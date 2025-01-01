- Estrutura do Tipo Data
- Estrutura de Parâmetros de Entrada
- Estrutura de Dados Históricos
- Estrutura DOM
- Estrutura de Solicitação de Negociação (Trade)
- Estrutura de Resultados de Verificação de Solicitação
- Estrutura de Resultado de Solicitação de uma Negociação (Trade)
- Estrutura de uma Transação de Negociação
- Estrutura para Preços Correntes
- Estruturas do calendário econômico
MqlBookInfo
Fornece informações sobre os dados de profundidade de mercado.
|
struct MqlBookInfo
Observação
A estrutura MqlBookInfo é predefinida, portanto ela não requer nenhuma declaração ou descrição. Para usar a estrutura, apenas declare a variável deste tipo.
O DOM (Profundidade de Mercado) é disponível somente para alguns ativos (symbols).
Exemplo:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Também Veja
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Ordens de Negociação em DOM, Tipos de Dados