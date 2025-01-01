- Alert
GetTickCount
A função GetTickCount() retorna o número de milissegundos decorridos desde o inicialização do sistema.
uint GetTickCount();
Valor do Retorno
Valor de tipo uint.
Observação
O contador é limitado pelas restrições do timer do sistema. O tempo é armazenado como um inteiro sem sinal, assim ele é sobre-preenchido a cada 49.7 dias se um computador trabalhar ininterruptamente.
Exemplo:
#define MAX_SIZE 40
Também Veja
Data e Hora, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount