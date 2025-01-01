ParameterGetRange

Recebe os dados na faixa de valores e o passo de alteração para uma variável de entrada ao otimizar um Expert Advisor no Testador de Estratégia. Existem 2 variantes da função.

1. Recebimento de dados do parâmetro de entrada para o tipo integer

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. Recebendo dados para o parâmetro de entrada tipo real

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Parâmetros

name

[in] variável de entrada ID. Essas variáveis são parâmetros externos de uma aplicação. Seus valores podem ser especificados quando do lançamento num gráfico ou durante um único teste.

enable

[out] Sinaliza que este parâmetro pode ser usado para enumerar os valores durante a otimização no Testador de Estratégia.

value

[out] Valor do parâmetro.

start

[out] Valor do parâmetro inicial durante a otimização.

step

[out] Parâmetro altera o passo ao enumerar os seus valores.

stop

[out] Valor do parâmetro final durante a otimização.

Valor de retorno

Retorna true se bem sucedido, caso contrário false. Para obter informações sobre o erro, utilize a função GetLastError().

Observação

A função pode ser chamado apenas pelos manipuladores OnTesterInit(), OnTesterPass() e OnTesterDeinit(). Foi introduzida para receber os valores dos parâmetros de entrada do Expert Advisor e faixas de variação durante a otimização no Testador de Estratégia.

Quando chamado em OnTesterInit(), os dados obtidos podem ser usados para redefinir as regras de enumeração de qualquer variável de entrada usando ParameterSetRange(). Portanto, novo Start, Stop e valores do Step podem ser definidos no parâmetro de entrada e podem até mesmo serem completamente excluídos a partir da otimização, independentemente das configurações do Testador de Estratégia. Isto permite-lhe gerenciar a área dos parâmetros de entrada durante a otimização, excluindo alguns parâmetros a partir da otimização de acordo com os valores dos parâmetros fundamentais do Expert Advisor.

Exemplo: