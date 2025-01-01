IndicatorParameters

Baseado no handle especificado, retorna o número de parâmetros de entrada do indicador, bem como os valores e tipos dos parâmetros.

int IndicatorParameters(

int indicator_handle,

ENUM_INDICATOR& indicator_type,

MqlParam& parameters[]

);

Parâmetros

indicator_handle

[in] O handle do indicador, para o qual você precisa saber o número de parâmetros sobre os quais o indicador é calculado.

indicator_type

[out] Uma variável de tipo ENUM_INDICATOR, na qual o tipo do indicador será escrito.

parameters[]

[out] Um array dinâmico para receber valores do tipo MqlParam, na qual a lista de parâmetros do indicador será escrito. O tamanho do array é retornado pela função IndicatorParameters().

Valor do Retorno

O número de parâmetros de entrada do indicador com o handle especificado. No caso de um erro, retorna -1. Para mais detalhes sobre o erro chame a função GetLastError().

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{



//--- O número de janelas no gráfico (ao menos uma janela principal está sempre presente)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- Varre as janelas do gráfico

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- O número de indicadores nesta janela/sub-janela

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- Pega todos os indicadores na janela

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- Obtém o nome abreviado do indicador

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- Obtém o handle do indicador

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- Adicionar o log

PrintFormat("Window=%d, indicator #%d, handle=%d",w,i,handle);

//---

MqlParam parameters[];

ENUM_INDICATOR indicator_type;

int params=IndicatorParameters(handle,indicator_type,parameters);

//--- O cabeçalho da mensagem

string par_info="Short name "+name+", type "

+EnumToString(ENUM_INDICATOR(indicator_type))+"\r

";

//---

for(int p=0;p<params;p++)

{

par_info+=StringFormat("parâmetro %d: type=%s, long_value=%d, double_value=%G,string_value=%s\r

",

p,

EnumToString((ENUM_DATATYPE)parameters[p].type),

parameters[p].integer_value,

parameters[p].double_value,

parameters[p].string_value

);

}

Print(par_info);

}

//--- Pronto para todos os indicadores da janela

}

//---

}

Também Veja

ChartIndicatorGet()