List of MQL5 Functions
All MQL5 functions in alphabetical order.
Funzione
Azione
Section
Restituisce un valore di tipo double della corrispondente proprietà dell' account
Restituisce un valore di tipo integer (bool, int o long) della corrispondente proprietà dell' account
Restituisce un valore di tipo stringa della corrispondente proprietà dell'account
Restituisce l'arcocoseno di x in radianti
Mostra un messaggio in una finestra separata.
Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending
Restituisce il risultato del confronto tra due array di tipi semplici o strutture personalizzate senza oggetti complessi
Copia un array in un altro
Riempie un array con il valore specificato
Libera il buffer di ogni array dinamico ed imposta a 0 il valore della dimensione zero.
Controlla la direzione di indicizzazione degli array
Imposta tutti gli elementi di un array numerico in un singolo valore
Controlla se un array è dinamico
Controlla se un array è una serie temporale
Searches for the largest element in the first dimension of a multidimensional numeric array
Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array
Restituisce il numero di elementi nella dimensione specifica dell'array
Imposta la nuova grandezza nella prima dimensione dell' array
Imposta la direzione di indicizzazione dell' array
Restituisce il numero di elementi dell'array
Ordinamento di array numerico per la prima dimensione
Prints an array of a simple type or a simple structure into journal
Inserisce il numero specificato di elementi da un array sorgente ad uno ricevente a partire da un indice specificato
Rimuove il numero specificato di elementi dall'array iniziando con un indice specificato
Inverte il numero specificato di elementi nell'array iniziando con un indice specificato
Scambia il contenuto di due array dinamici dello stesso tipo
Restituisce l'arcoseno di x in radianti
Restituisce l'arcotangente di x in radianti
Restituisce il numero di barre dello storico di un simbolo e periodo specificati
Restituisce il numero di dati calcolati in un buffer indicatore, oppure -1 in caso di errore (dati non sono stati ancora calcolati)
Ottiene una descrizione del Paese tramite il suo ID
Ottiene una descrizione dell'evento tramite il suo ID
Ottiene una descrizione del valore dell'evento tramite il suo ID
Ottiene la serie di nomi dei Paesi disponibili nel calendario
Ottiene l'array delle descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario con un codice Paese specificato
Ottiene l'array di descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario in base ad una valuta specificata
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato da un ID evento
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta
Ottiene l'array di valori di eventi in base al suo ID dallo stato del database del calendario con un change_id specificato
Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta dallo stato del database del calendario con un change_id specificato
Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dall'alto
Conversione del codice simbolo (ansi) in un array costituito da un-simbolo
Applica un modello specifico da un file specificato al grafico
Chiude il grafico specificato
Restituisce l'ID del primo grafico del terminale client
Restituisce il valore double della proprietà del grafico specificato
Restituisce il valore integer della proprietà del grafico specificato
Restituisce il valore string della proprietà del grafico specificato
Restituisce l'ID del grafico corrente
Aggiunge un indicatore con l'handle specificato in una finestra del grafico specificato
Rimuove un indicatore con un nome specificato dalla finestra del grafico specificato
Restituisce l'handle dell'indicatore con il nome breve specificato nella finestra del grafico specificato
Restituisce il nome breve dell'indicatore per il numero nella lista degli indicatori nella finestra del grafico specificato
Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla finestra del grafico specificato.
Esegue lo slittamento del grafico indicato, per il numero specificato di barre rispetto alla posizione specificata nel grafico
Restituisce l'ID del grafico successivo a quello specificato
Apre un nuovo grafico con il simbolo e periodo specificato
Conversione di un codice di simboli in una stringa di un carattere
Restituisce il valore del periodo del grafico specificato
Restituisce la coordinata prezzo del punto nel grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.
