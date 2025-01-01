DocumentaçãoSeções
Retorna o número (índice) da sub-janela do gráfico, o Assessor Especialista (Expert Advisor) ou Script foi derrubado. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico.

int  ChartWindowOnDropped();

Valor do Retorno

Valor do tipo int.

Exemplo:

   int myWindow=ChartWindowOnDropped();
   int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("Script é executado na janela #"+myWindow+
         ". Total de janelas no gráfico "+ChartSymbol()+":",windowsTotal);

