DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasEstruturas de DadosEstrutura DOM 

MqlBookInfo

Fornece informações sobre os dados de profundidade de mercado.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // Tipo de ordem proveniente da enumeração ENUM_BOOK_TYPE
   double           price;           // Preço
   long             volume;          // Volume
   double           volume_real;     // Volume com maior precisão
  };

Observação

A estrutura MqlBookInfo é predefinida, portanto ela não requer nenhuma declaração ou descrição. Para usar a estrutura, apenas declare a variável deste tipo.

O DOM (Profundidade de Mercado) é disponível somente para alguns ativos (symbols).

Exemplo:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo sobre ",Symbol());
     }
   else
     {
      Print("Falha ao receber DOM para o símbolo ",Symbol());
     }

Também Veja

MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Ordens de Negociação em DOM, Tipos de Dados