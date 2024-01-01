SendMail

Envia um email para endereço especificado na janela de configurações da guia "Email".

bool SendMail(

string subject,

string some_text

);

Parâmetros

subject

[in] Assunto do email.

some_text

[in] Corpo do email.

Valor retornado

true — se um email é colocado na fila de envio, caso contrário, false.

Observação

O envio de e-mails pode ser proibido nas configurações, portanto o respectivo endereço pode ser omitido. Para obter informações sobre o erro, chamamos GetLastError().

SendMail() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo: