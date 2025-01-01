- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectFind
A função pesquisa por um objeto com o nome específico no gráfico com o ID especifico.
int ObjectFind(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
nome
[in] O nome do objeto pesquisado.
Valor do Retorno
Se for bem sucedido, a função retorna o número da sub-janela (0 significa a janela principal do gráfico), no qual o objeto foi encontrado. Se o objeto não for encontrado, a função retorna um número negativo. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():
- um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;
- um evento de criação de um objeto com um novo nome.
Exemplo:
