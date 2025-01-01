- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
Funções de Negociação (Trade)
Este é o grupo de funções destina-se à gestão de atividades de negociação.
Antes de começar a estudar as funções da plataforma, você deve compreender claramente todos os termos e funções: ordem, transação e posição:
- Ordem – solicitação feita pela empresa de corretagem para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos de ordens básicos: de mercado e pendentes. Além disso, existem ordens especiais Take Profit e Stop Loss.
- Transação – fato da compra ou venda de um instrumento financeiro. A compra (Buy) acontece segundo o preço de demanda (Ask) e a venda acontece segundo o preço de oferta (Bid). A transação pode ser feita como resultado da execução de uma ordem de mercado ou ativação de uma operação pendente. Você deve ter em conta que, em alguns casos, várias transações podem ser o resultado da execução de uma ordem.
- Posição – obrigação de mercado, número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição longa (Long) é um instrumento financeiro adquirido com base no aumento do preço e uma posição curta (Short) é uma obrigação colocada com base na diminuição de preços no futuro.
Informações gerais sobre operações de negociação estão disponíveis no manual do usuário do terminal do cliente.
As funções de negociação podem ser usadas em Experts Advisors e scripts. Funções de negociação só podem ser chamadas se as propriedades do Expert Advisor ou script estiverem habilitadas na sua caixa de controle "Permitir negociação ao vivo".
A negociação pode ser permitida ou proibida dependendo de vários fatores descritos na seção Trade Permission.
|
Função
|
Ação
|
Calcula a margem necessária para o tipo de ordem especificado, na moeda de depósito
|
Calcula o lucro com base nos parâmetros passados, na moeda de depósito
|
Verifica se há fundos suficientes para executar a operação de negócio necessária.
|
Envia pedidos de negócios para um servidor
|
De forma assíncrona envia pedidos de comércio sem esperar a resposta da negociação do servidor de negócio
|
Retorna o número de posições em aberto
|
Retorna o símbolo correspondente à posição aberta
|
Escolhe uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ele
|
Selects a position to work with by the ticket number specified in it
|
Retorna a propriedade solicitado de uma posição aberta (double)
|
Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (string)
|
Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions
|
Retorna o número de ordens
|
Devolver o bilhete de uma ordem correspondente
|
Seleciona uma ordem para posteriormente trabalhar com ele
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (double)
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada da ordem (string)
|
Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado
|
Pedido de histórico de acordo com um identificador de posição especificada.
|
Seleciona uma ordem no histórico para posteriormente trabalhar com ele
|
Retorna o número de pedidos no histórico
|
Retornar bilhete ordem de uma ordem correspondente no histórico
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (double)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (string)
|
Seleciona um negócio no histórico para posterior chamada através de funções apropriadas
|
Retorna o número de ofertas no histórico
|
Devolve um bilhete de uma quantidade correspondente no histórico
|
Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (double)
|
Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (datetime ou int)
|
Retorna a propriedade solicitada de uma operação no histórico (string)