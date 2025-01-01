DocumentaçãoSeções
CalendarEventByCountry

Obtém um array de descrições de todos os eventos disponíveis no Calendário, de acordo com o código do país especificado.

int  CalendarEventByCountry(
   string               country_code,     // código do país segundo ISO 3166-1 alpha-2
   MqlCalendarEvent&    events[]          // variável para obter o array de descrições
   );

Parâmetros

country_code

[in]  Código do país segundo ISO 3166-1 alpha-2

events[]

[out]  Array do tipo MqlCalendarEvent para obter descrições de todos os eventos para o país especificado.

Valor retornado

Número de descrições recebidas. Para obter informações de erro, chame a função GetLastError(). Possíveis erros:

  • 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR  (erro geral de tempo de execução),
  • 4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (memória insuficiente para execução da solicitação),
  • 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (excedido tempo limite de solicitação),
  • falha ao executar ArrayResize()

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- código do país para a União Europeia de acordo com a ISO 3166-1 Alpha-2
   string EU_code="EU";
//--- obtenha os eventos para a União Europeia
   MqlCalendarEvent events[];
   int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);
//--- imprima eventos para a União Europeia no Diário
   if(events_count>0)
     {
      PrintFormat("Eventos para a União Europeia: %d",events_count);
      ArrayPrint(events);
     }
//---
  }
/*
  Resultado:
  Eventos para a União Europeia: 56
             [id] [type]  [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]                                     
   [ 0] 999010001      0          999      0            2            0        0  "ECB Non-monetary Policy Meeting"   
   [ 1] 999010002      0          999      0            2            0        0  "ECB Monetary Policy Meeting Account
   [ 2] 999010003      0          999      0            3            0        0  "ECB Monetary Policy Press Conferenc
   [ 3] 999010004      0          999      0            3            0        0  "ECB President Draghi Speech"       
   [ 4] 999010005      0          999      0            2            0        0  "ECB Vice President Constancio Speec
   [ 5] 999010006      1          999      1            3            0        2  "ECB Deposit Facility Rate Decision"
   [ 6] 999010007      1          999      1            3            0        2  "ECB Interest Rate Decision"        
   [ 7] 999010008      0          999      0            2            0        0  "ECB Economic Bulletin"             
   [ 8] 999010009      1          999      2            2            3        3  "ECB Targeted LTRO"                 
   [ 9] 999010010      0          999      0            2            0        0  "ECB Executive Board Member Praet Sp
   [10] 999010011      0          999      0            2            0        0  "ECB Executive Board Member Mersch S   
   ...
 
*/

