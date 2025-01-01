- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileIsEnding
Define o final do arquivo em processo de leitura.
|
bool FileIsEnding(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
Valor do Retorno
A função retorna verdadeiro se o fim do arquivo foi alcançado no processo de leitura ou em movimento do ponteiro de arquivo.
Observação
Para definir o final do arquivo, a função tenta ler a próxima string a partir dele. Se a string não existe, a função retorna true, caso contrário, retorna false.
Exemplo:
|
//--- mostrar a janela de parâmetros de entrada quando do lançamento do script