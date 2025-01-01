CalendarEventByCountry
Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, de acordo com o código do país especificado.
|
int CalendarEventByCountry(
string country_code,
MqlCalendarEvent& events[]
);
Parâmetros
country_code
[in] Código do país segundo ISO 3166-1 alpha-2
events[]
[out] Array do tipo MqlCalendarEvent para obter descrições de todos os eventos para o país especificado.
Valor retornado
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erro geral de tempo de execução),
- 4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memória insuficiente para execução da solicitação),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (excedido tempo limite de solicitação),
- falha ao executar ArrayResize()
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- código do país para a União Europeia de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2
string EU_code="EU";
//--- obtenha os eventos para a União Europeia
MqlCalendarEvent events[];
int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- imprima eventos para a União Europeia no Diário
if(events_count>0)
{
PrintFormat("Eventos para a União Europeia: %d",events_count);
ArrayPrint(events);
}
//---
}
/*
Resultado:
Eventos para a União Europeia: 56
[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]
[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"
[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account
[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc
[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"
[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec
[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"
[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"
[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"
[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"
[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp
[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S
...
*/
Veja também
CalendarCountries, CalendarCountryById