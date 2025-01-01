- FileSelectDialog
FileFindNext
A função continua a busca iniciada por FileFindFirst().
bool FileFindNext(
Parâmetros
search_handle
[in] Manipulador de pesquisa, recuperado por FileFindFirst().
returned_filename
[out] O nome do próximo arquivo ou subdiretório encontrado. Only the file name is returned (including the extension), the directories and subdirectories are not included no matter if they are specified or not in the search filter.
Valor do Retorno
Se bem sucedido retorna verdadeiro, caso contrário false.
Exemplo:
//--- mosta a janela dos parâmetros de entrada quando lançado o script
