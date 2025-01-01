PositionsTotal

Retorna o número de posições em aberto.

int PositionsTotal();

Valor retornado

Valor do tipo int.

Observação

Ao usar o registro de posições com "cobertura" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), para cada símbolo, em qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que resulte de uma ou mais operações. Não confunda as posições com as ordens pendentes ativas que aparecem na aba "Negociação" da janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), pode haver várias posições abertas ao mesmo tempo para cada símbolo.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtemos e imprimimos no log a quantidade de posições abertas na conta

int total=PositionsTotal();

Print("Number of open positions on account: ", total);

/*

Resultado:

Number of open positions on account: 2

*/

}

Também Veja

PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propriedades de uma Posição