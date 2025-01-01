DocumentaçãoSeções
GetLastError

Retorna o conteúdo da variável de sistema _LastError.

int  GetLastError();

Valor de Retorno

Retorna o valor do último erro que ocorreu durante a execução de um programa mql5.

Observação

Após a chamada da função, o conteúdo de _LastError não é zerado. Para zerar esta variável, você precisa chamar ResetLastError().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // aqui escrevemos os dados da barra atual
   
//--- chamar deliberadamente uma função com parâmetros incorretos
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- redefinimos o código do último erro antes de copiar os dados da barra atual para a estrutura MqlRates
   ResetLastError();
//--- se a função funcionar incorretamente, o código de erro será diferente de 0
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- imprimimos o array de valores obtidos
   ArrayPrint(rates);
  }

Também Veja