Chiama un ridisegno forzato di un grafico specificato
Salva le impostazioni correnti grafico in un modello con un nome specificato
Fornisce uno screenshot del grafico del suo stato attuale in formato GIF, PNG o BMP a seconda estensione specificata
Imposta il valore double per una proprietà corrispondente del grafico specificato
Imposta il valore integer (datetime, int, color, bool o char) per una proprietà corrispondente del grafico specificato
Imposta il valore di stringa per una proprietà corrispondente del grafico specificato
Cambia il valore di simbolo ed il periodo di grafico specificato
Restituisce il nome del simbolo del grafico specificato
Restituisce la coordinata temporaledel punto di grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o lo Script.
Converte le coordinate di un grafico dalla rappresentazione tempo/prezzo alle coordinate X e Y
Restituisce il numero di una sottofinestra in cui è disegnato un indicatore
Restituisce il numero (indice) della sottofinestra grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.
Restituisce la coordinata X del punto di grafico, per cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.
Converte le coordinate X e Y su un grafico dei valori di tempo e di prezzo
Restituisce la coordinata Y del punto di grafico, per cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.
Restituisce il tipo di pontatore oggetto
Crea un buffer di OpenCL
Elimina un buffer OpenCL
Legge un buffer OpenCL in un array
Scrive un array in un buffer OpenCL
Crea un contesto OpenCL
Rimuove un contesto OpenCL
Esegue un programma OpenCL
Riceve la proprietà del dispositivo dal driver di OpenCL
Restituisce il valore di una proprietà integer per un oggetto OpenCL o dispositivo
Restituisce il tipo di un handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE
Crea una funzione di avvio OpenCL
Rimuove una funzione di avvio OpenCL
Crea un programma di OpenCL da un codice sorgente
Rimuove un programma di OpenCL
Imposta un parametro per la funzione OpenCL
Imposta un buffer OpenCL come parametro della funzione OpenCL
Conversione del tipo colore in tipo uint per ricevere la rappresentazione ARGB del colore.
Conversione del valore del colore in stringa come "R,G,B"
Manda in output un commento, nell'angolo superiore sinistro del grafico
Mette in un array i dati di un buffer specificato da un indicatore specificato
Mette in un array i dati storici sul prezzo di chiusura della barra per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici sul prezzo massimo della barra per un periodo e simbolo specificati
Mette in un array i dati storici sul prezzo minimo della barra per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici sul prezzo di apertura della barra per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici della struttura Rates per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici sui volumi trade per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici sugli spread per un simbolo e periodo specificati
Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array
Mette in un array i dati storici relativi ai volumi tick per un simbolo e periodo specificati
Mette in un array i dati storici dell'orario di apertura della barra per un simbolo e periodo specificati
Restituisce il coseno di un numero
Performs the inverse transformation of the data from array
Transforms the data from array with the specified method
Creare un simbolo personalizzato con il nome specificato nel gruppo specificato
Eliminare un simbolo personalizzato con il nome specificato
Impostare il valore di proprietà del tipo intero per un simbolo personalizzato
Impostare il valore di proprietà del tipo reale per un simbolo personalizzato
Impostare il valore della proprietà di tipo stringa per un simbolo personalizzato
Impostare i tassi di margine in base al tipo di ordine e alla direzione di un simbolo personalizzato
Imposta l'ora di inizio e fine della sessione di quotazioni specificata per il simbolo ed il giorno della settimana specificati
Impostare l'ora di inizio e fine della sessione di trading specificata per il simbolo e il giorno della settimana specificati
Elimina tutte le barre dalla cronologia dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato
Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array tipo MqlRates
Aggiunge barre mancanti allo storico dei simboli custom e sostituisce i dati esistenti con quelli dell'array tipo MqlRates
Aggiunge i dati da un array del tipo MqlTick alla cronologia dei prezzi di un simbolo personalizzato. Il simbolo personalizzato deve essere selezionato nella finestra del Watch Market.
Eliminare tutti i ticks dallo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato
Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato entro l'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array di tipo MqlTick
Passa lo status del Depth of Market per un simbolo personalizzato
Apre o crea un database in un file specificato
Chiude un database
Importa i dati da un file in una tabella
Esporta una tabella o un risultato di esecuzione di una richiesta SQL in un file CSV
Stampa una tabella o un risultato di esecuzione di una richiesta SQL nel journal degli experts
Verifica la presenza della tabella in un database
Esegue una richiesta ad un database specificato
Crea un handle di una richiesta, che può quindi essere eseguita utilizzando DatabaseRead()
Reimposta una richiesta, come dopo aver chiamato DatabasePrepare()
Imposta un valore di parametro in una richiesta
Imposta un array come valore di parametro
Passa alla voce successiva a seguito di una richiesta
Rimuove una richiesta creata in DatabasePrepare()
Inizia l'esecuzione della transazione
Completa l'esecuzione della transazione
Ripristina le transazioni
Ottiene il numero di campi in una richiesta
Ottiene un nome campo per indice
Ottiene un tipo di campo per indice
Ottiene una dimensione del campo in byte
Ottiene un valore di campo come stringa dal record corrente
Ottiene il valore del tipo int dal record corrente
Ottiene il valore di tipo long dal record corrente
Ottiene il valore di tipo double dal record corrente
Ottiene un valore di campo come un array dal record corrente
Breakpoint del programma nel debugging
Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del valore prezzo del corrente simbolo del grafico
Conversione di un valore numerico ad una riga di testo con una precisione specificata
Crea un contesto grafico per il rendering di frame di una grandezza specificata
Modifica le dimensioni di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()
Ottiene una dimensione del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()
Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer di rendering
Cancella il buffer di profondità
Ottiene un'immagine di dimensioni specificate ed offset da un contesto grafico
Ottiene il buffer di profondità di un fotogramma renderizzato
Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati
Crea una trama 2D da un rettangolo di una dimensione specificata tagliato da un'immagine passata
Crea input shader
Imposta gli input dello shader
Crea uno shader di un tipo specificato
Imposta il layout dei vertici per il vertex shader
Imposta gli input dello shader
Imposta le texture dello shader
Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato in DXBufferSet()
Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall' index buffer da DXBufferSet()
Imposta il tipo di primitive per il rendering utilizzando DXDrawIndexed()
Imposta un buffer per il rendering corrente
Imposta uno shader per il rendering
Restituisce un tipo di handle
Rilascia un handle
Conversione di un valore di enumerazione di qualsiasi tipo a stringa
Genera un evento personalizzato per il grafico specificato
Interrompe la generazione di eventi dal timer nel grafico corrente
Avvia il generatore evento del timer ad alta risoluzione con un periodo di meno di 1 secondo per il chart corrente
Avvia il generatore di eventi timer con la periodicità specificata per il grafico corrente
Restituisce l'esponente di un numero
Ferma l' Expert Advisor e lo decarica dal grafico
Restituisce il valore assoluto (modulo) del valore numerico specificato
Chiude un file aperto in precedenza
Copia il file originale da una cartella locale o condivisa in un altro file
Elimina un file specificato
Chiude l'handle di ricerca
Avvia la ricerca di file in una directory secondo il filtro specificato
Continua la ricerca iniziata dalla funzione FileFindFirst()
Scrive su un disco tutti i dati rimasti nel buffer input/output del file
Ottiene una proprietà integer di un file
Definisce la fine di un file nel processo di lettura
Controlla l'esistenza di un file
Definisce la fine di una riga in un file di testo nel processo di lettura
Sposta o rinomina un file
Apre un file con nome e flag specificati
Legge array di qualsiasi tipo ad eccezione di string da file di tipo BIN
Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura per un valore di tipo bool
Legge dal file di tipo CSV una stringa in uno dei formati: "AAAA.MM.GG. HH:MM:SS", "AAAA.MM.GG." o "HH:MM:SS" - e la converte in un valore datetime
Legge un valore double dalla posizione corrente del puntatore del file
Legge un valore float dalla posizione corrente del puntatore del file
Legge valori int, short o char, dalla posizione corrente del puntatore del file
Legge un valore di tipo long dalla posizione corrente del puntatore del file
Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura in valore double
Legge una stringa dalla posizione corrente di un puntatore ad un file da un file
Legge il contenuto di un file binario in una struttura passato come parametro, dalla posizione corrente del puntatore del file
Sposta la posizione del puntatore del file di un determinato numero di byte rispetto alla posizione specificata
Restituisce la grandezza del corrispondente file aperto
Restituisce la posizione corrente del puntatore del file del corrispondente file aperto
Scrive dati in un file di tipo CSV o TXT
Scrive array di qualsiasi tipo ad eccezione di string in un file di tipo BIN
Scrive il valore di tipo double dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
Scrive il valore di tipo float dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
Scrive il valore di tipo int dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
Scrive il valore di tipo long dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario
Scrive il valore di un parametro string in un file BIN o TXT a partire dalla posizione corrente del puntatore del file
Scrive il contenuto di una struttura passata come parametro in un file binario, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file
Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dal basso
Restituisce il valore massimo dei due valori numerici
Restituisce il valore minimo dei due valori numerici
Restituisce il resto vero dopo la divisione di due numeri
Elimina tutti i file presenti nella cartella specificata
Crea una cartella nella directory dei file
Rimuove una directory selezionata. Se la cartella non è vuota, allora non può essere rimossa
Aggiunge un frame con dati
Imposta il frame di lettura filtro e sposta il puntatore all'inizio
Sposta un puntatore di lettura frame all'inizio e resetta il filtro impostato precedentemente
Riceve i parametri di input, in cui il frame viene formato
Legge un frame e sposta il puntatore al successivo
Restituisce l'ultimo errore
Restituisce il pointer dell'oggetto
Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito
Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato
Elimina una variabile globale
Restituisce il valore di una variabile globale
Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali
Elimina le variabili globali con il prefisso specificato nel loro nome
Imposta il nuovo valore in una variabile globale
Imposta il nuovo valore dell'esistente variabile globale per condizione
Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco
Restituisce il numero totale di variabili globali
Imposta il nuovo valore in una variabile globale, che esiste solo nella sessione corrente del terminale
Restituisce l'orario dell'ultimo accesso alla variabile globale
Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (double)
Restituisce la proprietà richiesta di un affare nella cronistoria (datetime o int)
Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (string)
Restituisce un ticket di un affare corrispondente nella cronistoria
Seleziona un affare nella cronistoria per l'ulteriore chiama attraverso funzioni appropriate
Restituisce il numero degli affari nella cronistoria
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (doppia)
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (datetime o int)
Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (stringa)
Restituisce il ticket dell'ordine corrispondente all' ordine nella cronistoria
Seleziona un ordine nella cronistoria per un ulteriore lavoro con esso
Restituisce il numero di ordini nella cronistoria
Recupera la cronistoria delle transazioni e degli ordini per il periodo di tempo specificato del server time
Richiede la cronistoria delle offerte con un determinato position identifier.
Restituisce il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico
Restituisce l'indice della barra corrispondente al tempo/orario specificato
Restituisce il prezzo Close (di chiusura) della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il prezzo High della barra (indicata dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce l'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (spostamento relativo alla barra corrente)
Restituisce il prezzo Low della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce l'indice del valore più piccolo trovato sul chart corrispondente (slittamento relativo alla barra corrente)
Restituisce il prezzo Open della barra (indicata dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il tempo di apertura della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il volume tick della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il volume reale della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il volume tick della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Restituisce il valore di spread della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente
Accumulation/Distribution
Average Directional Index
Average Directional Index by Welles Wilder
Alligator
Adaptive Moving Average
Awesome Oscillator
Average True Range
Bollinger Bands®
Bears Power
Bulls Power
Market Facilitation Index by Bill Williams
Commodity Channel Index
Chaikin Oscillator
Custom indicator
Double Exponential Moving Average
DeMarker
Envelopes
Force Index
Fractals
Fractal Adaptive Moving Average
Gator Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo
Moving Average
Moving Averages Convergence-Divergence
Money Flow Index
Momentum
Restituisce l'handle per l'indicatore tecnico specificato creato da una serie di parametri di tipo MqlParam
Basato sull' handler specificato, restituisce il numero di parametri di input dell'indicatore, nonché i valori e tipi dei parametri
Rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro
Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo double
Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo int
Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo string
Conversione di int in una stringa di lunghezza predefinita
On Balance Volume
Moving Average of Oscillator (MACD histogram)
Relative Strength Index
Relative Vigor Index
Parabolic Stop And Reverse System
Restituisce true, se un programma mql5 è stato comandato di fermarsi dal suo funzionamento.
