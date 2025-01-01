- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
GetLastError
Retorna o conteúdo da variável de sistema _LastError.
int GetLastError();
Valor de Retorno
Retorna o valor do último erro que ocorreu durante a execução de um programa mql5.
Observação
Após a chamada da função, o conteúdo de _LastError não é zerado. Para zerar esta variável, você precisa chamar ResetLastError().
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja