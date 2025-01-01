DocumentaçãoSeções
A função cria um objeto com o nome especifico, o tipo e as coordenadas iniciais na sub-janela de gráfico especifico. Durante a criação até 30 coordenadas podem ser especificadas.

bool  ObjectCreate(
   long         chart_id,      // identificador gráfico
   string       name,          // nome objeto
   ENUM_OBJECT  type,          // tipo objeto
   sub_window   nwin,          // índice janela
   datetime     time1,         // tempo do primeiro ponto de ancoragem
   double       price1,        // preço do primeiro ponto de ancoragem
   ...
   datetime     timeN=0,       // tempo de N ponto de ancoragem
   double       priceN=0,      // preço de N ponto de ancoragem
   ...
   datetime     time30=0,      // tempo do trigésimo ponto de ancoragem
   double       price30=0      // preço do trigésimo ponto de ancoragem
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in]  Nome do objeto. O nome deve ser único dentro de um gráfico, incluindo suas sub-janelas.

type

[in]  Tipo do e objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT.

sub_window

[in]  Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico. A sub-janela especifica deve existir, caso contrário, a função retorna false.

time1

[in]  A coordenada do tempo da primeira ancoragem.

price1

[in]  A coordenada do preço do primeiro ponto de ancoragem.

timeN=0

[in]  Tempo de N ponto de ancoragem.

priceN=0

[in]  A coordenada do preço de N ponto de ancoragem.

time30=0

[in]  A coordenada de tempo de N ponto de ancoragem.

price30=0

[in]  A coordenada do preço do trigésimo ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Retorna true, se a colocação do comando na fila do gráfico especificado for bem-sucedida, caso contrário, false. Se o objeto já foi criado, é feita uma tentativa de alterar sua posição.

Observação

Ao chamar ObjectCreate(), sempre é usada uma chamada assíncrona, portanto a função retorna apenas o resultado da colocação do comando na fila do gráfico. Neste caso, true indica apenas que o comando está na fila com sucesso; e em si o resultado de sua execução não é conhecido.

Para verificação do resultado da execução, é possível utilizar a função ObjectFind() ou quaisquer funções que solicitam as propriedades do objeto, por exemplo, do tipo ObjectGetXXX. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos do gráfico e são esperados os resultados da execução (uma vez que são chamadas síncronas), isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

An object name should not exceed 63 characters.

A numeração das sub-janelas do gráfico (se houver sub-janelas com indicadores no gráfico) começa com 1. A janela principal do gráfico sempre tem índice 0.

O maior número de pontos de ancoragem (até 30) é implementado para uso futuro. Ao mesmo tempo, o limite de 30 possíveis pontos de ancoragem para os objetos gráficos é determinado pela limitação do número de parâmetros (não mais do que 64), que pode ser usado quando chama uma função.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

  • um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;
  • um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Há um certo número de pontos de ancoragem que devem ser especificados durante a criação de cada tipo de objeto:

ID

Description

Pontos de Ancoragem

OBJ_VLINE

Linha Vertical

Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas.

OBJ_HLINE

Linha Horizontal

Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas a coordenada de preço é usada.

OBJ_TREND

Linha de Tendência

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_TRENDBYANGLE

Linha de Tendência por Ângulo

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_CYCLES

Linhas de Ciclo

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_ARROWED_LINE

Linha de Seta

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_CHANNEL

Canal Eqüidistante

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canal de Desvio Padrão

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_REGRESSION

Canal de Regressão Linear

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_PITCHFORK

Forquilha de Andrews

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_GANNLINE

Linha Gann

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_GANNFAN

Ventilador Gann

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_GANNGRID

Grade Gann

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_FIBO

Retração de Fibonacci

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_FIBOTIMES

Fusos Horários de Fibonacci

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_FIBOFAN

Fibonacci Fan

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_FIBOARC

Arcos de Fibonacci

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal de Fibonacci

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_EXPANSION

Expansão de Fibonacci

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_ELLIOTWAVE5

Onda Motriz de Elliott

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_ELLIOTWAVE3

Onde de Correção de Elliott

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_RECTANGLE

Rectangle

Dois pontos para Ancoragem.

OBJ_TRIANGLE

Triangle

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_ELLIPSE

Ellipse

Três pontos para Ancoragem.

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Polegares para cima

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Polegar para Baixo

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_UP

Seta para cima

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_DOWN

Seta para baixo

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_STOP

Sinal Stop

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_CHECK

Conferido

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiqueta de Preço à Esquerda

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Rótulo de Preço Direito

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_BUY

Comprar

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW_SELL

Vender

Um ponto de ancoragem.

OBJ_ARROW

Seta

Um ponto de ancoragem.

OBJ_TEXT

Text

Um ponto de ancoragem.

OBJ_LABEL

Rótulo

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_BUTTON

Botão

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_CHART

Gráfico

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_BITMAP

Bitmap

Um ponto de ancoragem.

OBJ_BITMAP_LABEL

Rótulo Bitmap

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_EDIT

Edit

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_EVENT

O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico

Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas.

OBJ_RECTANGLE_LABEL

O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.

Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

 

Exemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property script_show_inputs
 
#define   OBJ_NAME   "TestObjectCreate"            // nome do objeto
#define   OBJ_X      40                            // coordenada X do objeto
#define   OBJ_Y      40                            // coordenada Y do objeto
#define   OBJ_WIDTH  300                           // largura do objeto
#define   OBJ_HEIGHT 200                           // altura do objeto
#define   WND        0                             // subjanela do gráfico
 
input ENUM_OBJECT InpObjectToCreate =  OBJ_VLINE;  /* Object type to create   */ // tipo de objeto a ser construído no gráfico
 
struct SPoint                                      // estrutura do ponto de ancoragem
  {
   double   price;
   datetime time;
  };
 
SPoint   ExtAnchorPoints[5];                       // array de pontos de ancoragem do objeto gráfico
long     ExtChartID;                               // identificador
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- verifica a quantidade de barras disponíveis
   int bars=Bars(_Symbol,_Period);
   if(bars<7)
     {
      PrintFormat("The number of available bars (%d) is not enough to create some graphical objects",bars);
      return;
     }
//--- identificador do gráfico atual
   ExtChartID=ChartID();
 
//--- remove o objeto criado anteriormente
   ObjectDelete(ExtChartIDOBJ_NAME);
 
//--- define cinco pontos de ancoragem (tempo/preço)
   SetAnchorPointsData();
 
//--- preço/tempo dos pontos de ancoragem
   datetime tm0=ExtAnchorPoints[0].time;
   double   pr0=ExtAnchorPoints[0].price;
   datetime tm1=ExtAnchorPoints[1].time;
   double   pr1=ExtAnchorPoints[1].price;
   datetime tm2=ExtAnchorPoints[2].time;
   double   pr2=ExtAnchorPoints[2].price;
   datetime tm3=ExtAnchorPoints[3].time;
   double   pr3=ExtAnchorPoints[3].price;
   datetime tm4=ExtAnchorPoints[4].time;
   double   pr4=ExtAnchorPoints[4].price;
   
//--- se o objeto for criado com sucesso, define os demais parâmetros do objeto:
   if(ObjectCreate(ExtChartID,OBJ_NAME,InpObjectToCreate,WND,tm0,pr0,tm1,pr1,tm2,pr2,tm3,pr3,tm4,pr4))
     {
      //--- torna o objeto disponível para seleção e o seleciona
      ObjectSetInteger(ExtChartIDOBJ_NAMEOBJPROP_SELECTABLEtrue);
      ObjectSetInteger(ExtChartIDOBJ_NAMEOBJPROP_SELECTEDtrue);
      
      //--- para objetos posicionados pelas coordenadas do gráfico
      ENUM_OBJECT obj=InpObjectToCreate;
      if(obj==OBJ_LABEL || obj==OBJ_BUTTON || obj==OBJ_CHART || obj==OBJ_BITMAP_LABEL || obj==OBJ_EDIT || obj==OBJ_RECTANGLE_LABEL)
        {
         //--- define as coordenadas do objeto
         ObjectSetInteger(ExtChartID,OBJ_NAME,OBJPROP_XDISTANCE,OBJ_X);
         ObjectSetInteger(ExtChartID,OBJ_NAME,OBJPROP_YDISTANCE,OBJ_Y);
         //--- define o tamanho do objeto
         ObjectSetInteger(ExtChartID,OBJ_NAME,OBJPROP_XSIZE,OBJ_WIDTH); 
         ObjectSetInteger(ExtChartID,OBJ_NAME,OBJPROP_YSIZE,OBJ_HEIGHT);
        }
      //--- atualiza o gráfico para exibir as alterações
      ChartRedraw(ExtChartID);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenche o array de pontos de ancoragem do objeto                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetAnchorPointsData(void)
  {
//--- barra do ponto de ancoragem esquerdo (com índice 0)
   int bar_first=(int)ChartGetInteger(ExtChartID,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR)-1;
   
//--- grava o preço/tempo do primeiro ponto de ancoragem (com índice 0)
   ExtAnchorPoints[0].price=iOpen(_Symbol,_Period,bar_first);
   ExtAnchorPoints[0].time =iTime(_Symbol,_Period,bar_first);
   
//--- grava o preço/tempo dos pontos de ancoragem com índices de 1 a 3
   int distance=(int)round(bar_first/4);  // distância em barras entre os pontos de ancoragem
   for(int i=1;i<4;i++)
     {
      ExtAnchorPoints[i].price=iOpen(_Symbol,_Period,bar_first-i*distance);
      ExtAnchorPoints[i].time =iTime(_Symbol,_Period,bar_first-i*distance);
     }
   
//--- grava o preço/tempo do último ponto de ancoragem (com índice 4)
   ExtAnchorPoints[4].price=iOpen(_Symbol,_Period,1);
   ExtAnchorPoints[4].time =iTime(_Symbol,_Period,1);
  }