Este é o grupo de funções destina-se à gestão de atividades de negociação.

Antes de começar a estudar as funções da plataforma, você deve compreender claramente todos os termos e funções: ordem, transação e posição:

  • Ordem – solicitação feita pela empresa de corretagem para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos de ordens básicos: de mercado e pendentes. Além disso, existem ordens especiais Take Profit e Stop Loss.
  • Transação – fato da compra ou venda de um instrumento financeiro. A compra (Buy) acontece segundo o preço de demanda (Ask) e a venda acontece segundo o preço de oferta (Bid). A transação pode ser feita como resultado da execução de uma ordem de mercado ou ativação de uma operação pendente. Você deve ter em conta que, em alguns casos, várias transações podem ser o resultado da execução de uma ordem.
  • Posição – obrigação de mercado, número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição longa (Long) é um instrumento financeiro adquirido com base no aumento do preço e uma posição curta (Short) é uma obrigação colocada com base na diminuição de preços no futuro.

Informações gerais sobre operações de negociação estão disponíveis no manual do usuário do terminal do cliente.

As funções de negociação podem ser usadas em Experts Advisors e scripts. Funções de negociação só podem ser chamadas se as propriedades do Expert Advisor ou script estiverem habilitadas na sua caixa de controle "Permitir negociação ao vivo".

A negociação pode ser permitida ou proibida dependendo de vários fatores descritos na seção Trade Permission.

Função

Ação

OrderCalcMargin

Calcula a margem necessária para o tipo de ordem especificado, na moeda de depósito

OrderCalcProfit

Calcula o lucro com base nos parâmetros passados​​, na moeda de depósito

OrderCheck

Verifica se há fundos suficientes para executar a operação de negócio necessária.

OrderSend

Envia pedidos de negócios para um servidor

OrderSendAsync

De forma assíncrona envia pedidos de comércio sem esperar a resposta da negociação do servidor de negócio

PositionsTotal

Retorna o número de posições em aberto

PositionGetSymbol

Retorna o símbolo correspondente à posição aberta

PositionSelect

Escolhe uma posição aberta para posteriormente trabalhar com ele

PositionSelectByTicket

Selects a position to work with by the ticket number specified in it

PositionGetDouble

Retorna a propriedade solicitado de uma posição aberta (double)

PositionGetInteger

Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (datetime ou int)

PositionGetString

Retorna a propriedade solicitada uma posição aberta (string)

PositionGetTicket

Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions

OrdersTotal

Retorna o número de ordens

OrderGetTicket

Devolver o bilhete de uma ordem correspondente

OrderSelect

Seleciona uma ordem para posteriormente trabalhar com ele

OrderGetDouble

Retorna a propriedade solicitada da ordem (double)

OrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada da ordem (datetime ou int)

OrderGetString

Retorna a propriedade solicitada da ordem (string)

HistorySelect

Recupera o histórico de transações e ordens para o período do tempo de servidor especificado

HistorySelectByPosition

Pedido de histórico de acordo com um identificador de posição especificada.

HistoryOrderSelect

Seleciona uma ordem no histórico para posteriormente trabalhar com ele

HistoryOrdersTotal

Retorna o número de pedidos no histórico

HistoryOrderGetTicket

Retornar bilhete ordem de uma ordem correspondente no histórico

HistoryOrderGetDouble

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (double)

HistoryOrderGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (datetime ou int)

HistoryOrderGetString

Retorna a propriedade solicitada de uma ordem no histórico (string)

HistoryDealSelect

Seleciona um negócio no histórico para posterior chamada através de funções apropriadas

HistoryDealsTotal

Retorna o número de ofertas no histórico

HistoryDealGetTicket

Devolve um bilhete de uma quantidade correspondente no histórico

HistoryDealGetDouble

Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (double)

HistoryDealGetInteger

Retorna a propriedade solicitada de um acordo no histórico (datetime ou int)

HistoryDealGetString

Retorna a propriedade solicitada de uma operação no histórico (string)