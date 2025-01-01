GetTickCount

A função GetTickCount() retorna o número de milissegundos decorridos desde o inicialização do sistema.

uint GetTickCount();

Valor do Retorno

Valor de tipo uint.

Observação

O contador é limitado pelas restrições do timer do sistema. O tempo é armazenado como um inteiro sem sinal, assim ele é sobre-preenchido a cada 49.7 dias se um computador trabalhar ininterruptamente.

Exemplo:

#define MAX_SIZE 40

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script para medir o tempo de computação de 40 membros Fibonacci |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Lembra o valor inicial

uint start=GetTickCount();

//--- Uma variável para obtenção do próximo número na série Fibonacci

long fib=0;

//--- No loop calcular a quantidade específica de números de série de Fibonacci

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);

//--- Obtém o tempo gasto em milissegundos

uint time=GetTickCount()-start;

//--- Imprime uma mensagem para o diário Experts

PrintFormat("Calculando %d primeiros números Fibonacci tiveram %d ms",MAX_SIZE,time);

//--- Script concluído

return;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função para obter número de Fibonacci pelo seu número serial |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- O primeiro membro da série Fibonacci

if(n<2) return(1);

//--- Todos os outros membros são calculados pela seguinte fórmula

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}

Também Veja

Data e Hora, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount