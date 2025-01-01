- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Funções Comuns
Funções de propósito geral não inclusas em nenhum grupo especializado estão listadas aqui.
|
Função
|
Ação
|
Exibe uma mensagem em uma janela separada
|
Retorna o tipo do ponteiro de objeto
|
Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico
|
Transforma os dados do array com o método especificado
|
Executa a transformação inversa dos dados do array
|
Ponto de parada de programa em depuração
|
Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico
|
Retorna o ponteiro de objeto
|
Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado
|
Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado
|
Retorna o número de microssegundos que decorreram desde o início do programa MQL5
|
Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia
|
Retorna o número de segundos no período
|
Toca um arquivo de som
|
Exibe uma mensagem no log
|
Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido
|
Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero
|
Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados
|
Exclui recursos criados dinamicamente (liberando a memória alocada para ele)
|
Lê os dados do recurso gráfico criado pela função ResourceCreate() ou salvo em arquivo EX5 durante a compilação
|
Salva um recurso em um arquivo especificado
|
Define a variável predefinida _LastError para o valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Define o código de retorno que devolverá um processo do terminal ao encerrar o trabalho
|
Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script
|
Ordena o terminal a finalizar a operação
|
Define o modo mostrar/ocultar indicadores usados no Expert Advisor
|
Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste
|
Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.
|
Função especial para emular operações de depósito durante o teste. Pode ser usado em alguns sistemas de gerenciamento de capital
|
Função especial para emular a operação de saque de dinheiro no processo de teste
|
Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual
|
Redefine uma variável passada para ela por referência. A variável pode ser de qualquer tipo, exceto classes e estruturas que tenham construtores.