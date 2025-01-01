Funções de Negociação (Trade)

Este é o grupo de funções destina-se à gestão de atividades de negociação.

Antes de começar a estudar as funções da plataforma, você deve compreender claramente todos os termos e funções: ordem, transação e posição:

Ordem – solicitação feita pela empresa de corretagem para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos de ordens básicos: de mercado e pendentes. Além disso, existem ordens especiais Take Profit e Stop Loss.

Transação – fato da compra ou venda de um instrumento financeiro. A compra (Buy) acontece segundo o preço de demanda (Ask) e a venda acontece segundo o preço de oferta (Bid). A transação pode ser feita como resultado da execução de uma ordem de mercado ou ativação de uma operação pendente. Você deve ter em conta que, em alguns casos, várias transações podem ser o resultado da execução de uma ordem.

Posição – obrigação de mercado, número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição longa (Long) é um instrumento financeiro adquirido com base no aumento do preço e uma posição curta (Short) é uma obrigação colocada com base na diminuição de preços no futuro.

Informações gerais sobre operações de negociação estão disponíveis no manual do usuário do terminal do cliente.

As funções de negociação podem ser usadas em Experts Advisors e scripts. Funções de negociação só podem ser chamadas se as propriedades do Expert Advisor ou script estiverem habilitadas na sua caixa de controle "Permitir negociação ao vivo".

A negociação pode ser permitida ou proibida dependendo de vários fatores descritos na seção Trade Permission.