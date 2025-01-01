DocumentaçãoSeções
FileFindNext

A função continua a busca iniciada por FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   long      search_handle,         // Manipular pesquisa
   string&   returned_filename      // Nome do arquivo ou subdiretório encontrado
   );

Parâmetros

search_handle

[in]  Manipulador de pesquisa, recuperado por FileFindFirst().

returned_filename

[out] O nome do próximo arquivo ou subdiretório encontrado. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.

Valor do Retorno

Se bem sucedido retorna verdadeiro, caso contrário false.

Exemplo:

//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
#property script_show_inputs
//--- filtro
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Programa Script da função start (iniciar)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- receber o manipulador de pesquisa na raiz da pasta local
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- verificar se FileFindFirst() é executada com sucesso
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- verificar se as strings passadas são nomes de arquivo ou diretório no loop
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- se este é um arquivo, a função retornará verdadeiro, se é um diretório, a função irá gerar erro ERR_FILE_IS_DIRECTORY
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s nome = %s",i,GetLastError()==ERR_FILE_IS_DIRECTORY ? "Diretório" : "Arquivo",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- Fechar manipulador de pesquisa
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Arquivo não encontrado!");
  }