Standard Deviation
Stochastic Oscillator
Triple Exponential Moving Average
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
Variable Index Dynamic Average
Volumes
Williams' Percent Range
Restituisce il logaritmo naturale
Restituisce il logaritmo di un numero da base 10
Fornisce l'apertura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, e sottoscrive per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM
Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente records della Profondità di Mercato di un simbolo specifico
Fornisce la chiusura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, ed annulla la sottoscrizione per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM
Restituisce il valore assoluto (modulo) del valore numerico specificato
Restituisce l'arcocoseno di x in radianti
Restituisce l'arcoseno di x in radianti
Restituisce l'arcotangente di x in radianti
Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dall'alto
Restituisce il coseno di un numero
Restituisce l'esponente di un numero
Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dal basso
Verifica la correttezza di un numero reale
Restituisce il logaritmo naturale
Restituisce il logaritmo di un numero da base 10
Restituisce il valore massimo dei due valori numerici
Restituisce il valore minimo dei due valori numerici
Restituisce il resto vero dopo la divisione di due numeri
Aumenta la base alla potenza specificata
Restituisce un valore pseudocasuale nell'intervallo da 0 a 32767
Arrotonda un valore al numero intero più vicino
Restituisce il seno di un numero
Restituisce una radice quadrata
Consente di impostare il punto di partenza per la generazione di una serie di interi pseudocasuali
Restituisce la tangente di un numero
Crea e mostra un box messaggi e lo gestisce
Restituisce il valore integer della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando
Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando
Stabilisce una connessione con il terminale MetaTrader 5
Chiude la connessione precedentemente stabilita al terminale MetaTrader 5
Ottiene lo stato ed i parametri del terminale MetaTrader 5 collegato
Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5
Ottiene le barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata
Ottiene le barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dall'indice specificato
Ottiene le barre nell'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5
Ottiene i tick tick dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata
Ottiene i tick per l'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5
Arrotondamento di un numero in virgola mobile a una precisione specificata
Crea un oggetto del tipo specificato in una tabella specificata
Rimuove l'oggetto con il nome specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)
Cerca un oggetto con l'ID specificato, per nome
Restituisce il doppio valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
Restituisce il valore intero della proprietà dell'oggetto corrispondente
Restituisce il valore stringa della proprietà dell'oggetto corrispondente
Restituisce il valore di tempo per il valore dell'oggetto prezzo specificato
Restituisce il valore del prezzo di un oggetto per il periodo di tempo specificato
Cambia le coordinate del punto di ancoraggio dell' oggetto specificato
Restituisce il nome di un oggetto del tipo corrispondente nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)
Rimuove tutti gli oggetti del tipo specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente
Restituisce il numero di oggetti del tipo specificato nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)
La funzione è chiamata quando si verifica l'evento Start per eseguire azioni impostate nello script
La funzione è chiamata negli indicatori ed EA quando si verifica l'evento Init per inizializzare un programma MQL5 avviato
La funzione è chiamata negli indicatori ed EA quando si verifica l'evento Deinit per de-inizializzare un programma MQL5 avviato
La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento NewTick per gestire una nuova quotazione
La funzione è chiamata negli indicatori quando si verifica l'evento Calculate per gestire i cambiamenti dei dati di prezzo
La funzione è chiamata negli indicatori ed EA durante l'evento periodico Timer generato dal terminale a intervalli di tempo fissi
La funzione è chiamata nell' EA durante l'evento generato Trade al termine di un'operazione di trading su un trade server
La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TradeTransaction per elaborare un risultato di esecuzione di una richiesta di trade
La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento BookEvent per elaborare i cambiamenti nel market depth
La funzione è chiamata in indicatori ed EA quando si verifica l'evento ChartEvent per elaborare le modifiche del grafico-chart effettuate da un utente o un programma MQL5
La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento Tester per eseguire le azioni necessarie dopo aver testato un EA sui dati della cronistoria
La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TesterInit per eseguire le azioni necessarie prima dell'ottimizzazione nel tester di strategia
La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento TesterDeinit dopo l'ottimizzazione EA nel tester di strategia
La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TesterPass per gestire l'arrivo di un nuovo frame di dati, durante l'ottimizzazione EA nel tester di strategia
Calcola il margine richiesto per il tipo di ordine specificato, nella valuta di deposito
Calcola il profitto in base ai parametri passati, nella valuta di deposito
Verifica se ci sono fondi sufficienti per eseguire l' operazione di traderichiesta.
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (double)
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (datetime o int)
Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (string)
Restituisce il ticket di un ordine corrispondente
Seleziona un ordine per un'ulteriore lavoro con esso
Invia richieste di trade ad un server
Invia in modo asincrono richieste di trade senza attendere la risposta del trade, dal trade server
Restituisce il numero di ordini
Riceve i dati sulla gamma di valori ed lo step del cambiamento per una variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester
Specifica l'uso della variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester: valore, step del cambiamento, i valori iniziali e finali
Restituisce il timeframe del corrente grafico
Restituisce il numero di secondi nel periodo
Riproduce un file sonoro
Restituisce il valore della proprietà della linea dell'indicatore di tipo integer
Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo double
Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo int
Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo string
Restituisce la grandezza in punti del simbolo corrente nella valuta di quotazione
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (double)
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (datetime o int)
Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (string)
Restituisce il simbolo corrispondente alla posizione aperta
Sceglie una posizione aperta per un' ulteriore lavorazione con essa
Restituisce il numero di posizioni aperte
Aumenta la base alla potenza specificata
Mostra un messaggio nel log
Formatta e stampa il set di simboli e valori in un file di log secondo il presente formato
Restituisce un valore pseudocasuale nell'intervallo da 0 a 32767
Imposta a zero il valore di una variabile predeterminata _LastError
Crea una risorsa immagine basata su un set di dati
Elimina le risorse create dinamicamente (liberando la memoria allocata per esse)
Legge i dati dalla risorsa grafica creata dalla funzione ResourceCreate() o salvati nel file EX5 durante la compilazione
Salva una risorsa nel file specificato
Arrotonda un valore al numero intero più vicino
Invia un file all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "FTP"
Invia una e-mail all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "Email"
Invia una notifica push ai terminali mobili, il cui ID MetaQuotes è specificato nella scheda "Notifiche"
Restituisce le informazioni sullo stato dei dati storici
Associa il buffer indicatore specificato con l' array dinamico uni-dimensionale di tipo double
Copia parte array in una stringa
Conversione codice simbolo (unicode) in stringa costituida da un-simbolo
Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato
Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per il segnale selezionato
Restituisce il valore della proprietà di tipo string per il segnale selezionato
Seleziona un segnale dai segnali disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso
Restituisce la quantità totale di segnali, disponibile nel terminal
Restituisce il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale
Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale
Restituisce il valore della proprietà di tipo string per i parametri di copia del segnale
Imposta il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale
Imposta il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale
Sottoscrive il segnale di trading
Annulla sottoscrizione
Restituisce il seno di un numero
Sospende l'esecuzione del corrente Expert Advisor o Script in un intervallo specificato
Creare un socket con flag specificati e restituisce il relativo handle
Chiude un socket
Si connette al server con il controllo del timeout
Controlla se il socket è attualmente connesso
Ottiene un numero di byte che può essere letto da un socket
Verifica se i dati possono essere scritti su un socket al momento attuale
Imposta i timeout per la ricezione e l'invio di dati per un oggetto di sistema socket
Legge i dati da un socket
Scrive dati su un socket
Avvia connessione TLS sicura (SSL) verso un host specificato tramite il protocollo TLS Handshake
Ottiene dati sul certificato utilizzato per proteggere la connessione di rete
Legge i dati dalla connessione TLS protetta
Legge tutti i dati disponibili dalla connessione TLS protetta
Invia dati tramite connessione TLS protetta
Restituisce una radice quadrata
Consente di impostare il punto di partenza per la generazione di una serie di interi pseudocasuali
Aggiunge una stringa alla fine di un'altra stringa
Restituisce la grandezza del buffer allocato per la stringa
