Documentazione
MQL5 Riferimento 

List of MQL5 Functions

All MQL5 functions in alphabetical order.

Funzione

Azione

Section

AccountInfoDouble

Restituisce un valore di tipo double della corrispondente proprietà dell' account

Informazioni account

AccountInfoInteger

Restituisce un valore di tipo integer (bool, int o long) della corrispondente proprietà dell' account

Informazioni account

AccountInfoString

Restituisce un valore di tipo stringa della corrispondente proprietà dell'account

Informazioni account

acos

Restituisce l'arcocoseno di x in radianti

Funzioni Matematiche

Alert

Mostra un messaggio in una finestra separata.

Funzioni Comuni

ArrayBsearch

Searches for a specified value in a multidimensional numeric array sorted ascending

Funzioni di Array

ArrayCompare

Restituisce il risultato del confronto tra due array di tipi semplici o strutture personalizzate senza oggetti complessi

Funzioni di Array

ArrayCopy

Copia un array in un altro

Funzioni di Array

ArrayFill

Riempie un array con il valore specificato

Funzioni di Array

ArrayFree

Libera il buffer di ogni array dinamico ed imposta a 0 il valore della dimensione zero.

Funzioni di Array

ArrayGetAsSeries

Controlla la direzione di indicizzazione degli array

Funzioni di Array

ArrayInitialize

Imposta tutti gli elementi di un array numerico in un singolo valore

Funzioni di Array

ArrayIsDynamic

Controlla se un array è dinamico

Funzioni di Array

ArrayIsSeries

Controlla se un array è una serie temporale

Funzioni di Array

ArrayMaximum

Searches for the largest element in the first dimension of a multidimensional numeric array

Funzioni di Array

ArrayMinimum

Searches for the lowest element in the first dimension of a multidimensional numeric array

Funzioni di Array

ArrayRange

Restituisce il numero di elementi nella dimensione specifica dell'array

Funzioni di Array

ArrayResize

Imposta la nuova grandezza nella prima dimensione dell' array

Funzioni di Array

ArraySetAsSeries

Imposta la direzione di indicizzazione dell' array

Funzioni di Array

ArraySize

Restituisce il numero di elementi dell'array

Funzioni di Array

ArraySort

Ordinamento di array numerico per la prima dimensione

Funzioni di Array

ArrayPrint

Prints an array of a simple type or a simple structure into journal

Funzioni di Array

ArrayInsert

Inserisce il numero specificato di elementi da un array sorgente ad uno ricevente a partire da un indice specificato

Funzioni di Array

ArrayRemove

Rimuove il numero specificato di elementi dall'array iniziando con un indice specificato

Funzioni di Array

ArrayReverse

Inverte il numero specificato di elementi nell'array iniziando con un indice specificato

Funzioni di Array

ArraySwap

Scambia il contenuto di due array dinamici dello stesso tipo

Funzioni di Array

asin

Restituisce l'arcoseno di x in radianti

Funzioni Matematiche

atan

Restituisce l'arcotangente di x in radianti

Funzioni Matematiche

Bars

Restituisce il numero di barre dello storico di un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

BarsCalculated

Restituisce il numero di dati calcolati in un buffer indicatore, oppure -1 in caso di errore (dati non sono stati ancora calcolati)

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CalendarCountryById

Ottiene una descrizione del Paese tramite il suo ID

Economic Calendar

CalendarEventById

Ottiene una descrizione dell'evento tramite il suo ID

Economic Calendar

CalendarValueById

Ottiene una descrizione del valore dell'evento tramite il suo ID

Economic Calendar

CalendarCountries

Ottiene la serie di nomi dei Paesi disponibili nel calendario

Economic Calendar

CalendarEventByCountry

Ottiene l'array delle descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario con un codice Paese specificato

Economic Calendar

CalendarEventByCurrency

Ottiene l'array di descrizioni di tutti gli eventi disponibili nel calendario in base ad una valuta specificata

Economic Calendar

CalendarValueHistoryByEvent

Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato da un ID evento

Economic Calendar

CalendarValueHistory

Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi in un intervallo di tempo specificato con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta

Economic Calendar

CalendarValueLastByEvent

Ottiene l'array di valori di eventi in base al suo ID dallo stato del database del calendario con un change_id specificato

Economic Calendar

CalendarValueLast

Ottiene l'array di valori per tutti gli eventi con la possibilità di ordinare per Paese e/o valuta dallo stato del database del calendario con un change_id specificato

Economic Calendar

ceil

Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dall'alto

Funzioni Matematiche

CharArrayToString

Conversione del codice simbolo (ansi) in un array costituito da un-simbolo

Funzioni di Conversione

ChartApplyTemplate

Applica un modello specifico da un file specificato al grafico

Operazioni col Grafico

ChartClose

Chiude il grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartFirst

Restituisce l'ID del primo grafico del terminale client

Operazioni col Grafico

ChartGetDouble

Restituisce il valore double della proprietà del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartGetInteger

Restituisce il valore integer della proprietà del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartGetString

Restituisce il valore string della proprietà del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartID

Restituisce l'ID del grafico corrente

Operazioni col Grafico

ChartIndicatorAdd

Aggiunge un indicatore con l'handle specificato in una finestra del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartIndicatorDelete

Rimuove un indicatore con un nome specificato dalla finestra del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartIndicatorGet

Restituisce l'handle dell'indicatore con il nome breve specificato nella finestra del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartIndicatorName

Restituisce il nome breve dell'indicatore per il numero nella lista degli indicatori nella finestra del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartIndicatorsTotal

Restituisce il numero di tutti gli indicatori applicati alla finestra del grafico specificato.

Operazioni col Grafico

ChartNavigate

Esegue lo slittamento del grafico indicato, per il numero specificato di barre rispetto alla posizione specificata nel grafico

Operazioni col Grafico

ChartNext

Restituisce l'ID del grafico successivo a quello specificato

Operazioni col Grafico

ChartOpen

Apre un nuovo grafico con il simbolo e periodo specificato

Operazioni col Grafico

CharToString

Conversione di un codice di simboli in una stringa di un carattere

Funzioni di Conversione

ChartPeriod

Restituisce il valore del periodo del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartPriceOnDropped

Restituisce la coordinata prezzo del punto nel grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.

