DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções Comuns 

Funções Comuns

Funções de propósito geral não inclusas em nenhum grupo especializado estão listadas aqui.

Função

Ação

Alert

Exibe uma mensagem em uma janela separada

CheckPointer

Retorna o tipo do ponteiro de objeto

Comment

Gera um comentário no canto superior esquerdo do gráfico

CryptEncode

Transforma os dados do array com o método especificado

CryptDecode

Executa a transformação inversa dos dados do array

DebugBreak

Ponto de parada de programa em depuração

ExpertRemove

Interrompe um Expert Advisor e o descarrega do gráfico

GetPointer

Retorna o ponteiro de objeto

GetTickCount

Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado

GetTickCount64

Retorno o número de milissegundos decorridos desde que o sistema foi iniciado

GetMicrosecondCount

Retorna o número de microssegundos que decorreram desde o início do programa MQL5

MessageBox

Cria, exibe uma caixa de mensagem e o gerencia

PeriodSeconds

Retorna o número de segundos no período

PlaySound

Toca um arquivo de som

Print

Exibe uma mensagem no log

PrintFormat

Formata e imprime um conjunto de símbolos e valores em um arquivo de log de acordo com um formato predefinido

ResetLastError

Define o valor da variável predeterminada _LastError para zero

ResourceCreate

Cria um recurso de imagem baseado em um conjunto de dados

ResourceFree

Exclui recursos criados dinamicamente (liberando a memória alocada para ele)

ResourceReadImage

Lê os dados do recurso gráfico criado pela função ResourceCreate() ou salvo em arquivo EX5 durante a compilação

ResourceSave

Salva um recurso em um arquivo especificado

SetUserError

Define a variável predefinida _LastError para o valor igual a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Define o código de retorno que devolverá um processo do terminal ao encerrar o trabalho

Sleep

Suspende por um intervalo especificado a execução do Expert Advisor corrente ou script

TerminalClose

Ordena o terminal a finalizar a operação

TesterHideIndicators

Define o modo mostrar/ocultar indicadores usados no Expert Advisor

TesterStatistics

Retorna o valor de uma estatística específica calculada com base em resultados de teste

TesterStop

Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.

TesterDeposit

Função especial para emular operações de depósito durante o teste. Pode ser usado em alguns sistemas de gerenciamento de capital

TesterWithdrawal

Função especial para emular a operação de saque de dinheiro no processo de teste

TranslateKey

Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual

ZeroMemory

Redefine uma variável passada para ela por referência. A variável pode ser de qualquer tipo, exceto classes e estruturas que tenham construtores.