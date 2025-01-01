MqlBookInfo

Fornece informações sobre os dados de profundidade de mercado.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // Tipo de ordem proveniente da enumeração ENUM_BOOK_TYPE

double price; // Preço

long volume; // Volume

double volume_real; // Volume com maior precisão

};

Observação

A estrutura MqlBookInfo é predefinida, portanto ela não requer nenhuma declaração ou descrição. Para usar a estrutura, apenas declare a variável deste tipo.

O DOM (Profundidade de Mercado) é disponível somente para alguns ativos (symbols).

Exemplo:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo sobre ",Symbol());

}

else

{

Print("Falha ao receber DOM para o símbolo ",Symbol());

}

