//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Descrição

#property description "O script mostra um exemplo de uso FolderClean()."

#property description "Primeiro, os arquivos são criados na pasta especificada utilizando a função FileOpen ()."

#property description "Então, antes que os arquivos sejam apagados, um aviso é mostrado usando MessageBox()."



//--- Mostrar caixa de diálogo de parâmetros de entrada quando se inicia o script

#property script_show_inputs

//--- Parâmetros de entrada

input string foldername="demo_folder"; // Criar uma pasta em MQL5/Files/

input int files=5; // O número de arquivos para criar e excluir

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//---Primeiro abrir ou criar arquivos na pasta de dados do terminal

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- O nome do arquivo no formato demo_pasta\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- Abrir um arquivo com a bandeira para a escrita, neste caso, o 'demo_pasta' será criado automaticamente

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- Descubra se a função FileOpen() foi bem sucedida

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Falha para criar arquivo %s. Código de erro",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("Arquivo %s foi aberto com sucesso",filemane);

//--- O arquivo aberto não é mais necessário, então fechá-lo

FileClose(handle);

}

}



//--- Verifique o número de arquivos na pasta

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("Totalmente a pasta %s contém %d arquivos",foldername,k);



//--- Mostrar uma janela para perguntar ao usuário

int choice=MessageBox(StringFormat("Você vai apagar %d arquivos da pasta %s. Você quer continuar?",foldername,k),

"Excluindo arquivos da pasta",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Dois botões - "Sim" e "Não"

ResetLastError();



//--- Executar uma ação dependendo da variante selecionada

if(choice==IDYES)

{

//--- Começar deletar arquivos

PrintFormat("Tentando deletar todos os arquivos da pasta %s",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Arquivos foram deletados com sucesso, %d arquivos que restaram na pasta %s",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("Falha ao deletar arquivos da pasta %s. Código de erro %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Exclusão cancelada");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retornar o número de arquivos na pasta especificada |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- Se pelo menos um arquivo encontrado, procurar por mais arquivos

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Mostrar o nome do arquivo

PrintFormat("Arquivo %s encontrado",filename);

//--- Aumentar o contador de arquivos/pastas encontrados

count++;

//--- Iniciar a pesquisa em todos arquivos/pastas

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("Arquivo %s encontrado",filename);

count++;

}

//--- Não se esqueça de fechar o manipulador de pesquisa após a conclusão

FileFindClose(handle);

}

else // Falha ao obter o manipulador

{

PrintFormat("Pesquisa nos arquivos na pasta %s falhou",path);

}

//--- Retorna o resultado

return count;

}