Confronta due stringhe e restituisce 1 se la prima stringa è maggiore della seconda; 0 - se le stringhe sono uguali; -1 (meno 1) - se la prima stringa è minore della seconda
Forma una serie di parametri passati
Riempie una stringa specificata da simboli selezionati
Ricerca di una sottostringa in una stringa
Conversione numero in stringa secondo il formato predefinito
Restituisce il valore di un numero situato nella posizione specificata della stringa
Inizializza la stringa per simboli specificati e fornisce la lunghezza della stringa specificata
Restituisce il numero di simboli in una stringa
Sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di set di simboli
Restituisce una copia di una stringa con un valore modificato di un simbolo in una posizione specificata
Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute
Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire da una posizione specificata
Copia senso-simbolo di una string convertita da Unicode ad ANSI, in un luogo selezionato di array di tipo uchar
Conversione stringa "R,G,B" o una stringa con il nome del colore in valore di tipo di colore
La conversione di una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo double
Conversione di una stringa contenente una rappresentazione di un simbolo di numero in numero di tipo int
Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in minuscolo per posizione
Copia in senso-simbolo di una una stringa ad una parte dell' array selezionato di tipo ushort
Conversione di una stringa contenente l'ora o la data in formato di tipo datetime "aaaa.mm.gg [oo:mi]"
Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in maiuscole, per posizione
Taglia caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte sinistra della stringa
Taglia i caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte destra della stringa
Converte una variabile di tipo struttura MqlDateTime in un valore datetime
Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico
Restituisce il valore double del simbolo per la proprietà corrispondente
Restituisce un valore di tipo integer (long, datetime, int o bool) di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente
Returns the margin rates depending on the order type and direction
Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni quotate specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.
Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni di trade specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.
Restituisce un valore del tipo di string di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente
Restituisce i prezzi correnti per il simbolo di cui una variabile di tipo MqlTick
Controlla se i dati di un simbolo selezionato nel terminale sono sincronizzati con i dati relativi al trade server
Restituisce il nome di un simbolo specificato
Consente di selezionare un simbolo nella finestra di controllo del mercato o rimuove un simbolo dalla finestra
Restituisce il numero di simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti)
Restituisce la tangente di un numero
Comanda al terminale di completare l'operazione
Restituisce un valore double di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma MQL5
Restituisce un valore integer della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.
Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.
Restituisce il valore di una statistica specificata calcolata in base ai risultati di testing
Restituisce la larghezza della stringa e l'altezza alle correnti Impostazioni dei caratteri
Trasferisce il testo ad un array personalizzato (buffer) progettato per la creazione di una risorsa grafica
Consente di impostare il tipo di carattere per la visualizzazione del testo utilizzando metodi di disegno (Arial 20 utilizzato per impostazione predefinita)
Restituisce l'ultimo orario conosciuto di server (orario della ricevuta dell'ultima quotazione) nel formato datetime
Restituisce il segno di switch dell'ora legale
Restituisce GMT in formato datetime con l'ora legale dell' orario locale del computer, in cui il terminale client è in esecuzione
Restituisce la corrente differenza tra l'orario GMT e l'ora del computer locale in secondi, tenendo in considerazione l'interruttore DST
Restituisce l'ora locale del computer in formato datetime
Conversione di un valore contenente il tempo in secondi trascorsi dal 01.01.1970 in una stringa di formato "aaaa.mm.gg. oo:mi" formato
Converte un valore datetime in una variabile di tipo struttura MqlDateTime
Restituisce l'ora attuale del calcolo del server di trade
Restituisce il codice della ragione per la deinizializzazione
Invia la richiesta HTTP al server specificato
Resetta la variabile passata ad esso per riferimento. La variabile può essere di qualsiasi tipo, eccetto per le classi e strutture che hanno costruttori.