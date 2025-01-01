- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoInteger
Retorna o valor de uma propriedade correspondente do ambiente de um programa mql5.
|
int TerminalInfoInteger(
Parâmetros
property_id
[in] Identificador de uma propriedade. Can be one of the values of the enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Valor de Retorno
Valor de tipo int.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+