TimeTradeServer
Returna a hora corrente calculada do servidor de negociação. Diferentemente de TimeCurrent(), o cálculo do valor da hora é realizado no terminal cliente e depende das configurações de hora em seu computador. Existem 2 variantes da função.
Chamar sem parâmetros
|
datetime TimeTradeServer();
Chamar com parâmetro de tipo MqlDateTime
|
datetime TimeTradeServer(
Parâmetros
dt_struct
[out] Variável de tipo estrutura MqlDateTime.
Valor do Retorno
Valor de tipo datetime
Observação
Se uma variável de tipo estrutura MqlDateTime for passada como parâmetro, ela é preenchida de acordo.
Para obter contadores e timer de alta-resolução, use a função GetTickCount(), que produz valores em milissegundos.
Durante o teste no testador de estratégia, o tempo do servidor simuladoTimeGMT() é sempre igual ao TimeCurrent().
Exemplo:
|
void OnStart()