- Suporte a ONNX
- Conversão de formatos
- Autoconversão de dados
- Criação de modelo
- Inicialização do modelo
- Verificação no testador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estruturas de dados
Modelos ONNX em aprendizado de máquina
O ONNX (Open Neural Network Exchange) é uma biblioteca aberta para a criação de redes neurais de aprendizagem profunda. Este projeto tem várias vantagens importantes:
- Suporte a ONNX que é oferecido por grandes empresas, como Microsoft, Facebook, Amazon e outros parceiros.
- O formato aberto permite a implementação de conversão de formatos entre diferentes ferramentas de aprendizado de máquina, ONNXMLTools da Microsoft oferece a possibilidade de converter modelos no formato ONNX.
- MQL5 oferece autoconversão de dados de entrada e saída do modelo se o tipo de parâmetro passado não corresponder ao modelo.
- Criação de modelos ONNX que pode ser realizada com muitas ferramentas de aprendizado de máquina, atualmente suportadas pelo Caffe2, Microsoft Cognitive Toolkit, MXNet, PyTorch e OpenCV; também há interfaces para muitas outras estruturas e bibliotecas populares.
- A linguagem MQL5 possibilita implementar o modelo ONNX em uma estratégia de negociação e tirar o máximo proveito da plataforma MetaTrader 5 para trabalhar nos mercados financeiros de maneira eficiente.
- Antes de executar o modelo na negociação real, você pode verificar o modelo em relação aos dados históricos no testador de estratégias sem o uso de ferramentas de terceiros.
As seguintes funções são disponibilizadas na MQL5 para trabalhar com o ONNX:
|
Função
|
Ação
|
Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de um arquivo *.onnx
|
Cria uma sessão ONNX com carregamento de modelo a partir de uma matriz de dados
|
Exclusão de sessão ONNX
|
Execução do modelo ONNX
|
Obtenção do número de parâmetros de entrada do modelo ONNX
|
Obtenção do número de parâmetros de saída do modelo ONNX
|
Obtenção do nome do parâmetro de entrada do modelo por índice
|
Obtenção do nome do parâmetro de saída do modelo por índice
|
Obtenção de uma descrição do tipo de parâmetro de entrada do modelo
|
Obtenção de uma descrição do tipo de parâmetro de saída do modelo
|
Define a dimensionalidade dos dados de entrada do modelo por índice
|
Define a dimensionalidade dos dados de saída do modelo por índice