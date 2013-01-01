- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadInteger
A função lê os valores int, short ou char a partir da posição atual do ponteiro do arquivo, dependendo do comprimento especificado em bytes.
|
int FileReadInteger(
Parâmetros
file_handle
[in] Descritor de arquivo retornado pelo FileOpen().
size=INT_VALUE
[in] Número de bytes (até 4 inclusive), que devem ser lidos. As constantes correspondentes são fornecidos: CHAR_VALUE = 1, SHORT_VALUE = 2 e INT_VALUE = 4, então a função pode ler todo o valor do tipo char, short ou int.
Valor do Retorno
Um valor do tipo int. O resultado desta função deve ser explicitamente convertido para um tipo de destino, ou seja, para o tipo de dados que você precisa ler. Uma vez que um valor do tipo int é retornado, ele pode ser facilmente convertido para qualquer valor inteiro. O ponteiro do arquivo é deslocado pelo número de bytes lidos.
Observação
Quando ler menos do que 4 bytes, o resultado recebido é sempre positivo. Se um ou dois bytes são lidos, o sinal do número pode ser determinado por colagem explícita do tipo char (1 byte) ou short (2 bytes). Recebendo o sinal para um número de três bytes não é simples, uma vez que não há nenhuma correspondente tipo subjacente.
Exemplo (o arquivo obtido após a execução do exemplo pela função FileWriteInteger é usado aqui)
|
//+------------------------------------------------------------------+
Também Veja
IntegerToString, StringToInteger, Tipos inteiros, FileWriteInteger