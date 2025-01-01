DocumentaçãoSeções
TerminalInfoInteger

Retorna o valor de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // identificador de uma propriedade
   );

Parâmetros

property_id

[in] Identificador de uma propriedade. Can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valor de Retorno

Valor de tipo int.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtemos o número de compilação do terminal em execução e seus atributos "terminal de 64 bits"
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- imprimimos no log os dados recebidos para o terminal
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
   resultado:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }