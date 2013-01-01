FileReadInteger

A função lê os valores int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro do arquivo, dependendo do comprimento especificado em bytes.

int FileReadInteger(

int file_handle,

int size=INT_VALUE

);

Parâmetros

file_handle

[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().

size=INT_VALUE

[in] Número de bytes (até 4 inclusive), que devem ser lidos. As constantes correspondentes são fornecidos: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 e INT_VALUE = 4, então a função pode ler todo o valor do tipo char, short ou int.

Valor do Retorno

Um valor do tipo int. O resultado desta função deve ser explicitamente convertido para um tipo de destino, ou seja, para o tipo de dados que você precisa ler. Uma vez que um valor do tipo int é retornado, ele pode ser facilmente convertido para qualquer valor inteiro. O ponteiro do arquivo é deslocado pelo número de bytes lidos.

Observação

Quando ler menos do que 4 bytes, o resultado recebido é sempre positivo. Se um ou dois bytes são lidos, o sinal do número pode ser determinado por colagem explícita do tipo char (1 byte) ou short (2 bytes). Recebendo o sinal para um número de três bytes não é simples, uma vez que não há nenhuma correspondente tipo subjacente.

Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteInteger é usado aqui)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- Plotar Etiqueta1

#property indicator_label1 "Trends"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- paramêtros para leitura de dados

input string InpFileName="Trend.bin"; // file name

input string InpDirectoryName="Data"; // nome do diretório

//--- variáveis globais

int ind=0;

int size=0;

datetime time_buff[];

//--- buffers do indicador

double buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de inicialização do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int def_size=100;

//--- alocar memória para o array

ArrayResize(time_buff,def_size);

//--- abre o arquivo

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s arquivo está disponível para leitura",InpFileName);

PrintFormat("Caminho do arquivo: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- variáveis ​​adicionais

int arr_size;

uchar arr[];

//--- ler dados de um arquivo

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- descobrir quantos símbolos são usados ​​para escrever o tempo

arr_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

ArrayResize(arr,arr_size);

for(int i=0;i<arr_size;i++)

arr[i]=(char)FileReadInteger(file_handle,CHAR_VALUE);

//--- armazenar o valor de tempo

time_buff[size]=StringToTime(CharArrayToString(arr));

size++;

//--- aumentar as dimensões arrays, se são transbordados

if(size==def_size)

{

def_size+=100;

ArrayResize(time_buff,def_size);

}

}

//--- fechar o arquivo

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Dados são lidos, %s arquivo está fechado",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("Falha para abrir %s arquivo, Código de erro = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- ligar array para buffer de indicador

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

//---- definir os valores dos indicadores que não serão visíveis no gráfico

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função de iteração do indicador customizado |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//---o loop para as barras que ainda não foram manipuladas

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- 0 por padrão

buff[i]=0;

//---verificar se todos os dados ainda estão presente

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- se as datas coincidem, usar o valor do arquivo

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- receber o preço

buff[i]=close[i];

//--- aumentar o contador

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- valor retorno de prev_calculated para a próxima chamada

return(rates_total);

}

Também Veja

IntegerToString, StringToInteger, Tipos inteiros, FileWriteInteger