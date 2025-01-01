ChartWindowFind

A função retorna o número para uma sub-janela quando um indicador é desenhado. Existem 2 variantes da função.

1. As pesquisas de função no gráfico indicado para a sub-janela especificado com o "nome abreviado" do indicador (o nome abreviado é exibida na parte superior esquerda da sub-janela), e retorna o número da sub-janela em caso de sucesso.

int ChartWindowFind(

long chart_id,

string indicator_shortname

2. A função deve ser chamado a partir de um indicador personalizado. Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador está funcionando.

int ChartWindowFind();

Parâmetros

chart_id

[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.

indicator_shortname

[in] Nome abreviado do indicador.

Valor do Retorno

Número da sub-janela em caso de sucesso. Em caso de falha a função retorna -1.

Observação

Se a segunda variante da função (sem parâmetros) é chamado de um script ou Expert Advisor, a função retorna -1.

Não confundir o nome abreviado de um indicador e um nome de arquivo, que é especificado quando o indicador é criado usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, então o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.

É importante para formar corretamente o nome abreviado de um indicador, que é registrado na propriedade INDICATOR_SHORTNAME usando a função IndicatorSetString(). É recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque sendo o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.

Exemplo:

#property script_show_inputs

//--- parâmetros de entrada

input string shortname="MACD(12,26,9)";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o múmero da janela do gráfico com este indicador |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetIndicatorSubWindowNumber(long chartID=0,string short_name="")

{

int window=-1;

//---

if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)

{

//--- a função é chamada a partir do indicador, o nome não é necessário

window=ChartWindowFind();

}

else

{

//--- a função é chamada a partir de um Expert Advisor ou script

window=ChartWindowFind(0,short_name);

if(window==-1) Print(__FUNCTION__+"(): Erro = ",GetLastError());

}

//---

return(window);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int window=GetIndicatorSubWindowNumber(0,shortname);

if(window!=-1)

Print("Indicador "+shortname+" está na janela #"+(string)window);

else

Print("Indicador "+shortname+" não foi encontrado. window = "+(string)window);

}

Também Veja

ObjectCreate(), ObjectFind()