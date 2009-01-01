GetPointer

A função retorna o ponteiro de objeto.

void* GetPointer(

any_class anyobject

);

Parâmetros

anyobject

[in] Objeto de qualquer classe.

Valor do Retorno

A função retorna o ponteiro de objeto.

Observação

Somente objetos de classe têm ponteiros. Instâncias de estruturas e variáveis de tipo simples não podem ter ponteiros. O objeto de classe não criado usando o operador new(), mas, por exemplo, criado automaticamente no array de objetos, tem um ponteiro. Mas este ponteiro será do tipo automático POINTER_AUTOMATIC, portanto o operador delete() não pode ser aplicado a ele. Além de que, o tipo ponteiro não difere dos ponteiros dinâmico do tipo POINTER_DYNAMIC.

Como variáveis de tipo estrutura e de tipo simples não têm ponteiros, é proibido aplicar a função GetPointer() a elas. É também proibido passar o ponteiro como um argumento de função. Nos outros casos o resultado é indefinido.

Uma tentativa de chamar um ponteiro incorreto causa a finalização crítica de um programa. É por isso que a função CheckPointer() deve ser chamada antes de usar um ponteiro. Um ponteiro pode estar incorreto nos seguintes casos:

o ponteiro é igual a NULL

o objeto foi excluído usando o operador delete

Esta função pode ser usada para verificar a validade de um ponteiro. Um valor não-zero garante que o ponteiro pode ser usado para acesso.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_GetPointer.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe implementando o elemento da lista |

//+------------------------------------------------------------------+

class CItem

{

int m_id;

string m_comment;

CItem* m_next;

public:

CItem() { m_id=0; m_comment=NULL; m_next=NULL; }

~CItem() { Print("Destrutor de ",m_id,

(CheckPointer(GetPointer(this))==POINTER_DYNAMIC)?

"dynamic":"não dinâmico"); }

void Initialize(int id,string comm) { m_id=id; m_comment=comm; }

void PrintMe() { Print(__FUNCTION__,":",m_id,m_comment); }

int Identifier() { return(m_id); }

CItem* Next() {return(m_next); }

void Next(CItem *item) { m_next=item; }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe mais simples de lista |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyList

{

CItem* m_items;

public:

CMyList() { m_items=NULL; }

~CMyList() { Destroy(); }

bool InsertToBegin(CItem* item);

void Destroy();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Incluindo elemento de lista no começo |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyList::InsertToBegin(CItem* item)

{

if(CheckPointer(item)==POINTER_INVALID) return(false);

//---

item.Next(m_items);

m_items=item;

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Excluindo a lista através da exclusão dos elementos |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- ponteiro de serviço para trabalhar em um loop

CItem* item;

//--- varre o loop e tenta excluir ponteiros dinâmicos

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamyc object ",item.Identifier()," para ser excluído");

delete (item);

}

else Print("Objeto não-dinâmico ",item.Identifier()," cannot be deleted");

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função start do programa script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

CMyList list;

CItem items[10];

CItem* item;

//--- cria e adiciona na lista um ponteiro de objeto dinâmico

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(100,"dinâmico");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- adiciona ponteiros automáticos na lista

for(int i=0; i<10; i++)

{

items[i].Initialize(i,"automático");

items[i].PrintMe();

item=GetPointer(items[i]);

if(CheckPointer(item)!=POINTER_INVALID)

list.InsertToBegin(item);

}

//--- adiciona mais um ponteiro de objeto dinâmico no começo da lista

item=new CItem;

if(item!=NULL)

{

item.Initialize(200,"dinâmico");

item.PrintMe();

list.InsertToBegin(item);

}

//--- exclui todos os elementos da lista

list.Destroy();

//--- todos os elementos da lista será excluídos após o script terminar

//--- veja a guia Experts no terminal

}

Também Veja

Ponteiros de Objetos, Verificação do Ponteiro de Objeto, Exclusão de Objeto Operador delete