- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Envia um email para endereço especificado na janela de configurações da guia "Email".
bool SendMail(
Parâmetros
subject
[in] Assunto do email.
some_text
[in] Corpo do email.
Valor retornado
true — se um email é colocado na fila de envio, caso contrário, false.
Observação
O envio de e-mails pode ser proibido nas configurações, portanto o respectivo endereço pode ser omitido. Para obter informações sobre o erro, chamamos GetLastError().
SendMail() function does not work in the Strategy Tester.
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+