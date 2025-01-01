TimeTradeServer

Returna a hora corrente calculada do servidor de negociação. Diferentemente de TimeCurrent(), o cálculo do valor da hora é realizado no terminal cliente e depende das configurações de hora em seu computador. Existem 2 variantes da função.

Chamar sem parâmetros

datetime TimeTradeServer();

Chamar com parâmetro de tipo MqlDateTime

datetime TimeTradeServer(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parâmetros

dt_struct

[out] Variável de tipo estrutura MqlDateTime.

Valor do Retorno

Valor de tipo datetime

Observação

Se uma variável de tipo estrutura MqlDateTime for passada como parâmetro, ela é preenchida de acordo.

Para obter contadores e timer de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.

Durante o teste no testador de estratégia, o tempo do servidor simuladoTimeGMT() é sempre igual ao TimeCurrent().

Exemplo: