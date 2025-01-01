ArrayPrint

No log, exibe uma matriz de tipo ou estrutura simples.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de tipo ou estrutura simples..

digits=_Digits

[in] Número de casas decimais para tipos reais. Por padrão igual a _Digits.

separator=NULL

[in] Separador entre os valores dos campos do elemento de estrutura. O valor padrão NULL indica que existe uma cadeia de caracteres vazia, neste caso, o separador é um espaço.

start=0

[in] Índice da primeira saída do elemento da matriz. Por padrão, exibe-se a partir do índice zero.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Número de elementos de matriz que você deseja exibir. Por padrão, ele exibe toda a matriz (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] A combinação de sinalizadores especificada pelo modo de saída. Por padrão, todas os sinalizadores:

ARRAYPRINT_HEADER — exibição dos cabeçalhos para a matriz das estruturas

ARRAYPRINT_INDEX — exibição à esquerda do número de índice

ARRAYPRINT_LIMIT — exibição somente dos 100 primeiros e os últimos 100 elementos da matriz. É usado quando você deseja exibir apenas parte de uma matriz maior.

ARRAYPRINT_ALIGN — permitir o alinhamento dos valores de saída, quer dizer, os números serão alinhados à direita, enquanto as cadeias de caracteres à esquerda.

ARRAYPRINT_DATE — ao exibir datetime, mostra a data no formato dd.mm.yyyy

ARRAYPRINT_MINUTES — ao exibir datetime, mostra a data no formato HH:MM

ARRAYPRINT_SECONDS — ao exibir datetime, mostra a data no formato HH:MM:SS

Valor de retorno

Não

Observação

ArrayPrint() não exibe, no log, todos os campos da matriz de estruturas, uma vez que os campos tanto de matriz como de indicadores de objetos são omitidos. Estas colunas simplesmente não serão exibidas para impressão, com o propósito de obter uma apresentação simples e conveniente. Se você precisar da exibição de todos os campos dessa estrutura, necessitará escrever sua própria função de saída em massa com a formatação desejada.

Exemplo:

//--- exibir os valores das últimas 10 barras

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Verificação

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- exemplo de saída

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

