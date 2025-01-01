- CalendarCountryById
Funções do Calendário Econômico
Esta seção descreve as funções para trabalhar com o Calendário econômico que está disponível diretamente na plataforma MetaTrader. O calendário econômico é uma enciclopédia pronta com descrição, data de lançamento e grau de importância de indicadores macroeconômicos. Os valores reais dos indicadores macroeconômicos entram na plataforma MetaTrader imediatamente no momento da publicação e são exibidos no gráfico como tags, permitindo monitorar visualmente os indicadores necessários por países, por moedas e por importância.
Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.
As funções do calendário econômico permitem analisar automaticamente os eventos recebidos de acordo com critérios de importância individuais - países/moedas.
|
Função
|
Ação
|
Obtém uma descrição do país por seu ID
|
Obtém a descrição do evento por seu ID
|
Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID
|
Obtém um array de descrições dos países disponíveis no calendário.
|
Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, segundo o código do país especificado
|
Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no calendário, de acordo com a moeda especificada
|
Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento
|
Obtém uma matriz de valores de todos os eventos num determinado intervalo de tempo com um filtro por país e/ou moeda
|
Obtém um array de valores do eventos por seu ID desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido
|
Obtém um array de valores de todos os eventos com filtro por país e/ou moeda desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido