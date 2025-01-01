GetLastError

Retorna o conteúdo da variável de sistema _LastError.

int GetLastError();

Valor de Retorno

Retorna o valor do último erro que ocorreu durante a execução de um programa mql5.

Observação

Após a chamada da função, o conteúdo de _LastError não é zerado. Para zerar esta variável, você precisa chamar ResetLastError().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlRates rates[1]={}; // aqui escrevemos os dados da barra atual



//--- chamar deliberadamente uma função com parâmetros incorretos

int res=CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates);

if(res!=2)

PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d", res, GetLastError());



//--- redefinimos o código do último erro antes de copiar os dados da barra atual para a estrutura MqlRates

ResetLastError();

//--- se a função funcionar incorretamente, o código de erro será diferente de 0

CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 1, rates);

Print("CopyRates() error ", GetLastError());



//--- imprimimos o array de valores obtidos

ArrayPrint(rates);

}

Também Veja

