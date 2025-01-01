StringToCharArray

Copia símbolo a símbolo uma string convertida de Unicode para ANSI, para um lugar selecionado de um array de tipo uchar. Retorna o número de elementos copiados.

int StringToCharArray(

string text_string,

uchar& array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Parâmetros

text_string

[in] String para copiar.

array[]

[out] Array de tipo uchar.

start=0

[in] Posição a partir da qual a cópia começa. Default - 0.

count=-1

[in] Número de elemento do array para copiar. Define o comprimento de uma string resultante. Valor padrão é -1, que significa copiar até o fim do array, ou até o terminador 0. Terminador 0 será também copiado para o array destino, neste caso o tamanho de um array dinâmico pode ser aumentado se necessário para o tamanho da string. Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.

codepage=CP_ACP

[in] O valor do código de página. Para os mais usados códigos de página forneça as constantes apropriadas.

Valor do Retorno

Número de elementos copiados.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- string to convert

string text = "This is a test of the StringToCharArray() function";



//--- convertemos a string de entrada em um array uchar de acordo com o conjunto de caracteres definido

uchar char_array[];

int copied=StringToCharArray(text, char_array);

PrintFormat("String length: %u

Number of characters copied (with terminal 0): %d

Array of characters for the string '%s':",

StringLen(text), copied, text);

//--- imprimimos no log o array resultante

ArrayPrint(char_array, 0, " | ");

/*

resultado:

String length: 50

Number of characters copied (with terminal 0): 51

Array of characters for the string 'This is a test of the StringToCharArray() function':

[ 0] 84 | 104 | 105 | 115 | 32 | 105 | 115 | 32 | 97 | 32 | 116 | 101 | 115 | 116 | 32 | 111 | 102

[17] 32 | 116 | 104 | 101 | 32 | 83 | 116 | 114 | 105 | 110 | 103 | 84 | 111 | 67 | 104 | 97 | 114

[34] 65 | 114 | 114 | 97 | 121 | 40 | 41 | 32 | 102 | 117 | 110 | 99 | 116 | 105 | 111 | 110 | 0

*/

}

Também Veja

CharArrayToString, StringToShortArray, Uso de um Código de Página (Codepage)