Operazioni col Grafico

ChartRedraw

Chiama un ridisegno forzato di un grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartSaveTemplate

Salva le impostazioni correnti grafico in un modello con un nome specificato

Operazioni col Grafico

ChartScreenShot

Fornisce uno screenshot del grafico del suo stato attuale in formato GIF, PNG o BMP a seconda estensione specificata

Operazioni col Grafico

ChartSetDouble

Imposta il valore double per una proprietà corrispondente del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartSetInteger

Imposta il valore integer (datetime, int, color, bool o char) per una proprietà corrispondente del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartSetString

Imposta il valore di stringa per una proprietà corrispondente del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartSetSymbolPeriod

Cambia il valore di simbolo ed il periodo di grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartSymbol

Restituisce il nome del simbolo del grafico specificato

Operazioni col Grafico

ChartTimeOnDropped

Restituisce la coordinata temporaledel punto di grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o lo Script.

Operazioni col Grafico

ChartTimePriceToXY

Converte le coordinate di un grafico dalla rappresentazione tempo/prezzo alle coordinate X e Y

Operazioni col Grafico

ChartWindowFind

Restituisce il numero di una sottofinestra in cui è disegnato un indicatore

Operazioni col Grafico

ChartWindowOnDropped

Restituisce il numero (indice) della sottofinestra grafico, per cui è stato allegato l'Expert Advisor o Script.

Operazioni col Grafico

ChartXOnDropped

Restituisce la coordinata X del punto di grafico, per cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.

Operazioni col Grafico

ChartXYToTimePrice

Converte le coordinate X e Y su un grafico dei valori di tempo e di prezzo

Operazioni col Grafico

ChartYOnDropped

Restituisce la coordinata Y del punto di grafico, per cui è stato allegato l' Expert Advisor o lo Script.

Operazioni col Grafico

CheckPointer

Restituisce il tipo di pontatore oggetto

Funzioni Comuni

CLBufferCreate

Crea un buffer di OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLBufferFree

Elimina un buffer OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLBufferRead

Legge un buffer OpenCL in un array

Lavorare con OpenCL

CLBufferWrite

Scrive un array in un buffer OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLContextCreate

Crea un contesto OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLContextFree

Rimuove un contesto OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLExecute

Esegue un programma OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLGetDeviceInfo

Riceve la proprietà del dispositivo dal driver di OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLGetInfoInteger

Restituisce il valore di una proprietà integer per un oggetto OpenCL o dispositivo

Lavorare con OpenCL

CLHandleType

Restituisce il tipo di un handle OpenCL come valore dell'enumerazione ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Lavorare con OpenCL

CLKernelCreate

Crea una funzione di avvio OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLKernelFree

Rimuove una funzione di avvio OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLProgramCreate

Crea un programma di OpenCL da un codice sorgente

Lavorare con OpenCL

CLProgramFree

Rimuove un programma di OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLSetKernelArg

Imposta un parametro per la funzione OpenCL

Lavorare con OpenCL

CLSetKernelArgMem

Imposta un buffer OpenCL come parametro della funzione OpenCL

Lavorare con OpenCL

ColorToARGB

Conversione del tipo colore in tipo uint per ricevere la rappresentazione ARGB del colore.

Funzioni di Conversione

ColorToString

Conversione del valore del colore in stringa come "R,G,B"

Funzioni di Conversione

Comment

Manda in output un commento, nell'angolo superiore sinistro del grafico

Funzioni Comuni

CopyBuffer

Mette in un array i dati di un buffer specificato da un indicatore specificato

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyClose

Mette in un array i dati storici sul prezzo di chiusura della barra per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyHigh

Mette in un array i dati storici sul prezzo massimo della barra per un periodo e simbolo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyLow

Mette in un array i dati storici sul prezzo minimo della barra per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyOpen

Mette in un array i dati storici sul prezzo di apertura della barra per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyRates

Mette in un array i dati storici della struttura Rates per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyRealVolume

Mette in un array i dati storici sui volumi trade per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopySpread

Mette in un array i dati storici sugli spread per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyTicks

Gets ticks accumulated by the terminal for the current working session into an array

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyTickVolume

Mette in un array i dati storici relativi ai volumi tick per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

CopyTime

Mette in un array i dati storici dell'orario di apertura della barra per un simbolo e periodo specificati

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

cos

Restituisce il coseno di un numero

Funzioni Matematiche

CryptDecode

Performs the inverse transformation of the data from array

Funzioni Comuni

CryptEncode

Transforms the data from array with the specified method

Funzioni Comuni

CustomSymbolCreate

Creare un simbolo personalizzato con il nome specificato nel gruppo specificato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolDelete

Eliminare un simbolo personalizzato con il nome specificato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetInteger

Impostare il valore di proprietà del tipo intero per un simbolo personalizzato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetDouble

Impostare il valore di proprietà del tipo reale per un simbolo personalizzato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetString

Impostare il valore della proprietà di tipo stringa per un simbolo personalizzato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetMarginRate

Impostare i tassi di margine in base al tipo di ordine e alla direzione di un simbolo personalizzato

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetSessionQuote

Imposta l'ora di inizio e fine della sessione di quotazioni specificata per il simbolo ed il giorno della settimana specificati

Simboli Personalizzati

CustomSymbolSetSessionTrade

Impostare l'ora di inizio e fine della sessione di trading specificata per il simbolo e il giorno della settimana specificati

Simboli Personalizzati

CustomRatesDelete

Elimina tutte le barre dalla cronologia dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato

Simboli Personalizzati

CustomRatesReplace

Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array tipo MqlRates

Simboli Personalizzati

CustomRatesUpdate

Aggiunge barre mancanti allo storico dei simboli custom e sostituisce i dati esistenti con quelli dell'array tipo MqlRates

Simboli Personalizzati

CustomTicksAdd

Aggiunge i dati da un array del tipo MqlTick alla cronologia dei prezzi di un simbolo personalizzato. Il simbolo personalizzato deve essere selezionato nella finestra del Watch Market.

Simboli Personalizzati

CustomTicksDelete

Eliminare tutti i ticks dallo storico dei prezzi del simbolo personalizzato nell'intervallo di tempo specificato

Simboli Personalizzati

CustomTicksReplace

Sostituisce completamente lo storico dei prezzi del simbolo personalizzato entro l'intervallo di tempo specificato con i dati dell'array di tipo MqlTick

Simboli Personalizzati

CustomBookAdd

Passa lo status del Depth of Market per un simbolo personalizzato

Simboli Personalizzati

DatabaseOpen

Apre o crea un database in un file specificato

Lavorare con i database

DatabaseClose

Chiude un database

Lavorare con i database

DatabaseImport

Importa i dati da un file in una tabella

Lavorare con i database

DatabaseExport

Esporta una tabella o un risultato di esecuzione di una richiesta SQL in un file CSV

Lavorare con i database

DatabasePrint

Stampa una tabella o un risultato di esecuzione di una richiesta SQL nel journal degli experts

Lavorare con i database

DatabaseTableExists

Verifica la presenza della tabella in un database

Lavorare con i database

DatabaseExecute

Esegue una richiesta ad un database specificato

Lavorare con i database

DatabasePrepare

Crea un handle di una richiesta, che può quindi essere eseguita utilizzando DatabaseRead()

Lavorare con i database

DatabaseReset

Reimposta una richiesta, come dopo aver chiamato DatabasePrepare()

Lavorare con i database

DatabaseBind

Imposta un valore di parametro in una richiesta

Lavorare con i database

DatabaseBindArray

Imposta un array come valore di parametro

Lavorare con i database

DatabaseRead

Passa alla voce successiva a seguito di una richiesta

Lavorare con i database

DatabaseFinalize

Rimuove una richiesta creata in DatabasePrepare()

Lavorare con i database

DatabaseTransactionBegin

Inizia l'esecuzione della transazione

Lavorare con i database

DatabaseTransactionCommit

Completa l'esecuzione della transazione

Lavorare con i database

DatabaseTransactionRollback

Ripristina le transazioni

Lavorare con i database

DatabaseColumnsCount

Ottiene il numero di campi in una richiesta

Lavorare con i database

DatabaseColumnName

Ottiene un nome campo per indice

Lavorare con i database

DatabaseColumnType

Ottiene un tipo di campo per indice

Lavorare con i database

DatabaseColumnSize

Ottiene una dimensione del campo in byte

Lavorare con i database

DatabaseColumnText

Ottiene un valore di campo come stringa dal record corrente

Lavorare con i database

DatabaseColumnInteger

Ottiene il valore del tipo int dal record corrente

Lavorare con i database

DatabaseColumnLong

Ottiene il valore di tipo long dal record corrente

Lavorare con i database

DatabaseColumnDouble

Ottiene il valore di tipo double dal record corrente

Lavorare con i database

DatabaseColumnBlob

Ottiene un valore di campo come un array dal record corrente

Lavorare con i database

DebugBreak

Breakpoint del programma nel debugging

Funzioni Comuni

Digits

Restituisce il numero di cifre decimali determinando l'accuratezza del valore prezzo del corrente simbolo del grafico

Verifica Stato

DoubleToString

Conversione di un valore numerico ad una riga di testo con una precisione specificata

Funzioni di Conversione

DXContextCreate

Crea un contesto grafico per il rendering di frame di una grandezza specificata

Lavorare con DirectX

DXContextSetSize

Modifica le dimensioni di un frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()

Lavorare con DirectX

DXContextSetSize

Ottiene una dimensione del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate()

Lavorare con DirectX

DXContextClearColors

Imposta un colore specificato su tutti i pixel per il buffer di rendering

Lavorare con DirectX

DXContextClearDepth

Cancella il buffer di profondità

Lavorare con DirectX

DXContextGetColors

Ottiene un'immagine di dimensioni specificate ed offset da un contesto grafico

Lavorare con DirectX

DXContextGetDepth

Ottiene il buffer di profondità di un fotogramma renderizzato

Lavorare con DirectX

DXBufferCreate

Crea un buffer di un tipo specificato basato su un array di dati

Lavorare con DirectX

DXTextureCreate

Crea una trama 2D da un rettangolo di una dimensione specificata tagliato da un'immagine passata

Lavorare con DirectX

DXInputCreate

Crea input shader

Lavorare con DirectX

DXInputSet

Imposta gli input dello shader

Lavorare con DirectX

DXShaderCreate

Crea uno shader di un tipo specificato

Lavorare con DirectX

DXShaderSetLayout

Imposta il layout dei vertici per il vertex shader

Lavorare con DirectX

DXShaderInputsSet

Imposta gli input dello shader

Lavorare con DirectX

DXShaderTexturesSet

Imposta le texture dello shader

Lavorare con DirectX

DXDraw

Esegue il rendering dei vertici del vertex buffer impostato in DXBufferSet()

Lavorare con DirectX

DXDrawIndexed

Esegue il rendering delle primitive grafiche descritte dall' index buffer da DXBufferSet()

Lavorare con DirectX

DXPrimiveTopologySet

Imposta il tipo di primitive per il rendering utilizzando DXDrawIndexed()

Lavorare con DirectX

DXBufferSet

Imposta un buffer per il rendering corrente

Lavorare con DirectX

DXShaderSet

Imposta uno shader per il rendering

Lavorare con DirectX

DXHandleType

Restituisce un tipo di handle

Lavorare con DirectX

DXRelease

Rilascia un handle

Lavorare con DirectX

EnumToString

Conversione di un valore di enumerazione di qualsiasi tipo a stringa

Funzioni di Conversione

EventChartCustom

Genera un evento personalizzato per il grafico specificato

Funzioni Eventi

EventKillTimer

Interrompe la generazione di eventi dal timer nel grafico corrente

Funzioni Eventi

EventSetMillisecondTimer

Avvia il generatore evento del timer ad alta risoluzione con un periodo di meno di 1 secondo per il chart corrente

Funzioni Eventi

EventSetTimer

Avvia il generatore di eventi timer con la periodicità specificata per il grafico corrente

Funzioni Eventi

exp

Restituisce l'esponente di un numero

Funzioni Matematiche

ExpertRemove

Ferma l' Expert Advisor e lo decarica dal grafico

Funzioni Comuni

fabs

Restituisce il valore assoluto (modulo) del valore numerico specificato

Funzioni Matematiche

FileClose

Chiude un file aperto in precedenza

Funzioni con i File

FileCopy

Copia il file originale da una cartella locale o condivisa in un altro file

Funzioni con i File

FileDelete

Elimina un file specificato

Funzioni con i File

FileFindClose

Chiude l'handle di ricerca

Funzioni con i File

FileFindFirst

Avvia la ricerca di file in una directory secondo il filtro specificato

Funzioni con i File

FileFindNext

Continua la ricerca iniziata dalla funzione FileFindFirst()

Funzioni con i File

FileFlush

Scrive su un disco tutti i dati rimasti nel buffer input/output del file

Funzioni con i File

FileGetInteger

Ottiene una proprietà integer di un file

Funzioni con i File

FileIsEnding

Definisce la fine di un file nel processo di lettura

Funzioni con i File

FileIsExist

Controlla l'esistenza di un file

Funzioni con i File

FileIsLineEndin

Definisce la fine di una riga in un file di testo nel processo di lettura

Funzioni con i File

FileMove

Sposta o rinomina un file

Funzioni con i File

FileOpen

Apre un file con nome e flag specificati

Funzioni con i File

FileReadArray

Legge array di qualsiasi tipo ad eccezione di string da file di tipo BIN

Funzioni con i File

FileReadBool

Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura per un valore di tipo bool

Funzioni con i File

FileReadDatetime

Legge dal file di tipo CSV una stringa in uno dei formati: "AAAA.MM.GG. HH:MM:SS", "AAAA.MM.GG." o "HH:MM:SS" - e la converte in un valore datetime

Funzioni con i File

FileReadDouble

Legge un valore double dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileReadFloat

Legge un valore float dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileReadInteger

Legge valori int, short o char, dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileReadLong

Legge un valore di tipo long dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileReadNumber

Legge dal file di tipo CSV una stringa a partire dalla posizione corrente fino ad un delimitatore (o fino alla fine di una riga di testo), e converte la stringa di lettura in valore double

Funzioni con i File

FileReadString

Legge una stringa dalla posizione corrente di un puntatore ad un file da un file

Funzioni con i File

FileReadStruct

Legge il contenuto di un file binario in una struttura passato come parametro, dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileSeek

Sposta la posizione del puntatore del file di un determinato numero di byte rispetto alla posizione specificata

Funzioni con i File

FileSize

Restituisce la grandezza del corrispondente file aperto

Funzioni con i File

FileTell

Restituisce la posizione corrente del puntatore del file del corrispondente file aperto

Funzioni con i File

FileWrite

Scrive dati in un file di tipo CSV o TXT

Funzioni con i File

FileWriteArray

Scrive array di qualsiasi tipo ad eccezione di string in un file di tipo BIN

Funzioni con i File

FileWriteDouble

Scrive il valore di tipo double dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario

Funzioni con i File

FileWriteFloat

Scrive il valore di tipo float dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario

Funzioni con i File

FileWriteInteger

Scrive il valore di tipo int dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario

Funzioni con i File

FileWriteLong

Scrive il valore di tipo long dalla posizione corrente di un puntatore di un file in un file binario

Funzioni con i File

FileWriteString

Scrive il valore di un parametro string in un file BIN o TXT a partire dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

FileWriteStruct

Scrive il contenuto di una struttura passata come parametro in un file binario, a partire dalla posizione corrente del puntatore del file

Funzioni con i File

floor

Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dal basso

Funzioni Matematiche

fmax

Restituisce il valore massimo dei due valori numerici

Funzioni Matematiche

fmin

Restituisce il valore minimo dei due valori numerici

Funzioni Matematiche

fmod

Restituisce il resto vero dopo la divisione di due numeri

Funzioni Matematiche

FolderClean

Elimina tutti i file presenti nella cartella specificata

Funzioni con i File

FolderCreate

Crea una cartella nella directory dei file

Funzioni con i File

FolderDelete

Rimuove una directory selezionata. Se la cartella non è vuota, allora non può essere rimossa

Funzioni con i File

FrameAdd

Aggiunge un frame con dati

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

FrameFilter

Imposta il frame di lettura filtro e sposta il puntatore all'inizio

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

FrameFirst

Sposta un puntatore di lettura frame all'inizio e resetta il filtro impostato precedentemente

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

FrameInputs

Riceve i parametri di input, in cui il frame viene formato

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

FrameNext

Legge un frame e sposta il puntatore al successivo

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

GetLastError

Restituisce l'ultimo errore

Verifica Stato

GetPointer

Restituisce il pointer dell'oggetto

Funzioni Comuni

GetTickCount

Restituisce il numero di millisecondi che sono passati dal momento in cui il sistema è partito

Funzioni Comuni

GlobalVariableCheck

Controlla l'esistenza di una variabile globale con il nome specificato

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableDel

Elimina una variabile globale

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableGet

Restituisce il valore di una variabile globale

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableName

Restituisce il nome di una variabile globale dal suo numero ordinale nell'elenco delle variabili globali

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariablesDeleteAll

Elimina le variabili globali con il prefisso specificato nel loro nome

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableSet

Imposta il nuovo valore in una variabile globale

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableSetOnCondition

Imposta il nuovo valore dell'esistente variabile globale per condizione

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariablesFlush

Salva forzatamente contenuto di tutte le variabili globali nel disco

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariablesTotal

Restituisce il numero totale di variabili globali

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableTemp

Imposta il nuovo valore in una variabile globale, che esiste solo nella sessione corrente del terminale

Variabili Globali del Terminale

GlobalVariableTime

Restituisce l'orario dell'ultimo accesso alla variabile globale

Variabili Globali del Terminale

HistoryDealGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (double)

Funzioni di Trade

HistoryDealGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di un affare nella cronistoria (datetime o int)

Funzioni di Trade

HistoryDealGetString

Restituisce la proprietà richiesta di un addare nella cronistoria (string)

Funzioni di Trade

HistoryDealGetTicket

Restituisce un ticket di un affare corrispondente nella cronistoria

Funzioni di Trade

HistoryDealSelect

Seleziona un affare nella cronistoria per l'ulteriore chiama attraverso funzioni appropriate

Funzioni di Trade

HistoryDealsTotal

Restituisce il numero degli affari nella cronistoria

Funzioni di Trade

HistoryOrderGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (doppia)

Funzioni di Trade

HistoryOrderGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (datetime o int)

Funzioni di Trade

HistoryOrderGetString

Restituisce la proprietà richiesta di un ordine nella cronistoria (stringa)

Funzioni di Trade

HistoryOrderGetTicket

Restituisce il ticket dell'ordine corrispondente all' ordine nella cronistoria

Funzioni di Trade

HistoryOrderSelect

Seleziona un ordine nella cronistoria per un ulteriore lavoro con esso

Funzioni di Trade

HistoryOrdersTotal

Restituisce il numero di ordini nella cronistoria

Funzioni di Trade

HistorySelect

Recupera la cronistoria delle transazioni e degli ordini per il periodo di tempo specificato del server time

Funzioni di Trade

HistorySelectByPosition

Richiede la cronistoria delle offerte con un determinato position identifier.

