Referência MQL5Operações de GráficosChartWindowOnDropped
- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowOnDropped
Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.
int ChartWindowOnDropped();
Valor do Retorno
Valor do tipo int.
Exemplo:
int myWindow=ChartWindowOnDropped();
Também Veja
ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped, ChartXOnDropped, ChartYOnDropped