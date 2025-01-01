DocumentaçãoSeções
Remove um programa OpenCL.

void  CLProgramFree(
   int  program     // Manipulador para um objeto OpenCL 
   );

Parâmetros

program

[in]  Manipulador para um objeto OpenCL.

Valor do Retorno

Nenhum. No caso de um erro interno o valor do modificador _LastError. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().