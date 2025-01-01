- ObjectCreate
A função retorna o valor da propriedade do objeto correspondente. A propriedade do objeto deve ser do tipo datetime, int, color, bool ou char. Existem 2 variantes da função.
1. Imediatamente retorna o valor da propriedade.
|
long ObjectGetInteger(
2. Retorna true ou false, dependendo do sucesso da função. Se bem sucedido, o valor da propriedade é colocado para receber uma variável passada como referência pelo último parâmetro.
|
bool ObjectGetInteger(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
nome
[in] Nome do objeto.
prop_id
[in] ID da propriedade do objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Modificador da propriedade específica. Para a primeira variante, o modificador tem valor padrão igual a 0. A maioria das propriedades não requerem um modificador. Indica o número do nível em ferramentas Fibonacci e no objeto gráfico do tipo Tridente de Andrew. A numeração dos níveis começa a partir do zero.
long_var
[out] Variável do tipo long que recebe o valor da propriedade requisitada.
Valor do Retorno
O valor long para a primeira chamada da variante.
A função retorna true para a segunda variante, se essa propriedade for mantida e o valor foi colocado na variável long_var, caso contrário, retorna false. Para ler mais sobre o erro, chamar GetLastError().
Observação
A função utiliza uma chamada síncrona, isso significa que a função espera a execução de todos os comandos que foram colocados na fila do gráfico antes de sua chamada, e por isso este recurso pode consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
Exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."