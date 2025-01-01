DocumentaçãoSeções
ArrayIsSeries

A função verifica se um array é uma série de tempo.

bool  ArrayIsSeries(
   const void&  array[]    // array verificado
   );

Parâmetros

array[]

[in]  Array verificado.

Valor do Retorno

Retorna true, se o array verificado é um array de série de tempo, caso contrário, retorna false. Arrays passados como parâmetro para a função OnCalculate() devem ser verificados quanto a ordem de acesso dos elementos do array através de ArrayGetAsSeries().

Exemplo:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- Plotar Etiqueta1
#property indicator_label1  "Etiqueta1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- buffers do indicador
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador customizado                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- mapeamento de buffers do indicador
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador customizado                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
      Print("open[] é timeseries");
   else
      Print("open[] não é timeseries!!!");
//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada
   return(rates_total);
  }

Também Veja

