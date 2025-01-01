Alert Exibe uma mensagem em uma janela separada

CheckPointer Retorna o tipo do ponteiro de objeto

Comment Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico

CryptEncode Transforma os dados do array com o método especificado

CryptDecode Executa a transformação inversa dos dados do array

DebugBreak Ponto de parada de programa em depuração

ExpertRemove Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico

GetTickCount Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado

GetTickCount64 Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado

GetMicrosecondCount Retorna o número de microssegundos que decorreram desde o início do programa MQL5

MessageBox Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia

PeriodSeconds Retorna o número de segundos no período

PlaySound Toca um arquivo de som

Print Exibe uma mensagem no log

PrintFormat Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido

ResetLastError Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero

ResourceCreate Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados

ResourceFree Exclui recursos criados dinamicamente (liberando a memória alocada para ele)

ResourceSave Salva um recurso em um arquivo especificado

SetUserError Define a variável predefinida _LastError para o valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError Define o código de retorno que devolverá um processo do terminal ao encerrar o trabalho

Sleep Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script

TerminalClose Ordena o terminal a finalizar a operação

TesterHideIndicators Define o modo mostrar/ocultar indicadores usados no Expert Advisor

TesterStatistics Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste

TesterStop Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.

TesterDeposit Função especial para emular operações de depósito durante o teste. Pode ser usado em alguns sistemas de gerenciamento de capital

TesterWithdrawal Função especial para emular a operação de saque de dinheiro no processo de teste

TranslateKey Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual