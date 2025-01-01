- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8

A função verifica se um array é uma série de tempo.
bool ArrayIsSeries(
Parâmetros
array[]
[in] Array verificado.
Valor do Retorno
Retorna true, se o array verificado é um array de série de tempo, caso contrário, retorna false. Arrays passados como parâmetro para a função OnCalculate() devem ser verificados quanto a ordem de acesso dos elementos do array através de ArrayGetAsSeries().
Exemplo:
#property indicator_chart_window
