — ao exibir datetime, mostra a data no formato HH:MM
- ARRAYPRINT_SECONDS — ao exibir datetime, mostra a data no formato HH:MM:SS
Valor de retorno
Não
Observação
ArrayPrint() não exibe, no log, todos os campos da matriz de estruturas, uma vez que os campos tanto de matriz como de indicadores de objetos são omitidos. Estas colunas simplesmente não serão exibidas para impressão, com o propósito de obter uma apresentação simples e conveniente. Se você precisar da exibição de todos os campos dessa estrutura, necessitará escrever sua própria função de saída em massa com a formatação desejada.
Exemplo:
|
//--- exibir os valores das últimas 10 barras
Veja também