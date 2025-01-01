DocumentaçãoSeções
StringFill

Preenche uma string selecionada com um símbolo especificado.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // string a preencher
   ushort    character         // símbolos que preencherão a string
   );

Parâmetros

string_var

[in][out]  String, que será preenchida pelo símbolo selecionado.

character

[in]  Símbolo a partir do qual a string será preenchida.

Valor do Retorno

Em caso de sucesso retorna true, caso contrário - false. Para obter o código de erro chame GetLastError().

Observação

Preencher uma string no lugar significa que os símbolos são inseridos diretamente na string sem operações transitórias de criar ou copiar uma nova string. Isso permite economizar o tempo da operação.

Exemplo:

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Resultado
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

