ObjectCreate

A função cria um objeto com o nome especifico, o tipo e as coordenadas iniciais na sub-janela de gráfico especifico. Durante a criação até 30 coordenadas podem ser especificadas.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

sub_window nwin,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador do gráfico. Significa o gráfico atual.

nome

[in] Nome do objeto. O nome deve ser único dentro de um gráfico, incluindo suas sub-janelas.

type

[in] Tipo do e objeto. O valor pode ser um dos valores do enumerador ENUM_OBJECT.

sub_window

[in] Número de sub-janela do gráfico. 0 (zero) significa a principal janela do gráfico. A sub-janela especifica deve existir, caso contrário, a função retorna false.

time1

[in] A coordenada do tempo da primeira ancoragem.

price1

[in] A coordenada do preço do primeiro ponto de ancoragem.

timeN=0

[in] Tempo de N ponto de ancoragem.

priceN=0

[in] A coordenada do preço de N ponto de ancoragem.

time30=0

[in] A coordenada de tempo de N ponto de ancoragem.

price30=0

[in] A coordenada do preço do trigésimo ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Retorna true, se a colocação do comando na fila do gráfico especificado for bem-sucedida, caso contrário, false. Se o objeto já foi criado, é feita uma tentativa de alterar sua posição.

Observação

Ao chamar ObjectCreate(), sempre é usada uma chamada assíncrona, portanto a função retorna apenas o resultado da colocação do comando na fila do gráfico. Neste caso, true indica apenas que o comando está na fila com sucesso; e em si o resultado de sua execução não é conhecido.

Para verificação do resultado da execução, é possível utilizar a função ObjectFind() ou quaisquer funções que solicitam as propriedades do objeto, por exemplo, do tipo ObjectGetXXX. Mas, ao fazer isto, deve-se ter em mente que estas funções são colocadas na fila de espera dos comandos do gráfico e são esperados os resultados da execução (uma vez que são chamadas síncronas), isso quer dizer que não podem consumir muito tempo. Deve ter isso em mente, se você estiver trabalhando com um grande número de objetos no gráfico.

An object name should not exceed 63 characters.

A numeração das sub-janelas do gráfico (se houver sub-janelas com indicadores no gráfico) começa com 1. A janela principal do gráfico sempre tem índice 0.

O maior número de pontos de ancoragem (até 30) é implementado para uso futuro. Ao mesmo tempo, o limite de 30 possíveis pontos de ancoragem para os objetos gráficos é determinado pela limitação do número de parâmetros (não mais do que 64), que pode ser usado quando chama uma função.

Quando um objeto é renomeado, dois eventos são formados simultaneamente. Estes eventos podem ser manipulados em um Expert Advisor ou o indicador pela função OnChartEvent():

um evento de exclusão de um objeto com o nome antigo;

um evento de criação de um objeto com um novo nome.

Há um certo número de pontos de ancoragem que devem ser especificados durante a criação de cada tipo de objeto:

ID Description Pontos de Ancoragem OBJ_VLINE Linha Vertical Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas. OBJ_HLINE Linha Horizontal Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas a coordenada de preço é usada. OBJ_TREND Linha de Tendência Dois pontos para Ancoragem. OBJ_TRENDBYANGLE Linha de Tendência por Ângulo Dois pontos para Ancoragem. OBJ_CYCLES Linhas de Ciclo Dois pontos para Ancoragem. OBJ_ARROWED_LINE Linha de Seta Dois pontos para Ancoragem. OBJ_CHANNEL Canal Eqüidistante Três pontos para Ancoragem. OBJ_STDDEVCHANNEL Canal de Desvio Padrão Dois pontos para Ancoragem. OBJ_REGRESSION Canal de Regressão Linear Dois pontos para Ancoragem. OBJ_PITCHFORK Forquilha de Andrews Três pontos para Ancoragem. OBJ_GANNLINE Linha Gann Dois pontos para Ancoragem. OBJ_GANNFAN Ventilador Gann Dois pontos para Ancoragem. OBJ_GANNGRID Grade Gann Dois pontos para Ancoragem. OBJ_FIBO Retração de Fibonacci Dois pontos para Ancoragem. OBJ_FIBOTIMES Fusos Horários de Fibonacci Dois pontos para Ancoragem. OBJ_FIBOFAN Fibonacci Fan Dois pontos para Ancoragem. OBJ_FIBOARC Arcos de Fibonacci Dois pontos para Ancoragem. OBJ_FIBOCHANNEL Canal de Fibonacci Três pontos para Ancoragem. OBJ_EXPANSION Expansão de Fibonacci Três pontos para Ancoragem. OBJ_ELLIOTWAVE5 Onda Motriz de Elliott Dois pontos para Ancoragem. OBJ_ELLIOTWAVE3 Onde de Correção de Elliott Três pontos para Ancoragem. OBJ_RECTANGLE Rectangle Dois pontos para Ancoragem. OBJ_TRIANGLE Triangle Três pontos para Ancoragem. OBJ_ELLIPSE Ellipse Três pontos para Ancoragem. OBJ_ARROW_THUMB_UP Polegares para cima Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Polegar para Baixo Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_UP Seta para cima Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_DOWN Seta para baixo Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_STOP Sinal Stop Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_CHECK Conferido Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Etiqueta de Preço à Esquerda Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Rótulo de Preço Direito Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_BUY Comprar Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW_SELL Vender Um ponto de ancoragem. OBJ_ARROW Seta Um ponto de ancoragem. OBJ_TEXT Text Um ponto de ancoragem. OBJ_LABEL Rótulo Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BUTTON Botão Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_CHART Gráfico Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BITMAP Bitmap Um ponto de ancoragem. OBJ_BITMAP_LABEL Rótulo Bitmap Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EDIT Edit Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EVENT O objeto "Evento" correspondendo a um evento no calendário econômico Um ponto de ancoragem. Efetivamente apenas as coordenadas de tempo são usadas. OBJ_RECTANGLE_LABEL O objeto "Rótulo de Retângulo" para criação e design de interface gráfico customizada. Posição será definida usando as propriedades OBJPROP_XDISTANCE e OBJPROP_YDISTANCE.

Exemplo: