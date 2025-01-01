- Direção de Indexação em Arrays, Buffers e Séries Temporais
Baseado no handle especificado, retorna o número de parâmetros de entrada do indicador, bem como os valores e tipos dos parâmetros.
int IndicatorParameters(
Parâmetros
indicator_handle
[in] O handle do indicador, para o qual você precisa saber o número de parâmetros sobre os quais o indicador é calculado.
indicator_type
[out] Uma variável de tipo ENUM_INDICATOR, na qual o tipo do indicador será escrito.
parameters[]
[out] Um array dinâmico para receber valores do tipo MqlParam, na qual a lista de parâmetros do indicador será escrito. O tamanho do array é retornado pela função IndicatorParameters().
Valor do Retorno
O número de parâmetros de entrada do indicador com o handle especificado. No caso de um erro, retorna -1. Para mais detalhes sobre o erro chame a função GetLastError().
Exemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
