ObjectFind

A função pesquisa por um objeto com o nome específico no gráfico com o ID especifico.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in] O nome do objeto pesquisado.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, a função retorna o número da sub-janela (0 significa a janela principal do gráfico), no qual o objeto foi encontrado. Se o objeto não for encontrado, a função retorna um número negativo. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().

Observação

A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;

um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Exemplo: