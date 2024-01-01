DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Símbolos personalizadosCustomRatesUpdate 

CustomRatesUpdate

Adiciona ao histórico do instrumento personalizado as barras que faltam e substitui os dados existentes na matriz do tipo MqlRates.

int  CustomRatesUpdate(
   const string     symbol,             // nome do símbolo personalizado
   const MqlRates&  rates[],            // matriz com dados que devem ser aplicadas ao instrumento personalizado
   uint             count=WHOLE_ARRAY   // número de elementos a serem usados na matriz rates[]
   );

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do instrumento personalizado.

rates[]

[in]   Matriz de dados históricos do tipo MqlRates para o período M1.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Número de elementos da matriz rates[] a serem usados para atualização. O valor WHOLE_ARRAY indica que é necessário usar todos os elementos da matriz rates[].

Valor de retorno

Número de barras atualizadas ou -1 em caso de erro.

Geral

Se a barra na matriz rates[] não existir no histórico atual do instrumento personalizado, ela será adicionada. Se essa barra já existir, ela será é substituída. Todas as outras barras no histórico de preço atual permanecem inalteradas. Os dados da matriz rates[] devem estar corretas em relação aos preços OHLC, enquanto o tempo de abertura de barras deve corresponder ao período M1.

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CustomRatesUpdate.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // nome do símbolo personalizado
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // nome do grupo onde o símbolo será criado
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // nome do símbolo usado como base para a criação do símbolo personalizado
 
#define   DATARATES_COUNT        4                 // número de barras a serem exibidas no log
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o código de erro ao criar o símbolo personalizado
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- se o código de erro não for 0 (criação bem-sucedida do símbolo) e não for 5304 (símbolo já criado), saímos.
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
 
//--- obtemos e imprimimos no log o número de barras do símbolo personalizado padrão
   int bars_origin=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M1);
   PrintFormat("The symbol '%s' from which the custom '%s' was created has %d bars of minute history."CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAMEbars_origin);
      
//--- obtemos e imprimimos no log o número de barras do símbolo personalizado
   int bars_custom=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   PrintFormat("Custom symbol '%s' created from symbol '%s' has %d bars of minute history"CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGINbars_custom);
      
//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos de um símbolo padrão no array MqlRates
   MqlRates rates[]={};
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M10bars_originrates)!=bars_origin)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_ORIGINbars_originGetLastError());
      return;
     }
 
//--- definimos os dados copiados para o histórico de minutos do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   int updated=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates);
   if(updated<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- obtemos e imprimimos no log o número de barras do símbolo personalizado após adicionar o histórico
   bars_custom=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   PrintFormat("\nAfter CustomRatesUpdate(), the custom symbol '%s' has %d bars of minute history"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbars_custom);
 
//--- obtemos os dados de todas as barras do timeframe de minutos do símbolo personalizado no array MqlRates
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10bars_customrates)!=bars_custom)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbars_customGetLastError());
      return;
     }
 
//--- imprimimos no log as últimas quatro barras do histórico de minutos do símbolo personalizado
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars_custom-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- alteramos os dados no array MqlRates para os calculados usando fórmula 1.0 / SymbolName
   for(int i=0i<bars_customi++)
     {
      rates[i].open  =(rates[i].open !=0  ? 1.0 / rates[i].open  : rates[i].open);
      rates[i].high  =(rates[i].high !=0  ? 1.0 / rates[i].high  : rates[i].high);
      rates[i].low   =(rates[i].low  !=0  ? 1.0 / rates[i].low   : rates[i].low);
      rates[i].close =(rates[i].close!=0  ? 1.0 / rates[i].close : rates[i].close);
     }
 
//--- definimos os dados alterados no histórico de minutos do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   updated=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates);
   if(updated<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- obtemos novamente no array MqlRates os dados de todas as barras do timeframe de minutos do símbolo personalizado
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10bars_customrates)!=bars_custom)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbars_customGetLastError());
      return;
     }
 
//--- imprimimos no log as últimas quatro barras do histórico de minutos atualizado do símbolo personalizado
   Print("\nLast %d bars after changing the custom symbol calculation formula:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars_custom-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- no comentário do gráfico exibimos a dica sobre as chaves de encerramento do script
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- em um loop infinito, esperamos as teclas Esc ou Del para sair
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- ao pressionar Del, excluímos o símbolo personalizado criado e seus dados
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         //--- excluímos os dados das barras
         int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- excluímos os dados de ticks
         deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- excluímos o símbolo
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- antes de sair, limpamos o gráfico
   Comment("");
   /*
   resultado:
   The symbol 'EURUSDfrom which the custom 'EURUSD.Cwas created has 250488 bars of minute history.
   Custom symbol 'EURUSD.Ccreated from symbol 'EURUSDhas 0 bars of minute history
   
   After CustomRatesUpdate(), the custom symbol 'EURUSD.Chas 250488 bars of minute history
   Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 11:14:00 1.07235 1.07239 1.07232 1.07239            24        0             0
   [12024.06.18 11:15:00 1.07238 1.07239 1.07232 1.07235            44        0             0
   [22024.06.18 11:16:00 1.07234 1.07238 1.07227 1.07234            37        0             0
   [32024.06.18 11:17:00 1.07234 1.07234 1.07217 1.07225            41        0             0
   
   Last 4 bars after changing the custom symbol calculation formula:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [02024.06.18 11:14:00 0.93253 0.93250 0.93256 0.93250            24        0             0
   [12024.06.18 11:15:00 0.93251 0.93250 0.93256 0.93253            44        0             0
   [22024.06.18 11:16:00 0.93254 0.93251 0.93260 0.93254            37        0             0
   [32024.06.18 11:17:00 0.93254 0.93254 0.93269 0.93262            41        0             0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cria um símbolo personalizado, retorna o código de erro         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- definimos o nome do símbolo usado como base para criar o símbolo personalizado
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- se não for possível criar o símbolo personalizado, e isso não for um erro 5304, informamos no log
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- sucesso
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exclui o símbolo personalizado                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- ocultamos o símbolo da janela Observação do Mercado
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- se não for possível excluir o símbolo personalizado, informamos no log e retornamos false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- sucesso
   return(true);
  }

 

Veja também

CustomRatesReplace, CustomRatesDelete, CopyRates