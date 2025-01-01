- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
A função cria um objeto com o nome especifico, o tipo e as coordenadas iniciais na sub-janela de gráfico especifico. Durante a criação até 30 coordenadas podem ser especificadas.
|
bool ObjectCreate(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.
nome
[in] Nome do objeto. O nome deve ser único dentro de um gráfico, incluindo suas sub-janelas.
type
[in] Tipo do e objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT.
sub_window
[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico. A sub-janela especifica deve existir, caso contrário, a função retorna false.
time1
[in] A coordenada do tempo da primeira ancoragem.
price1
[in] A coordenada do preço do primeiro ponto de ancoragem.
timeN=0
[in] Tempo de N ponto de ancoragem.
priceN=0
[in] A coordenada do preço de N ponto de ancoragem.
time30=0
[in] A coordenada de tempo de N ponto de ancoragem.
price30=0
[in] A coordenada do preço do trigésimo ponto de ancoragem.
Valor do Retorno
Retorna true, se a colocação do comando na fila do gráfico especificado for bem-sucedida, caso contrário, false. Se o objeto já foi criado, é feita uma tentativa de alterar sua posição.
Observação
Ao chamar ObjectCreate(), sempre é usada uma chamada assíncrona, portanto a função retorna apenas o resultado da colocação do comando na fila do gráfico. Neste caso, true indica apenas que o comando está na fila com sucesso; e em si o resultado de sua execução não é conhecido.
Para verificação do resultado da execução, é possível utilizar a função ObjectFind() ou quaisquer funções que solicitam as propriedades do objeto, por exemplo, do tipo ObjectGetXXX. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos do gráfico e são esperados os resultados da execução (uma vez que são chamadas síncronas), isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.
An object name should not exceed 63 characters.
A numeração das sub-janelas do gráfico (se houver sub-janelas com indicadores no gráfico) começa com 1. A janela principal do gráfico sempre tem índice 0.
O maior número de pontos de ancoragem (até 30) é implementado para uso futuro. Ao mesmo tempo, o limite de 30 possíveis pontos de ancoragem para os objetos gráficos é determinado pela limitação do número de parâmetros (não mais do que 64), que pode ser usado quando chama uma função.
Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():
- um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;
- um evento de criação de um objeto com um novo nome.
Há um certo número de pontos de ancoragem que devem ser especificados durante a criação de cada tipo de objeto:
|
ID
|
Description
|
Pontos de Ancoragem
|
Linha Vertical
|
Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas.
|
Linha Horizontal
|
Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas a coordenada de preço é usada.
|
Linha de Tendência
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Linha de Tendência por Ângulo
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Linhas de Ciclo
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Linha de Seta
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Canal Eqüidistante
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Canal de Desvio Padrão
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Canal de Regressão Linear
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Forquilha de Andrews
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Linha Gann
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Ventilador Gann
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Grade Gann
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Retração de Fibonacci
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Fusos Horários de Fibonacci
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Fibonacci Fan
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Arcos de Fibonacci
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Canal de Fibonacci
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Expansão de Fibonacci
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Onda Motriz de Elliott
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Onde de Correção de Elliott
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Rectangle
|
Dois pontos para Ancoragem.
|
Triangle
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Ellipse
|
Três pontos para Ancoragem.
|
Polegares para cima
|
Um ponto de ancoragem.
|
Polegar para Baixo
|
Um ponto de ancoragem.
|
Seta para cima
|
Um ponto de ancoragem.
|
Seta para baixo
|
Um ponto de ancoragem.
|
Sinal Stop
|
Um ponto de ancoragem.
|
Conferido
|
Um ponto de ancoragem.
|
Etiqueta de Preço à Esquerda
|
Um ponto de ancoragem.
|
Rótulo de Preço Direito
|
Um ponto de ancoragem.
|
Comprar
|
Um ponto de ancoragem.
|
Vender
|
Um ponto de ancoragem.
|
Seta
|
Um ponto de ancoragem.
|
Text
|
Um ponto de ancoragem.
|
Rótulo
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
|
Botão
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
|
Gráfico
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
|
Bitmap
|
Um ponto de ancoragem.
|
Rótulo Bitmap
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
|
Edit
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
|
O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico
|
Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas.
|
O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada.
|
Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.
Exemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."