DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções de redeSendMail 

SendMail

Envia um email para endereço especificado na janela de configurações da guia "Email".

bool  SendMail(
   string  subject,       // assunto
   string  some_text      // texto do e-mail
   );

Parâmetros

subject

[in]  Assunto do email.

some_text

[in]  Corpo do email.

Valor retornado

true — se um email é colocado na fila de envio, caso contrário, false.

Observação

O envio de e-mails pode ser proibido nas configurações, portanto o respectivo endereço pode ser omitido. Para obter informações sobre o erro, chamamos GetLastError().

SendMail() function does not work in the Strategy Tester.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- verificamos se é permitido enviar e-mails no terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- enviamos o e-mail
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }