//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input string InpFileName="file.txt"; // nome do arquivo

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 ou UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Imprimir o caminho para o arquivo que vamos usar

PrintFormat("Trabalhando %s\\Arquivos\\ pasta",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- redefine o valor de erro

ResetLastError();

//--- abrir um arquivo para leitura(se não existe arquivo, ocorrerá um erro)

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- imprimir o conteúdo do arquivo

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Erro, código = %d",GetLastError());

}