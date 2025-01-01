Converte le coordinate X e Y su un grafico dei valori di tempo e di prezzo

Impostare l'ora di inizio e fine della sessione di trading specificata per il simbolo e il giorno della settimana specificati

Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito

Rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro

Crea e mostra un box messaggi e lo gestisce

Formatta e stampa il set di simboli e valori in un file di log secondo il presente formato