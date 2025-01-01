DocumentaçãoSeções
Funções do Calendário Econômico

Esta seção descreve as funções para trabalhar com o Calendário econômico que está disponível diretamente na plataforma MetaTrader. O calendário econômico é uma enciclopédia pronta com descrição, data de lançamento e grau de importância de indicadores macroeconômicos. Os valores reais dos indicadores macroeconômicos entram na plataforma MetaTrader imediatamente no momento da publicação e são exibidos no gráfico como tags, permitindo monitorar visualmente os indicadores necessários por países, por moedas e por importância.

Todas as funções para trabalhar com o Calendário Econômico usam o horário do servidor de negociação (TimeTradeServer). Isso significa que o tempo na estrutura MqlCalendarValue e os parâmetros de tempo de entrada nas funções CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory são definidos no fuso horário do servidor de negociação e não no horário local do usuário.

As funções do calendário econômico permitem analisar automaticamente os eventos recebidos de acordo com critérios de importância individuais - países/moedas.

Função

Ação

CalendarCountryById

Obtém uma descrição do país por seu ID

CalendarEventById

Obtém a descrição do evento por seu ID

CalendarValueById

Obtém uma descrição do valor do evento por seu ID

CalendarCountries

Obtém um array de descrições dos países disponíveis no calendário.

CalendarEventByCountry

Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, segundo o código do país especificado

CalendarEventByCurrency

Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no calendário, de acordo com a moeda especificada

CalendarValueHistoryByEvent

Obtém um array de valores de todos os eventos no intervalo de tempo especificado, segundo o ID do evento

CalendarValueHistory

Obtém uma matriz de valores de todos os eventos num determinado intervalo de tempo com um filtro por país e/ou moeda

CalendarValueLastByEvent

Obtém um array de valores do eventos por seu ID desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido

CalendarValueLast

Obtém um array de valores de todos os eventos com filtro por país e/ou moeda desde o momento em que criado do banco de dados do Calendário com o change_id definido