Funzioni di Trade

iBars

Restituisce il numero di barre di un simbolo e di un periodo corrispondenti, disponibili nello storico

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iBarShift

Restituisce l'indice della barra corrispondente al tempo/orario specificato

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iClose

Restituisce il prezzo Close (di chiusura) della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iHigh

Restituisce il prezzo High della barra (indicata dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iHighest

Restituisce l'indice del valore più alto trovato sul chart corrispondente (spostamento relativo alla barra corrente)

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iLow

Restituisce il prezzo Low della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iLowest

Restituisce l'indice del valore più piccolo trovato sul chart corrispondente (slittamento relativo alla barra corrente)

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iOpen

Restituisce il prezzo Open della barra (indicata dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iTime

Restituisce il tempo di apertura della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iTickVolume

Restituisce il volume tick della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iRealVolume

Restituisce il volume reale della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iVolume

Restituisce il volume tick della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iSpread

Restituisce il valore di spread della barra (indicato dal parametro 'shift') sul chart corrispondente

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

iAD

Accumulation/Distribution

Indicatori Tecnici

iADX

Average Directional Index

Indicatori Tecnici

iADXWilder

Average Directional Index by Welles Wilder

Indicatori Tecnici

iAlligator

Alligator

Indicatori Tecnici

iAMA

Adaptive Moving Average

Indicatori Tecnici

iAO

Awesome Oscillator

Indicatori Tecnici

iATR

Average True Range

Indicatori Tecnici

iBands

Bollinger Bands®

Indicatori Tecnici

iBearsPower

Bears Power

Indicatori Tecnici

iBullsPower

Bulls Power

Indicatori Tecnici

iBWMFI

Market Facilitation Index by Bill Williams

Indicatori Tecnici

iCCI

Commodity Channel Index

Indicatori Tecnici

iChaikin

Chaikin Oscillator

Indicatori Tecnici

iCustom

Custom indicator

Indicatori Tecnici

iDEMA

Double Exponential Moving Average

Indicatori Tecnici

iDeMarker

DeMarker

Indicatori Tecnici

iEnvelopes

Envelopes

Indicatori Tecnici

iForce

Force Index

Indicatori Tecnici

iFractals

Fractals

Indicatori Tecnici

iFrAMA

Fractal Adaptive Moving Average

Indicatori Tecnici

iGator

Gator Oscillator

Indicatori Tecnici

iIchimoku

Ichimoku Kinko Hyo

Indicatori Tecnici

iMA

Moving Average

Indicatori Tecnici

iMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

Indicatori Tecnici

iMFI

Money Flow Index

Indicatori Tecnici

iMomentum

Momentum

Indicatori Tecnici

IndicatorCreate

Restituisce l'handle per l'indicatore tecnico specificato creato da una serie di parametri di tipo MqlParam

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

IndicatorParameters

Basato sull' handler specificato, restituisce il numero di parametri di input dell'indicatore, nonché i valori e tipi dei parametri

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

IndicatorRelease

Rimuove un handle indicatore e rilascia il blocco di calcolo dell'indicatore, se non è usato da nessun altro

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

IndicatorSetDouble

Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo double

Indicatori Personalizzati

IndicatorSetInteger

Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo int

Indicatori Personalizzati

IndicatorSetString

Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo string

Indicatori Personalizzati

IntegerToString

Conversione di int in una stringa di lunghezza predefinita

Funzioni di Conversione

iOBV

On Balance Volume

Indicatori Tecnici

iOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

Indicatori Tecnici

iRSI

Relative Strength Index

Indicatori Tecnici

iRVI

Relative Vigor Index

Indicatori Tecnici

iSAR

Parabolic Stop And Reverse System

Indicatori Tecnici

IsStopped

Restituisce true, se un programma mql5 è stato comandato di fermarsi dal suo funzionamento.

Verifica Stato

iStdDev

Standard Deviation

Indicatori Tecnici

iStochastic

Stochastic Oscillator

Indicatori Tecnici

iTEMA

Triple Exponential Moving Average

Indicatori Tecnici

iTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

Indicatori Tecnici

iVIDyA

Variable Index Dynamic Average

Indicatori Tecnici

iVolumes

Volumes

Indicatori Tecnici

iWPR

Williams' Percent Range

Indicatori Tecnici

log

Restituisce il logaritmo naturale

Funzioni Matematiche

log10

Restituisce il logaritmo di un numero da base 10

Funzioni Matematiche

MarketBookAdd

Fornisce l'apertura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, e sottoscrive per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM

Market Info

MarketBookGet

Restituisce un array di strutture MqlBookInfo contenente records della Profondità di Mercato di un simbolo specifico

Market Info

MarketBookRelease

Fornisce la chiusura della Profondità di Mercato per un simbolo selezionato, ed annulla la sottoscrizione per ricevere le notifiche dei cambiamenti DOM

Market Info

MathAbs

Restituisce il valore assoluto (modulo) del valore numerico specificato

Funzioni Matematiche

MathArccos

Restituisce l'arcocoseno di x in radianti

Funzioni Matematiche

MathArcsin

Restituisce l'arcoseno di x in radianti

Funzioni Matematiche

MathArctan

Restituisce l'arcotangente di x in radianti

Funzioni Matematiche

MathCeil

Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dall'alto

Funzioni Matematiche

MathCos

Restituisce il coseno di un numero

Funzioni Matematiche

MathExp

Restituisce l'esponente di un numero

Funzioni Matematiche

MathFloor

Restituisce il valore numerico integer(intero) più vicino dal basso

Funzioni Matematiche

MathIsValidNumber

Verifica la correttezza di un numero reale

Funzioni Matematiche

MathLog

Restituisce il logaritmo naturale

Funzioni Matematiche

MathLog10

Restituisce il logaritmo di un numero da base 10

Funzioni Matematiche

MathMax

Restituisce il valore massimo dei due valori numerici

Funzioni Matematiche

MathMin

Restituisce il valore minimo dei due valori numerici

Funzioni Matematiche

MathMod

Restituisce il resto vero dopo la divisione di due numeri

Funzioni Matematiche

MathPow

Aumenta la base alla potenza specificata

Funzioni Matematiche

MathRand

Restituisce un valore pseudocasuale nell'intervallo da 0 a 32767

Funzioni Matematiche

MathRound

Arrotonda un valore al numero intero più vicino

Funzioni Matematiche

MathSin

Restituisce il seno di un numero

Funzioni Matematiche

MathSqrt

Restituisce una radice quadrata

Funzioni Matematiche

MathSrand

Consente di impostare il punto di partenza per la generazione di una serie di interi pseudocasuali

Funzioni Matematiche

MathTan

Restituisce la tangente di un numero

Funzioni Matematiche

MessageBox

Crea e mostra un box messaggi e lo gestisce

Funzioni Comuni

MQLInfoInteger

Restituisce il valore integer della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando

Verifica Stato

MQLInfoString

Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà del programma mql5 che sta girando

Verifica Stato

MT5Initialize

Stabilisce una connessione con il terminale MetaTrader 5

MetaTrader per Python

MT5Shutdown

Chiude la connessione precedentemente stabilita al terminale MetaTrader 5

MetaTrader per Python

MT5TerminalInfo

Ottiene lo stato ed i parametri del terminale MetaTrader 5 collegato

MetaTrader per Python

MT5Version

Restituisce la versione del terminale MetaTrader 5

MetaTrader per Python

MT5CopyRatesFrom

Ottiene le barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata

MetaTrader per Python

MT5CopyRatesFromPos

Ottiene le barre dal terminale MetaTrader 5 a partire dall'indice specificato

MetaTrader per Python

MT5CopyRatesRange

Ottiene le barre nell'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5

MetaTrader per Python

MT5CopyTicksFrom

Ottiene i tick tick dal terminale MetaTrader 5 a partire dalla data specificata

MetaTrader per Python

MT5CopyTicksRange

Ottiene i tick per l'intervallo di date specificato dal terminale MetaTrader 5

MetaTrader per Python

NormalizeDouble

Arrotondamento di un numero in virgola mobile a una precisione specificata

Funzioni di Conversione

ObjectCreate

Crea un oggetto del tipo specificato in una tabella specificata

Funzioni Oggetto

ObjectDelete

Rimuove l'oggetto con il nome specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)

Funzioni Oggetto

ObjectFind

Cerca un oggetto con l'ID specificato, per nome

Funzioni Oggetto

ObjectGetDouble

Restituisce il doppio valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectGetInteger

Restituisce il valore intero della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectGetString

Restituisce il valore stringa della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectGetTimeByValue

Restituisce il valore di tempo per il valore dell'oggetto prezzo specificato

Funzioni Oggetto

ObjectGetValueByTime

Restituisce il valore del prezzo di un oggetto per il periodo di tempo specificato

Funzioni Oggetto

ObjectMove

Cambia le coordinate del punto di ancoraggio dell' oggetto specificato

Funzioni Oggetto

ObjectName

Restituisce il nome di un oggetto del tipo corrispondente nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)

Funzioni Oggetto

ObjectsDeleteAll

Rimuove tutti gli oggetti del tipo specificato dalla tabella specificata (dalla sottofinestra grafico specificata)

Funzioni Oggetto

ObjectSetDouble

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectSetInteger

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectSetString

Imposta il valore della proprietà dell'oggetto corrispondente

Funzioni Oggetto

ObjectsTotal

Restituisce il numero di oggetti del tipo specificato nella tabella specificata (grafico sottofinestra specificato)

Funzioni Oggetto

OnStart

La funzione è chiamata quando si verifica l'evento Start per eseguire azioni impostate nello script

Gestione degli Eventi

OnInit

La funzione è chiamata negli indicatori ed EA quando si verifica l'evento Init per inizializzare un programma MQL5 avviato

Gestione degli Eventi

OnDeinit

La funzione è chiamata negli indicatori ed EA quando si verifica l'evento Deinit per de-inizializzare un programma MQL5 avviato

Gestione degli Eventi

OnTick

La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento NewTick per gestire una nuova quotazione

Gestione degli Eventi

OnCalculate

La funzione è chiamata negli indicatori quando si verifica l'evento Calculate per gestire i cambiamenti dei dati di prezzo

Gestione degli Eventi

OnTimer

La funzione è chiamata negli indicatori ed EA durante l'evento periodico Timer generato dal terminale a intervalli di tempo fissi

Gestione degli Eventi

OnTrade

La funzione è chiamata nell' EA durante l'evento generato Trade al termine di un'operazione di trading su un trade server

Gestione degli Eventi

OnTradeTransaction

La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TradeTransaction per elaborare un risultato di esecuzione di una richiesta di trade

Gestione degli Eventi

OnBookEvent

La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento BookEvent per elaborare i cambiamenti nel market depth

Gestione degli Eventi

OnChartEvent

La funzione è chiamata in indicatori ed EA quando si verifica l'evento ChartEvent per elaborare le modifiche del grafico-chart effettuate da un utente o un programma MQL5

Gestione degli Eventi

OnTester

La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento Tester per eseguire le azioni necessarie dopo aver testato un EA sui dati della cronistoria

Gestione degli Eventi

OnTesterInit

La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TesterInit per eseguire le azioni necessarie prima dell'ottimizzazione nel tester di strategia

Gestione degli Eventi

OnTesterDeinit

La funzione è chiamata nell'EA quando si verifica l'evento TesterDeinit dopo l'ottimizzazione EA nel tester di strategia

Gestione degli Eventi

OnTesterPass

La funzione è chiamata nell' EA quando si verifica l'evento TesterPass per gestire l'arrivo di un nuovo frame di dati, durante l'ottimizzazione EA nel tester di strategia

Gestione degli Eventi

OrderCalcMargin

Calcola il margine richiesto per il tipo di ordine specificato, nella valuta di deposito

Funzioni di Trade

OrderCalcProfit

Calcola il profitto in base ai parametri passati, nella valuta di deposito

Funzioni di Trade

OrderCheck

Verifica se ci sono fondi sufficienti per eseguire l' operazione di traderichiesta.

Funzioni di Trade

OrderGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (double)

Funzioni di Trade

OrderGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (datetime o int)

Funzioni di Trade

OrderGetString

Restituisce la proprietà richiesta dell'ordine (string)

Funzioni di Trade

OrderGetTicket

Restituisce il ticket di un ordine corrispondente

Funzioni di Trade

OrderSelect

Seleziona un ordine per un'ulteriore lavoro con esso

Funzioni di Trade

OrderSend

Invia richieste di trade ad un server

Funzioni di Trade

OrderSendAsync

Invia in modo asincrono richieste di trade senza attendere la risposta del trade, dal trade server

Funzioni di Trade

OrdersTotal

Restituisce il numero di ordini

Funzioni di Trade

ParameterGetRange

Riceve i dati sulla gamma di valori ed lo step del cambiamento per una variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

ParameterSetRange

Specifica l'uso della variabile di input quando si ottimizza un Expert Advisor nello Strategy Tester: valore, step del cambiamento, i valori iniziali e finali

Lavorare con i risultati di ottimizzazione

Period

Restituisce il timeframe del corrente grafico

Verifica Stato

PeriodSeconds

Restituisce il numero di secondi nel periodo

Funzioni Comuni

PlaySound

Riproduce un file sonoro

Funzioni Comuni

PlotIndexGetInteger

Restituisce il valore della proprietà della linea dell'indicatore di tipo integer

Indicatori Personalizzati

PlotIndexSetDouble

Imposta il valore della proprietà dell' indicatore di tipo double

Indicatori Personalizzati

PlotIndexSetInteger

Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo int

Indicatori Personalizzati

PlotIndexSetString

Imposta il valore di una proprietà dell'indicatore di tipo string

Indicatori Personalizzati

Point

Restituisce la grandezza in punti del simbolo corrente nella valuta di quotazione

Verifica Stato

PositionGetDouble

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (double)

Funzioni di Trade

PositionGetInteger

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (datetime o int)

Funzioni di Trade

PositionGetString

Restituisce la proprietà richiesta di una posizione aperta (string)

Funzioni di Trade

PositionGetSymbol

Restituisce il simbolo corrispondente alla posizione aperta

Funzioni di Trade

PositionSelect

Sceglie una posizione aperta per un' ulteriore lavorazione con essa

Funzioni di Trade

PositionsTotal

Restituisce il numero di posizioni aperte

Funzioni di Trade

pow

Aumenta la base alla potenza specificata

Funzioni Matematiche

Print

Mostra un messaggio nel log

Funzioni Comuni

PrintFormat

Formatta e stampa il set di simboli e valori in un file di log secondo il presente formato

Funzioni Comuni

rand

Restituisce un valore pseudocasuale nell'intervallo da 0 a 32767

Funzioni Matematiche

ResetLastError

Imposta a zero il valore di una variabile predeterminata _LastError

Funzioni Comuni

ResourceCreate

Crea una risorsa immagine basata su un set di dati

Funzioni Comuni

ResourceFree

Elimina le risorse create dinamicamente (liberando la memoria allocata per esse)

Funzioni Comuni

ResourceReadImage

Legge i dati dalla risorsa grafica creata dalla funzione ResourceCreate() o salvati nel file EX5 durante la compilazione

Funzioni Comuni

ResourceSav

Salva una risorsa nel file specificato

Funzioni Comuni

round

Arrotonda un valore al numero intero più vicino

Funzioni Matematiche

SendFTP

Invia un file all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "FTP"

Funzioni Comuni

SendMail

Invia una e-mail all'indirizzo specificato nella finestra delle impostazioni della scheda "Email"

Funzioni Comuni

SendNotification

Invia una notifica push ai terminali mobili, il cui ID MetaQuotes è specificato nella scheda "Notifiche"

Funzioni Comuni

SeriesInfoInteger

Restituisce le informazioni sullo stato dei dati storici

Accesso alle Timeseries ed Indicatori

SetIndexBuffer

Associa il buffer indicatore specificato con l' array dinamico uni-dimensionale di tipo double

Indicatori Personalizzati

ShortArrayToString

Copia parte array in una stringa

Funzioni di Conversione

ShortToString

Conversione codice simbolo (unicode) in stringa costituida da un-simbolo

Funzioni di Conversione

SignalBaseGetDouble

Restituisce il valore della proprietà di tipo double per il segnale selezionato

Trade Signals

SignalBaseGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per il segnale selezionato

Trade Signals

SignalBaseGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo string per il segnale selezionato

Trade Signals

SignalBaseSelect

Seleziona un segnale dai segnali disponibili nel terminale per ulteriore lavorazione con esso

Trade Signals

SignalBaseTotal

Restituisce la quantità totale di segnali, disponibile nel terminal

Trade Signals

SignalInfoGetDouble

Restituisce il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale

Trade Signals

SignalInfoGetInteger

Restituisce il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale

Trade Signals

SignalInfoGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo string per i parametri di copia del segnale

Trade Signals

SignalInfoSetDouble

Imposta il valore della proprietà di tipo double per i parametri di copia del segnale

Trade Signals

SignalInfoSetInteger

Imposta il valore della proprietà di tipo integer per i parametri di copia del segnale

Trade Signals

SignalSubscribe

Sottoscrive il segnale di trading

Trade Signals

SignalUnsubscribe

Annulla sottoscrizione

Trade Signals

sin

Restituisce il seno di un numero

Funzioni Matematiche

Sleep

Sospende l'esecuzione del corrente Expert Advisor o Script in un intervallo specificato

Funzioni Comuni

SocketCreate

Creare un socket con flag specificati e restituisce il relativo handle

Funzioni di Rete

SocketClose

Chiude un socket

Funzioni di Rete

SocketConnect

Si connette al server con il controllo del timeout

Funzioni di Rete

SocketIsConnected

Controlla se il socket è attualmente connesso

Funzioni di Rete

SocketIsReadable

Ottiene un numero di byte che può essere letto da un socket

Funzioni di Rete

SocketIsWritable

Verifica se i dati possono essere scritti su un socket al momento attuale

Funzioni di Rete

SocketTimeouts

Imposta i timeout per la ricezione e l'invio di dati per un oggetto di sistema socket

Funzioni di Rete

SocketRead

Legge i dati da un socket

Funzioni di Rete

SocketSend

Scrive dati su un socket

Funzioni di Rete

SocketTlsHandshake

Avvia connessione TLS sicura (SSL) verso un host specificato tramite il protocollo TLS Handshake

Funzioni di Rete

SocketTlsCertificate

Ottiene dati sul certificato utilizzato per proteggere la connessione di rete

Funzioni di Rete

SocketTlsRead

Legge i dati dalla connessione TLS protetta

Funzioni di Rete

SocketTlsReadAvailable

Legge tutti i dati disponibili dalla connessione TLS protetta

Funzioni di Rete

SocketTlsSend

Invia dati tramite connessione TLS protetta

Funzioni di Rete

sqrt

Restituisce una radice quadrata

Funzioni Matematiche

srand

Consente di impostare il punto di partenza per la generazione di una serie di interi pseudocasuali

Funzioni Matematiche

StringAdd

Aggiunge una stringa alla fine di un'altra stringa

Funzioni Stringa

StringBufferLen

Restituisce la grandezza del buffer allocato per la stringa

Funzioni Stringa

StringCompare

Confronta due stringhe e restituisce 1 se la prima stringa è maggiore della seconda; 0 - se le stringhe sono uguali; -1 (meno 1) - se la prima stringa è minore della seconda

