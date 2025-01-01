Funções do Calendário Econômico

Esta seção descreve as funções para trabalhar com o Calendário econômico que está disponível diretamente na plataforma MetaTrader. O calendário econômico é uma enciclopédia pronta com descrição, data de lançamento e grau de importância de indicadores macroeconômicos. Os valores reais dos indicadores macroeconômicos entram na plataforma MetaTrader imediatamente no momento da publicação e são exibidos no gráfico como tags, permitindo monitorar visualmente os indicadores necessários por países, por moedas e por importância.

Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.

As funções do calendário econômico permitem analisar automaticamente os eventos recebidos de acordo com critérios de importância individuais - países/moedas.