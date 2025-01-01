- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringFill
Preenche uma string selecionada com um símbolo especificado.
|
bool StringFill(
Parâmetros
string_var
[in][out] String, que será preenchida pelo símbolo selecionado.
character
[in] Símbolo a partir do qual a string será preenchida.
Valor do Retorno
Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().
Observação
Preencher uma string no lugar significa que os símbolos são inseridos diretamente na string sem operações transitórias de criar ou copiar uma nova string. Isso permite economizar o tempo da operação.
Exemplo:
|
void OnStart()