Funzioni Stringa

StringConcatenate

Forma una serie di parametri passati

Funzioni Stringa

StringFill

Riempie una stringa specificata da simboli selezionati

Funzioni Stringa

StringFind

Ricerca di una sottostringa in una stringa

Funzioni Stringa

StringFormat

Conversione numero in stringa secondo il formato predefinito

Funzioni di Conversione

StringGetCharacter

Restituisce il valore di un numero situato nella posizione specificata della stringa

Funzioni Stringa

StringInit

Inizializza la stringa per simboli specificati e fornisce la lunghezza della stringa specificata

Funzioni Stringa

StringLen

Restituisce il numero di simboli in una stringa

Funzioni Stringa

StringReplace

Sostituisce tutte le sottostringhe trovate di una stringa da una sequenza di set di simboli

Funzioni Stringa

StringSetCharacter

Restituisce una copia di una stringa con un valore modificato di un simbolo in una posizione specificata

Funzioni Stringa

StringSplit

Ottiene sottostringhe da un separatore specificato dalla stringa specificata, restituisce il numero di sottostringhe ottenute

Funzioni Stringa

StringSubstr

Estrae una sottostringa da una stringa di testo a partire da una posizione specificata

Funzioni Stringa

StringToCharArray

Copia senso-simbolo di una string convertita da Unicode ad ANSI, in un luogo selezionato di array di tipo uchar

Funzioni di Conversione

StringToColor

Conversione stringa "R,G,B" o una stringa con il nome del colore in valore di tipo di colore

Funzioni di Conversione

StringToDouble

La conversione di una stringa contenente una rappresentazione simbolo di numero in numero di tipo double

Funzioni di Conversione

StringToInteger

Conversione di una stringa contenente una rappresentazione di un simbolo di numero in numero di tipo int

Funzioni di Conversione

StringToLower

Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in minuscolo per posizione

Funzioni Stringa

StringToShortArray

Copia in senso-simbolo di una una stringa ad una parte dell' array selezionato di tipo ushort

Funzioni di Conversione

StringToTime

Conversione di una stringa contenente l'ora o la data in formato di tipo datetime "aaaa.mm.gg [oo:mi]"

Funzioni di Conversione

StringToUpper

Trasforma tutti i simboli di una stringa selezionata in maiuscole, per posizione

Funzioni Stringa

StringTrimLeft

Taglia caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte sinistra della stringa

Funzioni Stringa

StringTrimRight

Taglia i caratteri di alimentazione di linea, spazi e le schede nella parte destra della stringa

Funzioni Stringa

StructToTime

Converte una variabile di tipo struttura MqlDateTime in un valore datetime

Data ed Ora

Symbol

Restituisce il nome del simbolo del corrente grafico

Verifica Stato

SymbolInfoDouble

Restituisce il valore double del simbolo per la proprietà corrispondente

Market Info

SymbolInfoInteger

Restituisce un valore di tipo integer (long, datetime, int o bool) di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente

Market Info

SymbolInfoMarginRate

Returns the margin rates depending on the order type and direction

Market Info

SymbolInfoSessionQuote

Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni quotate specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.

Market Info

SymbolInfoSessionTrade

Permette di ricevere l'ora di inizio e fine delle sessioni di trade specificate per un simbolo e giorno della settimana specifici.

Market Info

SymbolInfoString

Restituisce un valore del tipo di string di un simbolo specificato per la proprietà corrispondente

Market Info

SymbolInfoTick

Restituisce i prezzi correnti per il simbolo di cui una variabile di tipo MqlTick

Market Info

SymbolIsSynchronized

Controlla se i dati di un simbolo selezionato nel terminale sono sincronizzati con i dati relativi al trade server

Market Info

SymbolName

Restituisce il nome di un simbolo specificato

Market Info

SymbolSelect

Consente di selezionare un simbolo nella finestra di controllo del mercato o rimuove un simbolo dalla finestra

Market Info

SymbolsTotal

Restituisce il numero di simboli disponibili (selezionati nel Market Watch o tutti)

Market Info

tan

Restituisce la tangente di un numero

Funzioni Matematiche

TerminalClose

Comanda al terminale di completare l'operazione

Funzioni Comuni

TerminalInfoDouble

Restituisce un valore double di una proprietà corrispondente dell'ambiente programma MQL5

Verifica Stato

TerminalInfoInteger

Restituisce un valore integer della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.

Verifica Stato

TerminalInfoString

Restituisce il valore stringa della corrispondente proprietà dell'ambiente del programma mql5.

Verifica Stato

TesterStatistics

Restituisce il valore di una statistica specificata calcolata in base ai risultati di testing

Funzioni Comuni

TextGetSize

Restituisce la larghezza della stringa e l'altezza alle correnti Impostazioni dei caratteri

Funzioni Oggetto

TextOut

Trasferisce il testo ad un array personalizzato (buffer) progettato per la creazione di una risorsa grafica

Funzioni Oggetto

TextSetFont

Consente di impostare il tipo di carattere per la visualizzazione del testo utilizzando metodi di disegno (Arial 20 utilizzato per impostazione predefinita)

Funzioni Oggetto

TimeCurrent

Restituisce l'ultimo orario conosciuto di server (orario della ricevuta dell'ultima quotazione) nel formato datetime

Data ed Ora

TimeDaylightSavings

Restituisce il segno di switch dell'ora legale

Data ed Ora

TimeGMT

Restituisce GMT in formato datetime con l'ora legale dell' orario locale del computer, in cui il terminale client è in esecuzione

Data ed Ora

TimeGMTOffset

Restituisce la corrente differenza tra l'orario GMT e l'ora del computer locale in secondi, tenendo in considerazione l'interruttore DST

Data ed Ora

TimeLocal

Restituisce l'ora locale del computer in formato datetime

Data ed Ora

TimeToString

Conversione di un valore contenente il tempo in secondi trascorsi dal 01.01.1970 in una stringa di formato "aaaa.mm.gg. oo:mi" formato

Funzioni di Conversione

TimeToStruct

Converte un valore datetime in una variabile di tipo struttura MqlDateTime

Data ed Ora

TimeTradeServer

Restituisce l'ora attuale del calcolo del server di trade

Data ed Ora

UninitializeReason

Restituisce il codice della ragione per la deinizializzazione

Verifica Stato

WebRequest

Invia la richiesta HTTP al server specificato

Funzioni Comuni

ZeroMemory

Resetta la variabile passata ad esso per riferimento. La variabile può essere di qualsiasi tipo, eccetto per le classi e strutture che hanno costruttori.

Funzioni Comuni

 