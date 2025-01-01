- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar. Retorna o número de elementos copiados.
|
int StringToCharArray(
Parâmetros
text_string
[in] String para copiar.
array[]
[out] Array de tipo uchar.
start=0
[in] Posição a partir da qual a cópia começa. Default - 0.
count=-1
[in] Número de elemento do array para copiar. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0. Terminador 0 será também copiado para o array destino, neste caso o tamanho de um array dinâmico pode ser aumentado se necessário para o tamanho da string. Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.
codepage=CP_ACP
[in] O valor do código de página. Para os mais usados códigos de página forneça as constantes apropriadas.
Valor do Retorno
Número de elementos copiados.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
CharArrayToString, StringToShortArray, Uso de um Código de Página (Codepage)