- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowFind
A função retorna o número para uma sub-janela quando um indicador é desenhado. Existem 2 variantes da função.
1. As pesquisas de função no gráfico indicado para a sub-janela especificado com o "nome abreviado" do indicador (o nome abreviado é exibida na parte superior esquerda da sub-janela), e retorna o número da sub-janela em caso de sucesso.
|
int ChartWindowFind(
2. A função deve ser chamado a partir de um indicador personalizado. Retorna o número de uma sub-janela onde um indicador está funcionando.
|
int ChartWindowFind();
Parâmetros
chart_id
[in] ID Gráfico. 0 (zero) indica a sub-janela gráfico principal.
indicator_shortname
[in] Nome abreviado do indicador.
Valor do Retorno
Número da sub-janela em caso de sucesso. Em caso de falha a função retorna -1.
Observação
Se a segunda variante da função (sem parâmetros) é chamado de um script ou Expert Advisor, a função retorna -1.
Não confundir o nome abreviado de um indicador e um nome de arquivo, que é especificado quando o indicador é criado usando as funções iCustom() e IndicatorCreate(). Se o nome abreviado de um indicador não é definido de forma explicita, então o nome do arquivo contendo o código-fonte do indicador será especificado durante a compilação.
É importante para formar corretamente o nome abreviado de um indicador, que é registrado na propriedade INDICATOR_SHORTNAME usando a função IndicatorSetString(). É recomendado que o nome abreviado deve conter valores de todos os parâmetros de entrada do indicador, porque sendo o indicador excluído do gráfico pela função ChartIndicatorDelete(), ele é identificado pelo nome abreviado.
Exemplo:
|
#property script_show_inputs
Também Veja