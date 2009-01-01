- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetPointer
A função retorna o ponteiro de objeto.
|
void* GetPointer(
Parâmetros
anyobject
[in] Objeto de qualquer classe.
Valor do Retorno
A função retorna o ponteiro de objeto.
Observação
Somente objetos de classe têm ponteiros. Instâncias de estruturas e variáveis de tipo simples não podem ter ponteiros. O objeto de classe não criado usando o operador new(), mas, por exemplo, criado automaticamente no array de objetos, tem um ponteiro. Mas este ponteiro será do tipo automático POINTER_AUTOMATIC, portanto o operador delete() não pode ser aplicado a ele. Além de que, o tipo ponteiro não difere dos ponteiros dinâmico do tipo POINTER_DYNAMIC.
Como variáveis de tipo estrutura e de tipo simples não têm ponteiros, é proibido aplicar a função GetPointer() a elas. É também proibido passar o ponteiro como um argumento de função. Nos outros casos o resultado é indefinido.
Uma tentativa de chamar um ponteiro incorreto causa a finalização crítica de um programa. É por isso que a função CheckPointer() deve ser chamada antes de usar um ponteiro. Um ponteiro pode estar incorreto nos seguintes casos:
Esta função pode ser usada para verificar a validade de um ponteiro. Um valor não-zero garante que o ponteiro pode ser usado para acesso.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
Ponteiros de Objetos, Verificação do Ponteiro de Objeto, Exclusão de Objeto Operador delete